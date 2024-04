¿Y para cuándo el Día del Hombre Blanco?

No falla. Tuiteas el vídeo de la agresión policial a dos negros en Lavapiés y te responde no sé quién con un vídeo de no se sabe dónde en el que un hombre negro agrede a un blanco no se sabe por qué. Subes imágenes del maltrato a los migrantes en la valla de Melilla y te salen con que los MENAS son todos delincuentes. Les hablas de la Manada, te hablan de las manadas de marroquíes. Lamentas los 35.000 palestinos asesinados por Israel y te sueltan que Hamás mató a 1.200 israelíes. Cuentas que la Relatora de la ONU llama “genocidio” a lo que ocurre en Gaza y te piden que condenes los secuestros y asesinatos de la milicia palestina. No falla pero hay un fallo: no es lo mismo el agredido que el agresor, no es lo mismo el oprimido que el opresor, no es lo mismo el negro que el racista, no es lo mismo el ocupante que el ocupado, no es lo mismo Israel que Palestina.

Se llama “mentalidad colonial”, como cantaba Fela Kuti, ese racismo occidental de hombres blancos que justifica y defiende al colonizador mientras demoniza y deshumaniza al colonizado. Esa mentalidad que niega el expolio de África de donde sacamos los minerales de nuestra tecnología y adonde enviamos nuestra basura tecnológica, pero exculpa las palizas a los africanos que vienen huyendo de los desastres que hemos contribuido a crear. Esa mentalidad que omite la ocupación ilegal de Palestina y el apartheid impuesto por Israel en los territorios ocupados mientras llama terroristas a todos los hombres palestinos y desprecia el asesinato de los ancianos, mujeres y niños en Gaza y Cisjordania.

La barbarie de Israel no se le permitiría ni una vez a Palestina. Hamás cometió una atrocidad un día, a Israel se le están permitiendo seis meses de atrocidades diarias. Estamos permitiendo que el Estado israelí masacre a la población civil palestina por el atentado de una milicia. Cuando Hamás atentó, el mundo se movilizó en contra y justificó la legítima defensa israelí. Ahora asistimos a un genocidio en directo sin hacer nada relevante para pararlo. No salimos en masa a la calle. Sudáfrica acusó de genocidio a Israel y solo seis países le secundaron. Todos latinoamericanos, ex colonizados. Aquí no hicimos nada. Mentalidad colonial. No es solo el racismo del soldado israelí o del policía español, es el racismo de nuestra sociedad. Es que los palestinos son árabes, no son occidentales. Es que los negros de las pateras que huyen de la guerra no son ucranianos huyendo de la suya. Si lo fueran, no seguirían muriendo uno en Gaza, otros en el Mediterráneo. No lo hubiéramos permitido.

La invasión de Ucrania por Rusia generó una oleada inmediata de protestas y solidaridad, sanciones y bloqueo, hasta la expulsión de Eurovisión. Israel participará en el festival mientras asesina a 35.000 personas, a más niños en medio año que en todos los conflictos del mundo en un año entero, a más periodistas que en todas las guerras recientes. Es la impunidad del colonizador, la misma de que gozan los estadounidenses. Es la impunidad de los policías que apalizan a unos hombres negros en Lavapiés. Es la impunidad del hincha del Sestao que insulta al portero negro del Majadahonda hasta que al portero se le hinchan las pelotas y le encara. ¿Y a quién expulsa el árbitro? Al portero. Al agredido. Para que se entienda: no al del KKK sino a su víctima, no al nazi sino al judío. Mentalidad colonial: racista, clasista y xenófoba.

¿Y cuándo vas a decir algo de los secuestrados por Hamás? Cuando Israel deje de ocupar ilegalmente Palestina después de más de sesenta años asesinando a 20 palestinos por cada israelí muerto, la mayoría civiles en un caso, soldados en el otro. ¿Y cuándo vas a decir que Hamás son fanáticos terroristas? Cuando reconozcáis que el Estado y el ejército de Israel también es un Estado fanático y terrorista que practica el apartheid y está haciendo con los palestinos lo que el nazismo hizo con los judíos, con el apoyo mayoritario de su fanatizada sociedad. ¿Y cuándo vas a denunciar a los negros y árabes que violan a las mujeres de nuestro país? Cuando dejéis de violarlas también vosotros y dejéis de llamar “mono” a Vinicius y al resto de jugadores negros. ¿Y para cuándo el Día del Hombre Blanco? ¡Vete a cagar!