La rabia de los valencianos es comprensible. Se han sentido abandonados antes y después. Los avisos y las ayudas de su comunidad han llegado tarde. Demasiado tarde. La incompetencia de Mazón ha costado vidas y está costando sudor y lágrimas a los supervivientes. Por eso el Gobierno central tendría que haber tomado la iniciativa, incluso el mando, no solo esperar a que le pidan recursos. No entrar al barro político al que se entregó primero Feijóo, que culpó a Moncloa y la AEMET, y ahora Mazón, que culpa a la Confederación Hidrográfica y a la UME del retraso. Ambos han mentido, ambos han sido desmentidos por los organismos públicos. No les importa acabar con el prestigio de las instituciones con tal de salvarse. El PP echa fango al fango para ocultar que la responsabilidad es suya porque suyas son las competencias. Y la incompetencia.

Sabemos por experiencia que la derecha es nefasta en la gestión de las tragedias. Primero la cagan y luego esparcen la mierda. El Prestige eran unos hilillos, el 11M era ETA. Ahora intentarán cargarle los muertos a Sánchez como le cargaron los muertos de las residencias a Iglesias. La máquina del fango se ha puesto en marcha para tapar las vergüenzas de PP y Vox que gobiernan juntos en Valencia y apuntar con los cañones al Perro. Un ejemplo palmario: el segundo día después de la tragedia ningún periódico conservador consideró abrir su portada con la DANA. Era mejor hacerlo con Begoña Gómez. Lo suyo es el perrodismo.

Es una riada de fango para inundarnos con su relato. Feijóo ataca a los meteorólogos para defender a Mazón y porque gobierna con negacionistas del cambio climático. Manos Limpias denuncia a la directora de AEMET por homicidio imprudente porque es un cargo nombrado por el Gobierno. Abascal difunde bulos sobre los migrantes y sobre los embalses de Franco para tapar que su partido suprimió la Unidad Valenciana de Emergencias. Ahora le piden a Sánchez que declare el estado de emergencia los mismos que le llamaron dictador y le llevaron al Tribunal Constitucional por declarar el estado de alarma (hasta Feijóo lo reclama porque si cae Mazón, no quiere caer con él). Lo enfangan todo porque hasta de la peor de las tragedias quieren sacar beneficio como hacen con el terrorismo.

El colofón ha sido la visita a Paiporta del rey, Mazón y Sánchez, un empeño de la Casa Real totalmente inoportuno y otra muestra de lo lejos que está la monarquía del pueblo, aunque el rey se quedara después para limpiarse el barro en el que se había metido. Allí les esperaban ultras que habían sido convocados por Alvise, Negre, Desokupa y foros de neonazis, para recibir a la comitiva y aprovechar el legítimo malestar de la gente para reventarlo todo. No ocurrió una desgracia de milagro. Sánchez tuvo que salir de allí para evitar que lo lincharan. Fue agredido y le destrozaron el coche a palazos. Vox se ha ofrecido a dar apoyo legal a las personas que sean denunciadas. Por allí estaban los cachorros de su partido. Por allí estaban los mismos que queman una figura de Pedro Sánchez en la calle Ferraz. No pararán hasta que alguien le meta un tiro.

Hablamos de golpismo indisimulado desde dentro del Congreso. Hablamos de un intento de linchamiento al presidente electo. El fascismo siempre agita la calle en los peores momentos para desestabilizar la democracia y derrocar gobiernos. La derecha ha condenado la violencia pero no ha mencionado la agresión al jefe del ejecutivo. Todos echan fango sobre el fango porque a río revuelto, ganancia de usurpadores. Pero si la llama prendió es porque la política ha fallado. El Estado no ha estado. El pueblo ha tenido que salir a salvar al pueblo, lema de izquierdas del que se ha apoderado la ultraderecha. Les interesa contar que España es un Estado fallido, que España caiga para que la salven ellos. Es muy peligroso. El fracaso de la política lleva a la antipolítica. Solo lo público salva al pueblo.