Prostitución: qué hacer con el trabajo sexual

España es el primer país de Europa y el tercero del mundo donde más prostitución se consume: un negocio que mueve cinco millones de euros al día en nuestro país. Según la última encuesta del CIS que preguntó por ello, en 2008, un tercio de los hombres reconocían haber pagado por sexo y el 98% de los consumidores de prostitución eran hombres.

No hay números fiables sobre cuántas personas se dedican a ello en España, pero algunos colectivos de trabajadoras sexuales estiman que pueden alcanzar las 150.000. Y no hay datos porque la prostitución permanece en un limbo legal: no es una actividad económica aceptada pero tampoco lo opuesto.

Recientemente, el debate sobre cómo habría que legislar la prostitución en España se ha reabierto tras la propuesta del PSOE para ampliar el tipo penal y castigar todo tipo de proxenetismo. Una ley que persigue prohibir de facto la prostitución penalizando tanto a los clientes como a toda tercera persona que se lucre con esta actividad. Nunca a la persona que ejerce, que sería considerada automáticamente víctima de explotación.

En este programa analizamos esta propuesta del PSOE contra el proxenetismo que ha sido rechazada y ahondamos en el tema del trabajo sexual desde diferentes aristas. Entrevistamos a Silvia Federici, una de las pensadoras e investigadoras feministas más relevantes del último siglo, autora del reconocidísimo libro “Calibán y la bruja”, a la que le preguntamos sobre prostitución, leyes y derechos.

Escuchamos a las trabajadoras sexuales y sus demandas con voces de colectivos como el Sindicato OTRAS, Afemtras o Aprosex. Hablamos con expertas en torno al debate sobre trabajo sexual y su encaje en el debate feminista: nos acompaña Beatriz Gimeno, ex directora del Instituto de las Mujeres, y Estefanía Acién, socióloga e investigadora en la Universidad de Almería especializada en esta área.