La moción para impulsar el tren del sur de Tenerife encalla en el Cabildo por “falta de consenso”

El vicepresidente del Cabildo de Tenerife, y consejero del Área de Carreteras, Movilidad, Innovación y Cultura, Enrique Arriaga (Ciudadanos), ha retirado la moción que presentó para debatir en el pleno de la corporación de este viernes impulsar el proyecto de construcción del tren al sur de la isla. Sin embargo, ante la "falta de consenso", Arriaga ha optado por retirarla.

El PSOE, que ostenta la presidencia en el Cabildo, ha apoyado la moción, no así Sí Podemos Canarias, que, aunque no forma parte del Gobierno, sustenta con sus votos el pacto entre socialistas y Cs. María José Belda, consejera de Sí Podemos, había señalado previamente que apoyar este “macroproyecto ultradesarrollista que implica destruir nuestro frágil territorio, con kilómetros de expropiaciones, obras y molestias durante años, sin apostar previamente por mejorar el servicio de guaguas y otras medidas no invasivas" era traspasar una de las "líneas rojas" del acuerdo de Gobierno alcanzado para que prosperara la moción de censura que desbancó a Coalición Canaria de la corporación. Si esta salía adelante este viernes y se impulsaba el plan, el pacto se rompería.

Por su parte, el PP y de Coalición Canaria han mostrado su respaldo a la iniciativa y han acusado a Sí Podemos de "amenazar" al Cabildo, a lo que el partido ha respondido que lo que ha hecho ha sido "poner en valor los acuerdos programáticos" firmados con PSOE y Cs.

Arriaga ha expresado que, al tratarse de un proyecto tan importante para la isla (algo en lo que han coincidido todos los grupos), era de esperar que este contase con el apoyo total del pleno, y que, como no ha sido así, era mejor retirarla. Además, el PSOE había matizado que, aunque apoya el proyecto, "no es una prioridad" en este momento, en plena crisis derivada de la pandemia de coronavirus.

