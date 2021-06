La Guía Michelin dedica un monográfico a Canarias en el comienzo del verano

En este año 2021, buscando dar mayor visibilidad al sector de la hostelería, la Guía Michelin se propuso desde enero integrar cada mes a los establecimientos que aparecen como Plato Michelin, categoría que, según ella misma, “identifica una cocina de calidad, reconoce a los restaurantes seleccionados que no poseen Estrella o Bib Gourmand. Este símbolo quiere resaltar el hecho de que estar seleccionado en la Guía Michelin es garantía de calidad”.

Y justo para comenzar el verano, actualizando a nivel europeo el último miércoles del mes como el día indicado para que las guías de toda Europa que se suman a este proyecto liderado por la Guía Michelin España/Portugal hagan sus anuncios, conocemos que Canarias acapara la atención absoluta en la edición nacional. En comunicación directa con Ángel Pardo, responsable de Prensa y Comunicación de la Guía Michelin, nos adelanta las impresiones de los inspectores con respecto a sus visitas en las islas. “Son conscientes del extraordinario esfuerzo que los grandes profesionales de Canarias están poniendo para no solo mantener el nivel, sino incluso aumentarlo, en unos momentos tan duros como son los que se están viviendo a día de hoy en una comunidad tan dependiente del turismo. Ya han visitado las islas, pero aún quedan visitas pendientes por hacer y esta decisión de apoyar al sector justo al comienzo del verano tiene que ver con eso, con el firme apoyo que como Guía Michelin sentimos que debemos a la hostelería de todo el país”.

Continuaba Ángel Pardo con una explicación que considera importante resaltar: “Puede que muchos se extrañen de ver a restaurantes que ya poseían una Estrella Michelin como son El Rincón de Juan Carlos o NUB en esta lista de plato, pero todo tiene su explicación. Cuando un restaurante no es que se mude de local, sino también de localidad, la estrella se pierde de manera instantánea, así lo dictan nuestras normas. Pero los inspectores ya han podido visitar ambas casas y, como podrán leer en las interpretaciones que hacen de las mismas, sus sensaciones son inmejorables”.

Por mi parte añadiría que que toca ser pacientes y comprensivos con ellos, apoyándoles, visitando sus restaurantes para disfrutar de su impresionante apuesta en el crecimiento e invitándoles a mirar con ilusión y expectación la Gala Michelin 2022 que se celebrará el 14 de diciembre en Valencia y donde se repartirán las nuevas Estrella Michelin. Yo apuesto a que son firmes candidatos a enfundarse de nuevo las chaquetillas con la estrella grabada, aunque para mí la siguen teniendo con más brillo que nunca.

A continuación, les dejo la descripción que de cada restaurante aparece desde hoy miércoles, 30 de junio, en la edición digital de la Guía Michelin con unas pequeñas declaraciones de cada propietario al final de la misma, en exclusiva para Por Fogones, de Canarias Ahora.

Texeda (Tejeda, Gran Canaria)

Tejeda, uno de los pueblos más bonitos de España, es una parada obligada en la isla de Gran Canaria; no en vano, el singular entorno fue bautizado por el célebre escritor D. Miguel de Unamuno como… "la tempestad petrificada". Aquí, encontrará un restaurante humilde en las formas, pero tremendamente rico en el fondo, pues como comenta su chef-propietario, Borja Marrero, tiene un "valor ético añadido" y materializa los sueños que tenía cuando decidió volver a su tierra para dejar de dar tumbos por los fogones de medio mundo (España, México, USA...). Defiende una cocina creativa de raíces, que visibilice el producto km 0 (en muchos casos de su propia finca) y cree oportunidades de trabajo en una clara economía circular, pues está luchando contra la despoblación en la zona (sus cultivos, una heladería, una fábrica de cervezas artesanales...). ¿La oferta? Dos menús con altas dosis de sostenibilidad, uno ejecutivo en el que puede elegir platos y otro tipo degustación. ¡Aconsejamos reservar!

