La coordinadora general de Podemos Canarias, sobre la condena a Alberto Rodríguez: "Los votos particulares dejan claro que no hay ni una sola prueba"

La coordinadora general de Podemos Canarias, Laura Fuentes, ha lamentado este jueves la condena del Tribunal Supremo a su compañero de partido, el diputado Alberto Rodríguez. La Sala, con dos magistrados en contra, declara probado que pateó a un policía en una manifestación en 2014. "Los votos particulares dejan claro que no hay ni una sola prueba", sostiene la también directora general de Juventud del Gobierno de Canarias, para quien "el descrédito de la justicia española es cada vez mayor".

El Supremo condena a un mes y medio de cárcel a Alberto Rodríguez por agredir a un policía en 2014

Saber más

Fuentes considera que "esta sentencia (ocho años después) lo que debería es alertarnos de la criminalización de la protesta". A su juicio, "parece que la libertad de expresión y de manifestación intentan limitarse o empequeñecerse, y además que el descrédito de la justicia española es cada vez mayor" y añade que "es curioso que justo estos días también salga el caso del rey emérito, da que pensar que gente por robar es absuelta mientras se hace montaje contra aquellos que defendemos la justicia social".

La coordinadora de Podemos en las Islas remarcó que la sentencia, según anunció Rodríguez, será recurrida. "No hay ninguna duda de que un juicio justo en Europa conllevará la absolución. Pero esa absolución no reparará la imagen de la justicia de este país, ni tampoco el daño causado a Alberto Rodríguez, ni tampoco la sensación de miedo y tristeza que puede generar entre la sociedad civil esta resolución. Todos los varapalos que nos están dando en Europa no son varapalos contra el Supremo sino contra España. El último informe del Consejo de Europa que nos equipara a Turquía debería preocuparnos", subraya.

Así mismo, señala que hay "miles de trabajadores y trabajadoras ejemplares en la Justicia", pero considera que "tenemos un problema con la politización de parte del Supremo que se aleja de lo que queremos para nuestra Justicia, con la no renovación del Consejo General del Poder Judicial y un largo etcétera", apunta.

Respaldo de compañeras en Canarias

Fuentes no es la única que se ha pronunciado al respecto. Noemí Santana, consejera de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias y representante de Sí Podemos Canarias en el Ejecutivo, opina que "lo que se busca con esta condena no solo es dañar la imagen de Alberto Rodríguez y de Podemos", sino también "criminalizar el activismo".

"Te condenan sin pruebas. Mandan un mensaje claro: 'Piénsalo dos veces antes de salir a la calle a defender tus derechos'", indicó Santana en su cuenta de Twitter.