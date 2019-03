El presidencialismo canario es un ‘fake’

En los próximos dos meses nos vamos a adentrar en una espiral de promesas electorales, propaganda, manipulaciones intencionadas y fake news. Y aún con todo ese arsenal político, hay mentiras que se caen por su propio peso. Un ejemplo es esa cuña radiofónica que ha elaborado el Gobierno de Canarias asegurando que con el nuevo Estatuto de Autonomía se podrá votar directamente al candidato a la presidencia.

Ciudadanos, Nueva Canarias y Podemos han mostrado su descontento por una cuña radiofónica en la que el Gobierno de Canarias señala que con el nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias se podrá elegir directamente al candidato a la presidencia. Y aunque parece una broma, no lo es. En el Gobierno de Canarias nos creen lo suficientemente ignorantes como para intentar colarnos que en Canarias existe un sistema presidencialista. O eso, o al sustituir el eslogan de Trump América first por Canarias primero, han pensado que viven en Estados Unidos y no en España.

La campaña del nuevo Estatuto de Autonomía recuerda a la campaña que hace no tanto tiempo iniciaba el Gobierno por la famosa Ley del Suelo. En el año 2016, el Gobierno de Canarias admitió que la campaña publicitaria de la Ley del Suelo llegó a costarnos a los ciudadanos 17.000 euros. Es decir, 1.700 euros diarios. El Gobierno de Clavijo llegó a realizar un vídeo en Facebook en el que se explicaba que la gestión del territorio había sido un fracaso y que la nueva ley simplificaría los complejos procesos administrativos.

Igual que ocurre ahora con la campaña del Estatuto de Autonomía, en ese momento las cuñas radiofónicas sobre la famosa Ley del Suelo ocasionaron quejas de Podemos, PSOE e incluso del Partido Popular. Podemos llegó a comparar la campaña de la Ley del Suelo con las herramientas de manipulación de Goebbles y el Partido Popular las calificaba de "inoportunas".

Hay que reconocer que, aunque la transparencia no sea una fortaleza de Coalición Canaria, la promoción y la propaganda siempre han sido objetivos que los nacionalistas han sabido cumplir. Pero en este caso intentar confundir y manipular a la ciudadanía no parece una buena fórmula para "defender Canarias", sobre todo cuando te acaban pillando.