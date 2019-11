Guía de San Francisco: El Centro financiero, Nob Hill y las Damas Pintadas

Desde lo alto del Transamerica Pyramid Center (Montgomery Street, 600) las vistas sobre la bahía no difieren demasiado de la de otras ciudades norteamericanas. Los techos de los rascacielos cercanos forman un verdadero bosque de acero, hormigón y cristal que apenas deja ver lo que pasa a nivel de calle. El Distrito Financiero de San Francisco repite los esquemas de los, para nosotros, insípidos y repetitivos downtowns anglosajones; esto no es ni New York, ni la espectacular Chicago. Pero hay que pasarse por aquí, porque una visita a la ciudad sin callejear entre sus gigantes no estaría completa. El Transamerica es el icono arquitectónico por antonomasia de esta parte de la ciudad. Sus 260 metros lo convirtieron en el edificio más alto al oeste de Chicago hasta 1972, cuando cedió este trono simbólico a uno de los rascacielos de Los Ángeles. Subir hasta su mirador es otro de los hitos obligados de un viaje hasta estos lares. Y aún más por su ubicación de frontera. Al sur todo el Distrito Financiero; como una isla entre las colinas cuajadas de casas pequeñas de colores y pequeños jardines.

La confluencia de Montgomery Street y Market es el corazón de esta parte de la urbe californiana. Caminar desde aquí hasta Embarcadero Square es pasear entre gigantes; de todo tipo. Edificios enormes y logos de las grandes compañías globales. Pese al carácter abierto y ‘europeo’ de San Francisco, aquí impera la ley del mercado puro y duro. Los barrios residenciales quedan un tanto al margen de la ‘dictadura’ de las marcas que se impone con rotundidad en Financial District. Un ejemplo claro es el antiguo embarcadero. Ferry Building, una maravilla que combina el eclecticismo clasicista y el art decó, dejó de ser la principal puerta de entrada de la ciudad para convertirse en un gigantesco mercado de abastos en los que no sólo se puede comprar, sino que es ideal para comer. Otros hitos de la zona sonUnion Square, con su manzana de edificios de estilo victoriano y el Museo de Arte Moderno de San Francisco (3rd Street, 151) que más allá de sus colecciones es una verdadera joya arquitectónica que merece la pena verse.

La aguja de Transamerica Pyramid sobresale entre los techos de las casas victorianas. Bernard Spragg

Desde Chinatown a Nob Hill .- La comunidad china de San Francisco es las más antigua de todos los Estados Unidos y la más grande en un país extranjero fuera de Asia. Y es lógico. La ciudad fue una de las grandes puertas de entrada al país durante el siglo XIX y principal puerto de conexión con la otra orilla del Pacífico. La mejor manera de adentrarse en Chinatown es a través de la Puerta del Dragón en la confluencia de Grant Avenue y Bush Street. Si lo que quieres es perderte en tiendas de comestibles y todo tipo de cosas, tu destino es la Calle Stockton donde los comercios se alternan con restaurantes y casas de té. Si te apetece ahondar más en las particularidades de la cultura china en California te puedes dar una vuelta por la Sociedad Histórica Chino Americana (Clay Street, 965; Tel: (+1) 415 391 1188 10; E-mail: info@chsa.org) que hace un recorrido por la presencia china en el país desde el siglo XIX hasta hoy. Sólo por ver el edificio, de estilo tradicional chino, merece la pena acercarse hasta acá, pero es que, además, el discurso de las exposiciones, centrado en los periodos de exclusión e inclusión de la comunidad, es muy bueno. Otro punto importante del barrio es Portsmouth Square, dónde los vecinos hacen Tai Chi y se divierten con juegos tradicionales chinos. Por la noche, las principales calles del barrio se iluminan con farolillos y el protagonismo de los restaurantes eclipsa al de las tiendas.

