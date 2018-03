La huelga feminista ha sido un éxito

La huelga de mujeres ha sido un éxito antes de empezar. No hay más que ver cómo ha ocupado el centro del debate, cómo ha estimulado la discusión, cómo nos ha hecho pensar y repensarnos, cómo ha conseguido que hablemos de feminismo, cómo ha señalado a los machistas, cómo nos ha obligado a tomar una postura, cómo ha descolocado a quienes están en contra, cómo se han intentado recolocar para no estar fuera de juego, cómo ha retratado a quienes no quieren que nada cambie, cómo ha cabreado a quienes más privilegios tienen, cómo los más retrógrados han demonizado (literalmente) la protesta, cómo ha hecho que esta sociedad se pare a escuchar a las mujeres. Ya han conseguido que paremos para que hablen. Ya hemos parado antes del paro general.

Muchas mujeres no pararán porque no pueden o porque no quieren, porque no creen en la huelga o porque no sienten que tengan voz, porque tienen miedo de las represalias o porque aún les pesa un patriarcado que castiga a quien se le enfrenta. Da igual. Bienvenido sea el debate. Bienvenidas todas las discusiones de estos días que antes se despachaban con condescendencia.

Una huelga se hace para visibilizar un problema, para mostrar sus causas, para proponer sus soluciones y provocar un cambio. Todo eso se está consiguiendo y esto no ha hecho más que empezar. Ya están ganando batallas, recuperando terreno y tomando la palabra. Ya están aquí, señores. Ya estaban aquí, pero ahora van más allá.