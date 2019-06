El portavoz de Sindicalistas de Base a la presidenta de las Kellys Unión Tenerife: "No se puede estar buscando trabajo y estar en primera línea"

El secretario de comunicación de Sindicalistas de Base (SB), Manuel Fitas ha negado las declaraciones de la presidenta de las Kellys Unión Tenerife, Mónica García, que afirmaban que había "una mano negra" dentro de SB que le impedían conseguir trabajo.



Hace unas semanas, la presidenta de la asociación en declaraciones a EFE explicó que "el jefe de un sindicato" le impedía encontrar trabajo y que ocultaba el nombre del mismo porque sentía "miedo".



Fitas ha dicho que García se refiere a él pero que "no es cierto", el "problema" es que "no se puede estar buscando trabajo y estar en primera línea de fuego a la vez", refiriéndose al activismo de García en su plataforma de camareras de piso.



Además, el secretario ha indicado que es a las gobernantas a las que no les "hace mucha gracia" esta situación.



Fitas ha asegurado que hizo una gestión y habló con Ashotel para que enviara el currículum de García a todos sus asociados pero según el secretario "no la llamo nadie", porque "no es tan fácil buscar trabajo mientras defiendes tus derechos".



"Cuando tienes trabajo sí puedes denunciar represalias, pero sin trabajo no", ha considerado Fitas, quien ha puesto de ejemplo a otras camareras de las islas que tienen contrato fijo y que por lo tanto, sí pueden desarrollar su activismo.



Además, Fitas ha comentado que los correos electrónicos que ha mandado a las empresas han sido "para que contraten a García" y ha subrayado que en SB "nos dedicamos a otras cosas" y no a que "una pobre trabajadora" no consiga empleo.