No estás solo, José Luis

En su cinematográfica comparecencia, con su voz de actor de doblaje y su tono teatral, José Luis Ábalos aseguró que estaba solo, que no tenía a nadie, ni siquiera un chófer y una secretaria. Se diría que todos tenemos chófer y secretaria y que él es el único pobre que no se lo puede permitir. Pero ni siquiera es cierto lo que dijo. Ábalos tenía un secretario que fue chófer: Koldo García era su hombre de confianza, el que le llevaba los asuntos y actuaba en su nombre en el ministerio y antes en Renfe sin más mérito para estar ahí que haber sido conductor, seguridad o aizkolari. Ábalos le nombró, Ábalos recibió avisos de su comportamiento, Ábalos dejó que contratara a su familia, Ábalos debe responder por él. Debe dimitir, entregar su acta de diputado y pedir perdón. Pero ha hecho lo de siempre, agarrarse al cargo, negarlo todo y presentarse como víctima.

De lo que nos habla este caso es de todos los males endémicos de la política española: los nombramientos a dedo, los partidos como agencia de colocación, la falta de transparencia y control de la Administración, la impunidad y la oscuridad del poder, la ausencia de escrúpulos y de responsabilidad. De lo que nos habla también es de la picaresca de un país donde los pillos aprovechan las crisis como oportunidad de negocio. Sabemos por experiencia que hay muchos Koldos y Ábalos. Sospechamos por otros casos como el de Ayuso que habrá muchos más que hicieron caja con la pandemia. Nos tememos que muy pocos pagarán por ello, que nadie levantará las alfombras, que ni la justicia ni la política llegarán al fondo del asunto, que no pondrán remedio. Koldo será la cabeza de turco de un monstruo con muchas más cabezas.

Porque no es solo Koldo, ni siquiera es solo Ábalos. También tendrían que dar explicaciones muchos más socialistas: el secretario de organización, Santos Cerdán, que trajo a Koldo de Navarra, el ex ministro de Sanidad, Salvador Illa, y la ex presidenta balear, hoy presidenta del Congreso, Francina Armengol, que contrataron con la trama, y el presidente, Pedro Sánchez, que tendría que disculparse como máxima autoridad. Tampoco es solo el PSOE, es también el PP que pide dimisiones generales pero no sancionó a Ayuso cuando su hermano hizo contratos con su Comunidad sino que apuñaló a Casado por delator. Génova no paga a traidores, paga a corruptores.

Los populares nunca han querido acabar con la corrupción, solo acabar con los socialistas. No han querido una comisión en el Congreso para ver todos los casos de mascarillas, solo una sobre Koldo en el Senado para atacar al Gobierno. El bipartidismo es una forma de caciquismo, secular en España, que consiste básicamente en la alternancia de sus redes clientelares. Quítate tú para ponerme yo. El sumario del caso Ábalos revela que Koldo recurrió al PP cuando gobernaba en Baleares para no pagar el dinero que le reclamaba el Gobierno balear desde la época de Armengol. El juez cree que los contactos funcionaron porque el PP dejó caducar la reclamación. Hoy por ti, mañana por mí.

Así que Ábalos no está solo. Está rodeado de políticos como él que hacen de la política su negociado, políticos sin formación suficiente para el cargo que colocan a dedo a amigos que tampoco la tienen, que se aferran al poder y eluden su responsabilidad, que ven la viga ajena pero no la propia, que no hacen política sino politiqueo, que no persiguen a los corruptos sino a los denunciantes, que no pondrán medios contra la corrupción porque la corrupción es su hábitat. Después de Koldo y Ábalos habrá más Koldos y más Ábalos porque no nos han puesto la vacuna contra esta pandemia. La pandemia son ellos, los partidos endémicos en el poder, la política no como remedio sino como enfermedad. No estás solo, José Luis. Sé fuerte.