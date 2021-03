Un duelo en la orilla del mar para recordar a la niña de Mali

Un grupo de personas se ha congregado esta noche en el paseo de Las Canteras de Las Palmas de Gran Canaria, junto al mar, para participar en un duelo por la niña de Mali que falleció este domingo, tras haber sido rescatada cinco días antes en estado crítico de una patera.

Los participantes se han reunido en la orilla de la playa, vestidos de blanco y con velas, en lo que ha sido un acto simbólico de despedida para todas las víctimas de esta crisis migratoria, las que han perecido en el mar o las que, como esa niña de solo dos años, murieron tras llegar en patera a las costas canarias.

En representación de la plataforma ciudadana de acogida Somos Red, convocante del acto, Nanda Santana ha explicado que el propósito de este gesto es "expresar el dolor y el duelo por la muerte de la pequeña", que se suma a otras 28 personas fallecidas dentro de la Ruta Atlántica en 2021 (datos de la Organización Internacional para las Migraciones) y las 1.851 que, según algunas ONG, fallecieron el pasado año.

Además, desde Somos Red también han querido manifestar "su impotencia y la indignación" ante los gobiernos, a los que piden que "dejen de dar la espalda y hacer postureo en redes sociales para bajar a la realidad y a mirar a las personas”. Santana ha pedido a los responsables políticos que den "un golpe de timón valiente y decidido" al rumbo de las políticas migratorias.

Como ha recordado, muchas de estas personas "tienen pasaporte y documentación" y, sin embargo, "están aquí, enjauladas" en las Islas, porque Canarias "se ha convertido en una cárcel para estas personas que se han jugado la vida huyendo del hambre, la miseria y de conflictos bélicos".

Estas personas "tienen derecho a un futuro mejor y a moverse libremente" porque "no son criminales y deben ser tratadas como personas y no como números", defiende este colectivo ciudadano. Santana también se ha referido al mensaje publicado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en Twitter este domingo, tras conocer la muerte de la niña de Mali.

"Cuando publicó que no hay palabras para expresar el dolor por la muerte de Nabody (como se conocía, por error, hasta ese momento a la niña), le respondemos que sí las hay, que esta muerte se podía haber evitado”. Para evitar que se produzcan nuevas muertes, "hay que gobernar desde la humanidad, y cambiar el rumbo de las políticas migratorias", defienden los convocantes de este duelo.

Además de miembros de Somos Red, esta cadena humana también ha estado formada por vecinos, como Nerea Rodríguez, que ha expresado que "en esta ciudad no somos indiferentes a la muerte de esta niña", que es "la gota que ha colmado el vaso". Rodríguez ha acudido a Las Canteras porque considera necesario que "alguien mueva algo para acabar con esta situación", porque son los vecinos los que "con recursos limitados ponemos lo que tenemos para que estas personas tengan una situación digna y donde asearse y dormir". Porque llevan meses, ha dicho, "esperando que las instituciones den un paso al frente".

La misma idea ha compartido Pepe de León, que ha expresado que este acto pretende "mostrar nuestro dolor y cercanía hacia la niña fallecida y su familia", porque "no es solo ella, han muerto muchos niños y esto va a ir a más". Estas personas "son anónimas", pero "son más, tienen una historia detrás, una familia y una vida" y por tanto "no se puede permitir que acaben en la calle". Para este vecino de la capital grancanaria, "es urgente un acuerdo político", para que las distintas administraciones "no digan más que es competencia de este o del otro y tomen decisiones".

La sociedad grancanaria, ha recordado, "hace un esfuerzo para que estas personas tenga un techo bajo el que dormir" pero "son los políticos y las administraciones los que tienen que poner cartas en el asunto" para así "acabar con la raíz del problema" y que estas personas "no tengan que migrar y jugarse la vida, viviendo dignamente y con derechos en sus países de origen".