Borja Marrero se adentra en el mundo de los helados artesanales con un nuevo local en Tejeda

Borja Marrero ha conseguido en los últimos tres años que su pequeño sueño en Tejeda vaya afianzándose, primero con la primera cerveza artesanal que usa la almendra como ingrediente protagonista y después abriendo un restaurante que apuesta por la alta gastronomía en la zona. No se deja derribar a pesar de los incendios y, por si fuera poco, tras esta pandemia tiene la valentía de abrazar la cocina fría en forma de helados.

Porque de eso se trata la Heladería La Lexe, de huir de todo lo establecido en cuestión de elaboración de helados en Canarias, abrazar el producto de cercanía y crear sabores propios a partir de recetarios únicos y originales que tiene el chef en la cabeza, “La Lexe no viene a crear helados que puedas encontrar en cualquier sitio, es un paso más que tenía en la mente a la hora de poder integrar creaciones en frío y que no tienen por qué servir únicamente como postres, sino también como salados a la hora de complementar un plato en mi restaurante, o también para que el comensal sepa que los helados tienen en Canarias aún un mundo por descubrir. Esto lo llevaba en el mayor de los secretos y son muy pocos los que conocían de su existencia, pero ahora que ya se acerca la apertura el próximo viernes 3 de julio, queremos hacerlo llegar a todos. Admiro profundamente a Fernando Saenz (Mejor heladero de España para muchos) y verlo el año pasado en Gran Canaria fue un empujón a esa idea que ya rondaba por mi cabeza. Hace poco cuando vi que había preparado un helado a base de Queso Flor De Guía para Pastry Revolution y leí sus declaraciones sobre como podría crecer el mundo del helado en Canarias, me sentí muy identificado. Tengo como objetivo ir a visitar a Fernando en cuanto pueda, así como también a Jordi Roca y sus heladerías Rocambolesc”.

Heladería 'La Lexe'.

Sobre los recetarios, Borja lo tiene muy claro: “Serán una sorpresa para el comensal, obviamente como negocio que abre tiene que buscar la rentabilidad y algunos tradicionales siempre habrá, pero serán los menos. Permíteme que guarde el secreto de la carta, pero te adelanto tres sabores que creo darán mucho que hablar; el primero de ellos no podría ser otro que el que une nuestra primera creación, la Cerveza Texeda con Miel. El segundo tiene como protagonista al Café de Agaete con un toque de vainilla, y el último era uno que en mi cabeza se debatía el dilema de que podría ser una bomba de sabor o incomible por todos los lados (risas), pero te adelanto que ya lo hemos creado y ganó la sensación de explosión de matices en boca y sin duda un helado pensado más como complemento de un plato salado que como postre en sí, sus dos elementos, limones de mi finca en Tejeda y tunera".

El chef remarca que "otro de los ingredientes que nos harán únicos es la utilización de la leche, 100% local y procedentes de vacas, ovejas y cabras, cada una para su receta determinada”.

Helados de 'La Lexe'.

Que Tejeda es uno de los pueblos más bonitos de España no es ninguna noticia nueva, que allí podemos encontrar el lujo de descansar en una de sus maravillosas casas rurales o en el Hotel Parador de Tejeda es de esos caprichos que en estos tiempos van a estar más demandados por el turista local, pero Tejeda es mucho más. Es un sitio donde puedes tomarte unos dulces inolvidables con la almendra como protagonista, que acoge y abriga una de las mejores bodegas de Canarias, Bentayga (Vinos Agala), donde se puede disfrutar de la gastronomía más tradicional en casas de toda la vida como Yolanda, pero también tiene ahora el valor añadido que Borja y Andrea han logrado dotar a la zona, de una oferta gastronómica única e inimitable en su Restaurante Texeda, que ahora se complementa con el placer de degustar un helado con las vistas al Roque Nublo en el horizonte. Como se diría en el anuncio, “What else?" Si fuera ustedes no tardaría en reservar plaza alojativa en Tejeda porque para estas vacaciones puede ser un planazo a la hora de pasar algo de tiempo en familia, disfrutando del campo y, por qué no, de una gastronomía con altura en todos los sentidos.