Al habla con Borja Marrero al respecto, la voz se le entrecorta emocionado, “tras unos años de intenso sufrimiento con el incendio que devoró la mitad de nuestra finca y la pandemia después, este reconocimiento poniendo un pie en la Guía Michelin no es más que un paso en el deseo que tengo de que Tejeda y sus productos consigan el lugar que se merecen en el panorama gastronómico nacional”.

Poemas by Hermanos Padrón (Las Palmas de Gran Canaria, Gran Canaria)

Si es de los que busca una experiencia gastronómica de altos vuelos no debe perderse este restaurante, pues deslumbra tanto por sus elegantes instalaciones como por la oferta gastronómica que desarrolla en el histórico hotel Santa Catalina, ubicado en pleno corazón de Las Palmas de Gran Canaria. Al frente de los fogones está la joven chef Icíar Pérez, natural de la isla de El Hierro, que tutelada por los hermanos Padrón (Juan Carlos y Jonathan) reproduce la propuesta de los laureados chefs exaltando los sabores, su delicadeza y su creatividad. El espacio, dotado de un acceso independiente junto al piano-bar del hotel, sorprende por su refinado interiorismo, de ambiente clásico y con profusión de maderas nobles. ¿Qué encontrará? Una carta y un menú degustación que comparten platos entre sí, desplegando en cualquier caso un interesante recorrido por diferentes países y continentes. ¡Intentan trasladar a los platos la esencia del artista grancanario Néstor Martín-Fernández de la Torre!

El Rincón de Juan Carlos (Adeje, Tenerife)

¡Vaya sorpresa! Frente a la incertidumbre que el sector de la hostelería ha sufrido por la pandemia, los hermanos Padrón (Juan Carlos y Jonathan) han sabido ver que era el momento idóneo para trasladarse y dar ese salto de calidad que les permitiera crecer.

La mudanza al piso superior del vanguardista hotel Royal Hideaway Corales Resort, en la misma isla de Tenerife, viene a enriquecer la oferta gastronómica del mismo con una propuesta de autor en la que se actualiza el recetario canario desde un punto de vista creativo, con unos sabores muy marcados, sofisticadas presentaciones y ahora, como complemento, unas espectaculares vistas sobre el océano. ¿Qué le ofrecerán? Un sugerente menú degustación con opción de dos maridajes (6 o 12 copas), estando estos tutelados por María José y Raquel, piezas clave del equipo al ser las parejas de los chefs y ejercer, ambas, atendiendo la sala y en labores de sumiller. ¡El espacio se transforma en una idílica terraza si la temperatura lo permite! Juan Carlos Padrón, alma máter de la cocina de ambas casas nos confesaba desde Tenerife que “son momentos donde los sentimientos agridulces se mezclan en nuestros corazones. Esta nueva fase 3 nos ha obligado a adelantar las vacaciones que teníamos previstas para más adelante, pero sentir el reconocimiento que la guía nos dedica en estos duros momentos, nos dan fuerza para salir hacia adelante. Te mentiría si no reconociera que nos aflige el no tener la Estrella Michelin en estos momentos, pero esa frustración la transformamos en una ilusión bestial por poder soñar con ser la primera familia que pudiera conseguir una Estrella Michelin en las dos islas capitalinas, Tenerife y Gran Canaria, con los proyectos que tenemos en ambas casas. Permíteme que le reconozca el esfuerzo y trabajo a mi familia y equipo en Tenerife con mi hermano Jonathan, Raquel y Maria José o en Poemas a Icíar Pérez (la jefa de cocina) y Esteban García (Dírector de sala y sommelier), donde junto a sus respectivos equipos han conseguido asimilar y adoptar como propias las raíces y filosofía de nuestra cocina.

