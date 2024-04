Pedro Sánchez lo ha vuelto a hacer. Rompernos los esquemas y cambiar el guion. Convertir un golpe en contra en un golpe de efecto. Darse por muerto para renacer de las cenizas. Etcétera, etcétera. Pedro Sánchez ha hecho de Pedro Sánchez. No digo que no esté afectado por la persecución a su persona y su familia. No digo que no haya reventado después de que se admita a trámite una denuncia contra su mujer basada en una mentira y en artículos que no prueban nada. Cómo no va a estar harto un hombre al que se ha llamado dictador, asesino, etarra, traidor, felón y perro. Pero el Perro es más perro que toda la jauría y ha transformado una situación de debilidad en una manera de reforzarse. Por eso le odian tanto.

Pedro Sánchez es una mezcla explosiva de boxeador y ajedrecista, más lo uno que lo otro, más intuitivo que calculador, a diferencia de lo que dicen sus rivales. Primero actúa impulsivamente llevado por su olfato de animal político. Después, busca cómo sacarle partido. Es como el púgil que aprovecha la inercia del movimiento con el que esquiva el golpe para golpear de vuelta con más fuerza. Luego se para a pensar los siguientes movimientos para ganar la partida. No creo que esto haya empezado como estrategia, pero creo que se va a convertir en una. Es la Maniobra Sánchez, una apertura impulsiva y audaz que descoloca a todo el mundo y que remata con una serie de jugadas con las que termina de jugársela al rival. Por la mañana anuncia que se queda, por la noche da una entrevista en la televisión pública. Empieza la campaña.

No da puntada sin hilo. Hasta cuando retrocede es para tomar carrerilla. Lo hizo en las generales y lo ha vuelto a hacer: cambiar el relato y provocar una oleada a su favor y en contra de la máquina del fango de la derecha. Después del buen resultado en Euskadi, relanza la campaña socialista en las catalanas en las que usará este impulso para tener unos resultados aún mejores de lo esperado para luego apuntalar la tendencia ganadora en las europeas, en las que seguirá comiéndose el espacio a su izquierda, desarbolado y enfrentado, mientras se convierte en el símbolo único del progresismo, como ha logrado estos días hasta en el espacio a la izquierda del PSOE. La empatía con la persona no debe convertirse en el culto al personaje. Cuidado con el perro: cuidado con el populismo.

Sánchez ha hecho algo muy meritorio y a la vez muy peligroso. Ha abierto un debate nacional sobre las cloacas, ha humanizado la política frente a los que la deshumanizan y ha despertado a una ciudadanía que dormitaba mientras le robaban la democracia. Pero también ha generado en algunos una respuesta emocional exacerbada en la que parecía que la continuidad de la democracia dependía de la continuidad de Sánchez. Parecía que la democracia y el presidente eran la misma cosa. Una democracia que depende de una sola persona no es una democracia, es un régimen. Es cierto que su marcha habría dado alas a la derecha y la ultraderecha que pretenden conseguir en los tribunales y la prensa lo que no logran en las urnas. Pero una democracia debe tener otros resortes para protegerse.

Esa es la clave. Necesitamos mecanismos para defendernos de una guerra mediática y jurídica que no va solo contra Sánchez sino contra cualquier enemigo de la derecha, una guerra que ha triturado a Podemos, que ha obligado a dimitir a Oltra, que ha machacado al independentismo vasco y catalán, que ha perseguido al activismo de izquierdas. Es trabajo de todos denunciar ese asalto indecente que se cobra víctimas y roba elecciones, pero sin beatificar a San Pedro Mártir ni olvidar que el PSOE ha formado y forma parte de ese sistema y no ha hecho nada por limpiar las cloacas ni democratizar las instituciones, que callaba cuando los atacados eran otros. Ahí siguen las leyes mordaza que Sánchez no quiso derogar. Ahí sigue el Consejo General del Poder Judicial secuestrado por la derecha sin que Sánchez haya usado a la mayoría que tiene para liberarlo.

Debemos exigirle que cumpla ese compromiso que ha adquirido hoy de quedarse para acometer la regeneración pendiente, pero sin interferir en las libertades de prensa ni darnos gatopardo por liebre. Recordemos que el bipartidismo, al que estamos regresando a marchas forzadas, es una maquinaria lampedusiana en la que cambian poco más que las caras para que todo siga más o menos igual. Sin una izquierda crítica fiscalizando tanto al PSOE como a esta derecha cavernaria, no haremos más que acelerar ese proceso de involución a la Transición 2.0. No nos dejemos hechizar por los encantos de Sánchez ni por su nueva maniobra de seducción: la crítica al golpismo de derechas no debe convertirse en la exaltación del presidente del gobierno. No todos los perros son iguales ni mucho menos, pero demasiadas veces hemos visto que el bipartidismo es un mismo perro con distintos collares.