La Guardia Civil localiza a una persona mayor desorientada en la cumbre de El Paso

La Guardia Civil localiza a una persona mayor que se encontraba desorientada en la cumbre de El Paso. “A las 23:50 horas del 11 de diciembre se recibió aviso en el Puesto Principal de la Guardia Civil de Los Llanos de Aridane, dimanante de una turista de nacionalidad alemana informando que su marido estaba perdido en el monte, añadiendo que padecía problemas de salud graves por los cuales tenía prescrito un tratamiento médico fijo y no que no portaba su medicación, temiendo así por su vida”, explica el instituto armado.

El desaparecido, también de nacionalidad alemana y de 78 años, había salido a pie desde el Hospital General de La Palma, en Breña Alta, con la intención de subir hasta el Refugio de El Pilar y bajar hasta la ermita de la Virgen del Pino en el Paso, pero a las 18:30 horas, había llamado por teléfono a su mujer para comunicar que estaba perdido por la zona de la cumbre, ya que no tenía visibilidad y se hallaba desorientado. “De forma inmediata, la patrulla en servicio del Puesto Principal de Los Llanos de Aridane fue comisionada para iniciar el operativo de búsqueda y localización de esta persona, quienes tras comunicarse telefónicamente con el anciano, les informó que se encontraba en un pequeño descampado de una zona escarpada, desconociendo el punto exacto, ya que no había visibilidad, que no tenía linterna ni ropa de abrigo y que permanecería en ese lugar hasta que lo encontraran”, detallan.

Conforme a lo anteriormente expresado, los agentes de la Guardia Civil decidieron iniciar la búsqueda desde la ermita de la Virgen del Pino, llegando hasta donde pudieron acceder con el vehículo oficial, activando señales luminosas y sonoras para que la persona desorientada pudiera advertir su presencia, con resultado negativo, por lo que iniciaron la búsqueda a pie en dirección hacia la cumbre, dando como resultado tras más de una hora de búsqueda la localización de esta persona, encontrándolo con golpes en las piernas y en estado de hipotermia debido a las bajas temperaturas en la zona, teniendo que ser auxiliado para llegar hasta el vehículo oficial y posteriormente asistido por ambulancia, aunque afortunadamente no fue necesario su traslado hasta el centro médico, finalizando el auxilio con el traslado hasta su domicilio en la localidad de Puerto Naos.