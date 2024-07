Venezuela impide la entrada al país de una delegación del PP que no tenía permiso oficial

Venezuela ha impedido la entrada de una delegación de parlamentarios del Partido Popular (PP) de España que habían acudido como observadores de las elecciones del domingo y que no tenían permiso del Gobierno de Nicolás Maduro, a quienes posteriormente expulsó.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado en las redes sociales que la delegación estaba “retenida” en el aeropuerto de Caracas y ha pedido su “inmediata liberación” y la intervención del Gobierno de España. “Me acaban de comunicar que la delegación del PP formada por 10 diputados, senadores y europarlamentarios está retenida en el aeropuerto de Caracas por el régimen de Maduro. Exijo su liberación inmediata y que el Gobierno de España ponga los medios necesarios a tal fin”, ha afirmado Núñez Feijóo.

La solicitud de viajar fue denegada por las autoridades venezolanas

Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores español han explicado a continuación que Venezuela no había autorizado la visita de una delegación del Senado y del Grupo Parlamentario Popular como misión de observación electoral y que sólo el PP decidió realizar el viaje, han informado fuentes oficiales. “Tanto la mesa del Senado como el GPP solicitaron poder acudir como misión de observación electoral a Venezuela. El Ministerio de Exteriores no vio ningún inconveniente en esta solicitud, y trasladó y realizó todas las gestiones ante las autoridades venezolanas para ello. Las autoridades venezolanas denegaron la autorización. De todo esto se ha informado al Senado y al GPP, incluida la inadmisión por parte de Venezuela de esta solicitud. Razón por la que todos los grupos políticos, excepto el PP, decidieron no realizar el viaje”, han explicado desde Exteriores.

Fuentes del PP, por su parte, aseguran que “las autoridades locales han comunicado que se les prohíbe la entrada en el país y que serán deportados”.

Los parlamentarios, que habían sido invitados por la oposición venezolana, posteriormente fueron “expulsados del país en otro avión”, han indicado a EFE fuentes del Partido Popular Europeo (PPE), que han precisado que el motivo de que no se les admitiera fue el haber votado una serie de resoluciones en el Parlamento Europeo.

González Pons, Miguel Tellado y Cayetana Álvarez de Toledo

Diputados, eurodiputados y senadores del PP habían viajado a Venezuela para presenciar las elecciones presidenciales de este domingo que enfrentan al presidente Maduro y a la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), que encabeza el exembajador Edmundo González Urrutia.

El eurodiputado Esteban González Pons y el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, volaron este viernes a Caracas encabezando esta delegación integrada por Macarena Montesinos, Cayetana Álvarez de Toledo y Belén Hoyo, quienes acudían por invitación de González Urrutia y la líder opositora María Corina Machado.

Ambos invitaron también a la comisión de Asuntos Iberoamericanos del Senado a presenciar las elecciones, una iniciativa que cuenta con el apoyo de la Mesa de la Cámara Alta y a la que, inicialmente, se sumaron todos los grupos. Finalmente, solo viajaron el presidente de la comisión, el popular Juanjo Matarí, y el portavoz designado por el Grupo Popular, Alfonso Serrano.

Ya por la mañana del viernes, el líder del PP afirmaba que las elecciones deben ser “justas y libres”, un mensaje que también ha hecho llegar a la “oposición democrática” venezolana, con la que se reunió en Madrid la semana pasada y a la que trasladó el apoyo del PP. Los parlamentarios populares fueron atendidos por el cónsul general de España en Caracas, que estaba esperándolos en el aeropuerto “para facilitarles lo que le necesitaran”, han señalado desde Exteriores.

El portavoz del GPP, Miguel Tellado, que iba en la delegación, ha denunciado “el portazo del tirano” a los representantes públicos de un país democrático, porque “el chavismo no quiere testigos ni que la comunidad internacional tenga ojos y oídos en Venezuela” en las elecciones presidenciales de este domingo.