Farolillos y fachadas orientales en Chinatown. GPA Photo Archive

Las cuestas onduladas son la imagen que a todos nos viene a la cabeza cuando decimos San Francisco. Dos de las tres líneas del Cable C ar histórico (tranvía) recorren gran parte de la Calle Powell antes de tomar sus caminos por Mason y Hyde camino de los alrededores de Fisherman’s Warf y Marina; y la otra va y viene por California concentrándose en los pliegues de Nob Hill. Ahí casi en donde todas las líneas del cable se unen se encuentra el Cable Car Museum (Mason Street, 1201; Tel; (+1) 415 474 1887) que ocupa una de las antiguas cocheras del servicio público de transportes de la ciudad. Una buena manera de recorrer esta parte de San Francisco es ir y venir en sus tranvías; el billete sencillo cuesta seis dólares y el pase diario 14. No es barato, pero al menos hay que tomar uno. Nob Hill es el barrio por excelencia. El lugar dónde se concentra mayor número de atractivos y, también, el que mejor resume la esencia de la ciudad.

Uno de los Cable Car históricos en California Line, la línea que atraviesa Nob Hill de Este a Oeste. Bernard Spragg

Aquí hay grandes edificios históricos como la Catedral de la Santa Gracia (California Street, 1100; Tel: (+1) 415 749 6300) o la sede del mítico Union Pacific (California Street, 1000), uno de los clubes de caballeros más exclusivos y selectos de la Costa Oeste; grandes hoteles monumentales como el Fairmont (Mason Street, 950) y pequeños detalles que lo hacen único. Para recorrer Nob Hill lo mejor es callejear sin rumbo hasta que te convenzas de que no hay nada más que ver; pero siempre aparece algún detalle interesante: como la Casa OA –locación de la serie- o el Ina Coolbrith Park (ambas en Taylor Street) ya casi en los límites de Russian Hill. Parque Lafayette (Gough Street y Washington Street), el Miniparque (Hyde y Washington), la Estación de Bomberos 41 (Leavenworth Street, 1325), las casitas de Clay Street…

Casas Victorianas en las calles de San Francisco. Steven Ramirez

Las casas victorianas de El Álamo .- El camino hasta Alamo Square sigue confirmando que San Francisco es una de las ciudades más bonitas del mundo. El barrio de El Álamo es famoso por la enorme concentración de viejas casas victorianas de madera en buen estado de conservación. Estas casas que se construyeron por toda la trama urbana a mediados del siglo XIX fueron mermando a golpe de terremoto e incendios. El trauma más importante sucedió el 18 de abril de 1906. Primero la tierra tembló de manera violenta pero lo peor vino después. Un pavoroso incendio consumió buena parte de la ciudad y las viejas casas de madera fueron las principales víctimas del desastre. Se calcula que San Francisco conserva apenas el 25% del patrimonio arquitectónico anterior a 1906 y buena parte de él se encuentra en El Álamo. La foto más famosa de la zona está junto a la plaza. Las Damas Pintadas ocupan buena parte de una manzana de Steiner Street (justo en frente de Alamo Square) y son uno de los mejores ejemplos de arquitectura victoriana del siglo XIX. Hay otras grandes damas en la zona. En la otra esquina del parque (Fulton Street, 1198) se levanta la Casa Westerfeld y en la propia Steiner (al 2640) se encuentra otra vieja conocida del cine ya que sirvió de escenario a la película Sra Doubtfire y se ha convertido en una especie de santuario de homenaje al actor Robin Williams.

Las 'Damas Pintadas', viejas casas junto a Alamo Square. Bernard Spragg

Otros lugares curiosos de cerca de Alamo Square no tienen nada que ver con la vieja arquitectura. Y quizás el mejor ejemplo es la Iglesia de las Ocho Ruedas (Fillmore Street, 554; Tel: (+1) 415-752-1967) un antiguo templo reconvertido en pista de baile para patinadores. Estamos ya cerca de Castro, el barrio gay por excelencia de la ciudad. Otros lugares interesantes como Twin Peaks o el impresionante Parque Golden Gate (con jardines japoneses bellísimos) están a dos pasos de aquí.

Fotos bajo Licencia CC: Bernard Spragg. NZ; GPA Photo Archive; Ekaterina Valinakova; Steven Ramirez