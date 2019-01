Intervalos de nubes con probabilidad de calima

Los intervalos de nubes medias y altas predominarán en Canarias, con probabilidad de calima, con tendencia a remitir por la tarde, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología.



Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento de componente este en costas y del sureste en medianías y zonas altas, con intervalos de fuerte de madrugada.



En el norte habrá componente este o sureste fuerza 4 o 5. Marejada o fuerte marejada. En costa oeste, variable 2 a 4 y marejadilla. En el norte, mar de fondo del noroeste de 1 a 2 metros. Áreas de calima.



PREVISIÓN PARA MAÑANA POR ISLAS:



LANZAROTE



Intervalos de nubes altas, con alguna nube baja en el norte. Probabilidad de calima, tendiendo a remitir por la tarde. Temperaturas sin cambios. Viento del este a sureste flojo a moderado, con intervalos de fuerte afectando a puntas norte y sur, costa oeste, interior y La Graciosa principalmente de madrugada.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Arrecife 14 20



FUERTEVENTURA



Intervalos de nubes altas, con alguna nube baja en el norte a primeras horas. Probabilidad de calima, tendiendo a remitir por la tarde. Temperaturas sin cambios. Viento del este a sureste flojo a moderado, con intervalos de fuerte afectando a punta norte, costa oeste, Península de Jandía e interior principalmente de madrugada. No se descarta alguna racha muy fuerte en la costa oeste de madrugada.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Puerto del Rosario 16 20



GRAN CANARIA



Intervalos de nubes medias y altas. Probabilidad de calima, tendiendo a remitir por la tarde. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo a moderado, de componente este en costas y del sureste en medianías y zonas altas, con intervalos de fuerte en vertientes nordeste (área metropolitana) y suroeste principalmente de madrugada. Brisas en costa oeste.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Las Palmas de Gran Canaria 17 20



TENERIFE



Intervalos de nubes medias y altas. Probabilidad de calima, tendiendo a remitir por la tarde. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso de las máximas. Viento de componente este en costas y del sureste en medianías y zonas altas, con intervalos de fuerte en vertientes nordeste (área metropolitana) y suroeste principalmente de madrugada. Brisas en costa noroeste.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Santa Cruz de Tenerife 16 20



LA GOMERA



Intervalos de nubes medias y altas. Probabilidad de calima, tendiendo a remitir al final de la tarde. Temperaturas con pocos cambios. Viento del este a sureste moderado con intervalos de fuerte en vertientes suroeste y nordeste principalmente de madrugada. Brisas en costas noroeste.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



San Sebastián de la Gomera 16 21



LA PALMA



Intervalos de nubes medias y altas. Probabilidad de calima, tendiendo a remitir por la tarde. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso. Viento del este a sureste flojo a moderado, más intenso en extremos sur y nordeste principalmente de madrugada. Brisas en costa oeste.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Santa Cruz de la Palma 15 21



EL HIERRO



Intervalos de nubes medias y altas. Probabilidad de calima, tendiendo a remitir al final del día. Temperaturas con pocos cambios. Viento del este a sureste moderado con intervalos de fuerte en vertientes suroeste y nordeste principalmente de madrugada. No se descarta alguna racha muy fuerte en la costa noroeste de madrugada. Brisas en costa oeste.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Valverde 12 17