NUB (Adeje, Tenerife)

Cuando decides trasladar tu negocio de ciudad, pese al riesgo de perder a alguno de tus clientes más asiduos, es porque sin duda... ¡ese cambio merece la pena! Nub se ha mudado del histórico entorno de La Laguna a las playas y los palmerales que rodean el espectacular resort Bahía del Duque, al suroeste de Tenerife. Allí, el fantástico tándem de cocineros formado por Andrea y Fernanda (él de origen italiano y ella chileno) permanece fiel a su estilo e intenta estrechar los lazos culinarios entre Europa y Latinoamérica a través de los menús degustación Antü (vegetariano) y Novatore, ambos con guiños a los tipos de nubes. ¿Y el local? Resulta diáfano y realmente cautivador, pues se presenta con una barra en la que los propios chefs ofrecen los primeros snacks, una atractiva cava acristalada y las mesas, sin vestir, asomadas al vergel circundante a través de grandes ventanales que se desmontan con el buen tiempo. ¡Tienen su propia pastelería, para tomar allí mismo el postre o escoger los petit fours!

Andrea Bernardi, el 50% de la pareja que conforma con Fer Fuentes nos hablaba desde su cocina en el Hotel Gran Bahía del Duque, “da vértigo y un poco de miedo el no tener la estrella ahora mismo, cuando nos hemos volcado en invertir lo que teníamos en este salto que entendemos es crecimiento. Pero no es una queja hacia la guía, entendemos las reglas del juego y nos quedamos con la ilusión, alegría y fuerza que nos aporta el que desde hoy volvamos a aparecer en la guía como Plato, aunque lucharemos con estar en Valencia en diciembre, si dios quiere con nuestros amigos y ahora vecinos, los Hermanos Padrón, para conseguir que las Estrella Michelin brillen por partida doble en nuestras casas. Estamos muy agradecidos a nuestro equipo por todo el esfuerzo y también a la dirección y la propiedad del Hotel Bahía del Duque que confían ciegamente en nosotros”.

Haydée (La Orotava, Tenerife)

Los restaurantes gastronómicos no abundan en Tenerife; sin embargo, este podría pertenecer perfectamente a su club. Se accede por una carretera a las afueras de La Orotava, una de las localidades más bonitas de la isla, y sorprende por su indudable encanto, pues ocupa un caserón señorial parcialmente cubierto de hiedra, con elegantes espacios de inspiración contemporánea (destaca el que llaman "la galería"), un cuidadísimo entorno ajardinado y una terraza que resulta especialmente agradable durante las veladas estivales. El chef tinerfeño Víctor Suárez, formado con grandes maestros como Martín Berasategui, Eneko Atxa o los hermanos Adrià, defiende una cocina personal, creativa y llena de imaginación que llega al comensal a través de una carta e interesantes menús degustación (uno de ellos maridado y solo por encargo).

La acertada combinación de sabores canarios, atlánticos, sudamericanos, asiáticos... ¡también se puede disfrutar los domingos con un brunch! Víctor Suárez, su chef y propietario nos contaba que “este reconocimiento de la Guía Michelin nos motiva en búsqueda de seguir haciendo nuestro trabajo, en silencio y sin hacer ruido, mis fogones es lo que me llama día a día. Me hace especial ilusión en la reseña que se hayan hecho eco de nuestro brunch dominical, al cual he querido cuidar más de lo habitual y que nos está dando muchas alegrías en forma de clientes que se acercan al mismo y posteriormente otro día vienen a conocer nuestra propuesta, cosa que también ocurre a la inversa”

Ahora toca esperar al próximo 14 de diciembre, donde en el incomparable marco del Palau de les Arts de Valencia se harán público los nuevos galardones en una gala que tendrá como coordinador gastronómico al chef valenciano más galardonado en la guía, Quique Dacosta, quien se rodeará de una nutrida representación de compañeros y compañeras de la Comunidad Valenciana en lo que se espera sea una gala presencial con todas las medidas de seguridad pertinentes, pero a la vez, con muchas ganas del reencuentro en lo que es una noche mágica para la gastronomía del país.

