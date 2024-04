L'atur es redueix anualment en 13.200 persones el primer trimestre a les Balears i es creen 21.700 llocs de feina

Balears va comptabilitzar 99.100 desocupats el primer trimestre, 13.200 aturats menys (-11,75%) que el mateix període de l'any anterior, mentre que en comparativa anual s'han creat 21.700 llocs de treball (+4,18%).

Així ho recullen les dades de l'Enquesta de Població Activa (EPA) publicada aquest divendres per l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Aquesta xifra d'aturats és la més baixa en un primer trimestre des del 2017. De la mateixa manera, el total d'ocupats arriba a 541.000 persones, la xifra més alta d'ocupació en un primer trimestre des que hi ha registres.

La comparativa entre trimestres, amb tot, és negativa per a la Comunitat: respecte als mesos d'octubre, novembre i desembre, l'atur va pujar a 28.200 persones a Balears al gener, febrer i març (+39,77%).

Balears és la regió on més ha pujat l'atur entre trimestres. Cal assenyalar que, des de l'inici de la sèrie històrica, l'atur ha pujat el primer trimestre en totes les ocasions a les Balears, pel component estacional.

Amb la pujada del primer trimestre, ja s'acumulen dos trimestres consecutius d'ascensos a l'atur a la regió i la taxa d'atur se situa en el 15,48%.

Així, respecte als últims mesos de 2023, el primer trimestre es van destruir a Balears 23.200 llocs de treball (4,11% respecte al trimestre anterior).

Mentrestant, el nombre d'actius es va situar al tancament del primer trimestre en 640.200 persones a la regió, després d'augmentar els últims tres mesos en 5.200 persones (+0,82%). Són un 1,3% més d'actius que l'any anterior (8.600 persones més). La taxa d'activitat es va situar al 61,47%.

Això en un context en què la població de 16 anys i més s'ha reduït en 900 persones entre trimestres, encara que puja en 19.500 persones sobre l'any anterior.

Per sexes, el primer trimestre la desocupació femenina va pujar en 16.200 dones (+47,37%), davant una reculada de l'atur masculí de 12.000 aturats (-32,7%). Amb aquestes dades, el nombre de dones a l'atur es va situar en 50.400 i la taxa d'atur femení al 16,87%. Per part seva, 48.700 homes estaven a l'atur al tancament del trimestre, amb una taxa d'atur masculina del 14,27%. Les taxes d'activitat van ser del 66,16% per als homes i del 56,88% per a les dones.

Pel que fa als joves, el nombre de menors de 25 anys a l'atur a Balears va augmentar en 5.700 persones els tres últims mesos fins a situar la taxa d'atur juvenil en un 33,67%.

El 23,8% dels aturats de les Illes tenen estudis superiors. Un 9,5% va acabar la segona etapa de secundària amb orientació professional, grup que inclou orientació postsecundària no superior. El 7,6% només va acabar primària i un 1,2% són analfabets. Del total d'aturats, 12.400 són de llarga durada, i 6.700 fa més de dos anys que busquen feina.

Tipus de contractes

Segons l'INE, el nombre d'assalariats amb un contracte indefinit va baixar en 20.200 persones el primer trimestre a la regió i el de temporals es va reduir en 6.600 assalariats. Després d'aquests canvis, el nombre d'assalariats es va situar en 436.800 persones, 385.000 dels quals tenien contracte indefinit (el 88,14%) i 51.800, temporal (l'11,86%).

La destrucció d'ocupació el primer trimestre a Balears va ser més gran al sector privat, que va destruir 18.600 llocs de treball, un 3,93% menys, fins a un total de 455.100 ocupats. Per la seva banda, el sector públic es va reduir en 4.500 llocs de treball, un -4,97% menys més que el trimestre anterior fins a 86.000 llocs de treball.

El nombre d'ocupats a temps complet es va reduir en 22.500 persones el primer trimestre (-4,46%) a la comunitat fins als 481.900 ocupats. Per part seva, els assalariats a temps parcial van disminuir en 600 (-1,01%), fins a sumar 59.100 persones.

Mentrestant, els treballadors per compte propi van créixer fins als 103.900 al primers trimestres, impulsats per l'augment entre les dones, amb 3.300 autònomes més (fins a 41.000).

Per sectors, l'atur va baixar entre els que busquen primera feina o han deixat la seva última feina fa més d'un any, 5.300 menys (-23,56%); mentre que es mantenen agricultura i indústria i es va incrementar en serveis, 30.800 més (+70%) i construcció, 2.700 més (+128,57%).

Pel que fa als inactius, la major part són jubilats (151.400 persones) o un altre tipus de pensionistes (35.100), persones dedicades a labors de la llar (104.900) i estudiants (80.900), així com incapacitats (11.800) i altres (17.100).