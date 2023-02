La historia de Hugo, el joven de 16 años que quedó tetrapléjico tras lanzarse al mar en el Puertito de Güímar

Todo comenzó la tarde del miércoles 13 de julio de 2022. Hugo, un joven de 16 años, se dirigió junto a sus amigos al Puertito de Güímar, en el sur de la isla de Tenerife, para disfrutar del mar. Parecía un día cualquiera, una tarde de verano en la que como muchos, buscaba refrescarse para pasar el calor propio de las fechas.

El Gobierno canario entrega una vivienda adaptada a la familia de Hugo, el joven que quedó tetrapléjico al tirarse al mar en el Puertito de Güímar

Decidió zambullirse al agua desde el muro, sin darse cuenta de que no había mucha profundidad. Ese instante fue el que su vida cambió para siempre. Tras lanzarse sufrió un fuerte golpe que afectó a su movilidad, concretamente una lesión medular C4. Esto se tradujo en una tetraplejia que afecta a las cuatro extremidades de su cuerpo.

Tras su evacuación al Hospital de La Candelaria, fue operado hasta en tres ocasiones y estuvo ingresado en la UCI. En el mes de agosto decidieron trasladarlo a la Unidad de Lesionados Medulares del Hospital Insular de Gran Canaria.

Actualmente, Hugo tiene una minusvalía del 93% que le impide tener una vida normal. Por ello, su madre Jennifer de la Rosa pedía al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife una vivienda adaptada o un piso en la planta baja que ellos mismos pudieran acondicionar.

En declaraciones realizadas al periódico Diario de Avisos, la madre explicaba que: “Ahora mismo, lo que más prisa nos corre es tener una vivienda y poder comenzar a adaptarla”. Jennifer de la Rosa tuvo que dejar su trabajo en una peluquería para trasladarse a Gran Canaria y cuidar de su hijo: “Yo tenía un trabajo y tuve que dejarlo porque desde ese momento me he tenido que quedar con Hugo. Al dejar el trabajo, como vivíamos de alquiler cinco años en un piso, le tuve que comunicar a la propietaria que tenía que abandonarlo, le expliqué la situación y mi familia pasó a vaciarlo y empaquetar todo porque no quería estar debiendo dinero a nadie. Mientras Hugo estaba en la UCI en Tenerife, liberamos la vivienda. Mi otro hijo, José, de 20 años, está viviendo en casa de un tío que lo ha recogido, está continuando sus estudios finalizando un Ciclo Superior de Formación Profesional”, explicaba al periódico.

Mientras Hugo es atendido en Gran Canaria ambos viven en un piso compartido de la Cruz Roja. Sin embargo, de la Rosa reclamaba una vivienda en Tenerife para cuando pudiesen volver.

Recaudación de fondos

Desde que ocurrió la tragedia tanto amigos como familiares han buscado la manera de recaudar fondos para hacer frente a los gastos actuales y también para la adecuación de una vivienda. La hermana de Jennifer comenzó vendiendo flores de Pascua para colaborar: “La gente de El Sobradillo y de otros lugares ha sido maravillosa y se han volcado con aportaciones, también en bares y empresas”.

Comenta además que la Seguridad Social únicamente les ha proporcionado la silla de ruedas, el resto de cosas que necesita como una cama articulada, una grúa, una bañera... deben buscarlas ellos mismos.

Sin respuesta por parte de las administraciones

Jennifer pasó meses esperando alguna respuesta por parte del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife: “Ellos no se han puesto en contacto conmigo, me dijeron que iban a mirar mi caso pero no he vuelto a tener noticias desde octubre”. Fue entonces cuando en el mes de diciembre decidió contactar con el Diputado del Común, Rafael Yanes, con el fin de que interviniese en la tramitación de la vivienda adaptada. Rafael Yanes lamentaba la situación por la que estaba pasando la familia y aseguraba: “Desde que ocurrió el accidente, el Ayuntamiento de Güímar se ha puesto en contacto para activar alguna actuación en relación con este caso”.

Vivienda cedida para la familia de Hugo

Finalmente hoy, 8 de febrero de 2023, la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, a través del Instituto Canario de la Vivienda (Icavi) y en colaboración y coordinación con la empresa pública Visocan, ha ofrecido una vivienda del parque de viviendas del Gobierno canario a Hugo.

Esta se encuentra en una promoción del barrio de Los Andenes y ha sido cedida a la familia de forma provisional hasta que se le asigne una vivienda definitiva. La casa se ubica en una primera planta con ascensor. Hasta que se muden a su residencia definitiva, recibirán una subvención para afrontar el pago del alquiler de esta casa.