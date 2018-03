Mauro Entrialgo, dibujante de lo cotidiano

En la llamada de actualidad conocemos el caso de Marius Makon, el actor que sufrió este lunes una agresión racista en un bar de Móstoles mientras tomaba algo con unos amigos. Una mujer allí presente le golpeó con una botella al grito: "No quiero negros en el local ni delante mía" y "puedo matarlo y no me pasaría nada porque soy blanca".

Marius Makon, momentos después de haber sido agredido en Madrid Imagen cedida