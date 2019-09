Uno de los dos diputados canarios de Ciudadanos no considera tránsfugas a sus compañeros expulsados en el Ayuntamiento de Santa Cruz

El diputado de Ciudadanos en el Parlamento de Canarias Ricardo Fernández de la Puente no considera que Matilde Zambudio y Ramón Lazcano, concejales expulsados de la formación naranja en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, sean tránsfugas.



“Yo no los llamaría tránsfugas, son no adscritos. Como si yo mañana me voy y me quedo en el Parlamento, no soy tránsfuga. Me quedo como no adscrito”, ha afirmado Fernández en declaraciones a un programa de Radio Marca Tenerife.

El diputado ha reconocido que le gustaría que “se recondujese la situación y que volviesen a ser parte de Ciudadanos”, aunque “de momento lo son formalmente, porque siguen en el proceso”.



“Al final será lo que partido decida dentro de sus estatutos y lo que tenga establecido”, ha sostenido Fernández, quien recordó que tanto Zambudio como Lazcano recurrieron su expulsión presentando una demanda ante el Juzgado de Primera Instancia de Santa Cruz de Tenerife y “la justicia dará o quitará la razón a quien la tenga”.

Fernández confesó que “como afiliado” a Ciudadanos, la situación “es desagradable y no es la idónea para el partido” y añadió que Zambudio y Lazcano “son dos personas a las que les tengo mucho aprecio, son amigos y yo los sigo considerando compañeros de partido. Cuando se termine este proceso mantendré mi amistad con ellos, que son buenos profesionales y creo que van a hacer un buen trabajo en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife”.