Europa levanta el brazo

Europa se asoma al abismo. La derecha y la ultraderecha son mayoritarias en la Unión. El fascismo crece en todo el continente y gana en Francia, Italia, Bélgica, Hungría y Austria, aunque no logra superar a la gran coalición de partidos europeístas, conservadores, socialdemócratas y liberales. No hay razón para el alivio. Aún no han llegado hasta arriba pero lo acabarán consiguiendo gracias precisamente a conservadores, socialdemócratas y liberales que les allanan el camino. Los conservadores porque son cada vez más reaccionarios, copian sus discursos de odio y agitan el miedo a un socialismo que no es más que socialdemocracia. Los socialistas porque no hacen políticas efectivas contra el problema del paro o la vivienda, pero sí hacen políticas migratorias que podría firmar la derecha. Y los liberales porque son tan neoliberales que dan munición a la ultraderecha proteccionista y a la ultraderecha anarcoliberal. La derecha extrema y la izquierda derechizada son el trampolín de la extrema derecha. El abismo lo crean entre todos.

El caso alemán y español son paradigmáticos. Von der Leyen, la defensora del ultraderechista Netanyahu, invoca ahora el europeísmo a izquierda y derecha para que le renueven la presidencia de la Comisión, después de haber coqueteado con Meloni en campaña, cuando no estaba segura de tener los apoyos suficientes al otro lado. Sería muy capaz de pactar con el diablo. Von der Leyen podría ser perfectamente como Von Papen que le entregó el poder a Hitler para conservar el puesto. Da miedo pensarlo porque los resultados en las europeas alemanas son los mismos que llevaron a los nazis al gobierno: los democristianos en cabeza seguidos por los neonazis de AfD. Se extrañan de que regresen mientras abrazan al sionazi en Israel, agitan la islamofobia y persiguen a quienes denuncian el genocidio. La culpa de unos alemanes y el rencor de otros devuelve a Alemania al lado oscuro.

Aquí los pactos del PP con Vox y las algaradas contra la amnistía y la España plural, dan alas a una extrema derecha aún más extrema. Alvise sustituye a Ciudadanos. Vuelve el trifachito más facha que nunca. Ahora con un profesional del bulo, un QAnon a la española, que promete meter a Sánchez en la cárcel y ha conseguido ser quinto y tener casi un millón de votos sin salir en los grandes medios, gracias a un chat de Telegram, vídeos virales, digitales y redes. Otro ejemplo de cómo la ultraderecha llega al poder mediante la intoxicación masiva por fuera de los canales tradicionales. Como el resto de la ultraderecha conspiranoica y paranoica contará con la paguita de todos para seguir intoxicando. El trumpismo ayusista de la derecha crea monstruos que la devoran y nos devoran.

Ocurre en toda Europa donde los liberales y los verdes, cada vez más capitalistas, son fagocitados por los negacionistas de todo. Y todavía se preguntan por qué. Porque defender este sistema que va contra las personas hace que las personas vayan contra el sistema con una motosierra. Porque este sistema provoca crisis económicas, climáticas, migratorias y sanitarias, incertidumbre y miedo que se transforman en odio y furia. Francia ha caído en brazos de Le Pen por culpa del macronismo. Los chalecos amarillos fueron el primer aviso. Este es el segundo. Macron ha adelantado unas elecciones que le pueden salir como a Cameron el Brexit. El capitalismo es el padre del fascismo, lo vimos hace un siglo.

Europa levanta el brazo y la izquierda los baja. Yolanda Díaz ha anunciado su dimisión después de una serie de catastróficas desdichas provocadas por su liderazgo fallido. No ha unido sino dividido, no ha curado heridas, las ha abierto, no ha escuchado, ha hecho oídos sordos y ha dirigido sin proyecto ni cabeza. Podemos celebra sobrevivir, lo que dice mucho de cómo está la izquierda: moribunda después de despedazarse. Tendría que refundarse y refundirse todo el espacio y encontrar un liderazgo que supere las diferencias, pero parecen incapaces de dejar lo personal para atender a lo colectivo y hacer frente a esta emergencia histórica.

Estamos al borde del abismo mirando hipnotizados la oscuridad que nos atrapa. Nos han robado el relato de la rebelión. Nos han ganado la batalla cultural. Hemos comprado el marco de discusión de la ultraderecha. Hay una “izquierda” que se repliega hacia lo nacional y cuestiona la inmigración. Hay otra enredada en luchas identitarias, incapaz de dar respuesta a los asuntos materiales que angustian a la mayoría. La prioridad del Gobierno de coalición y de quienes lo apoyan tendría que ser ahora mismo acabar con el problema de la vivienda y la invasión turística, apostar por la renta básica y la jornada reducida, defender la sanidad y la educación públicas y otras medidas radicalmente democráticas. Menos democracia se combate con más democracia.

Tenemos la prueba. La ultraderecha ha retrocedido en los países donde ha llegado al gobierno (Finlandia) o lo apoya (Suecia). Pero tenemos que evitar que llegue porque las consecuencias pueden ser irreversibles para millones de personas. La Historia nos lo enseña, aunque parece que no aprendamos de ella. En Alemania, la cuna del nazismo, el partido neonazi es la segunda fuerza. En Italia, la cuna del fascismo, el fascismo gana. En Francia, cuna del régimen de Vichy, también. Y aún hoy seguimos creyendo que no puede volver a pasarnos nada parecido al siglo XX