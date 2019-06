Teresa Berástegui agua la fiesta a los dos concejales de Ciudadanos en Santa Cruz de Tenerife

La cabeza de lista de Ciudadanos por Santa Cruz de Tenerife, Matilde Zambudio, ha avanzado este sábado que tanto ella como su compañero, Juan Ramón Lazcano, mantendrán sus actas de concejales en la capital tinerfeña aunque el partido los expulse, después de que sus votos hayan hecho alcaldesa a la socialista Patricia Hernández contraviniendo teóricamente la disciplina de la formación naranja.

"Pero antes [de la expulsión] hay mucho de qué hablar", aseveró. Preguntada por la orden dada por su partido de votarse a sí mismos y no a Patricia Hernández, del PSOE, sostuvo que eso "no" es "así". "Eso no es así. De todas formas hay un expediente de expulsión en el que yo alegaré todo lo que tenga que alegar y tengo muchísimas pruebas y muchísimo fundamento para poderlo acreditarlo", mantuvo.

Zambudio defendió en declaraciones a los medios que "en la vida no todo vale" y que "hay que tener principios", algo que, dijo, es lo que ella defiende: "Hoy ha ganado la congruencia y yo espero que sea el punto de inflexión para que se vea que no se puede jugar con la política".