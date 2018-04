Herbalife Gran Canaria intentará reaccionar ante un necesitado Bilbao Basket

El Herbalife Gran Canaria visitará este miércoles la cancha del antepenúltimo clasificado, el Bilbao Basket, en encuentro de la jornada 27 de la Liga Endesa de baloncesto, con la obligación de volver a la senda de las victorias tras las derrotas consecutivas ante Joventut y Barcelona.



El equipo que dirige Luis Casimiro, que como recordaba el propio técnico soñaba hasta hace unas pocas semanas con alcanzar una de las plazas de cabeza de serie de cara al Play Off por el título, ha caído hasta la séptima posición tras perder de forma inesperada en la cancha del Joventut y ante el mayor potencial del FC Barcelona en su feudo.



En la actualidad, Herbalife tiene un balance de 15 victorias y 11 derrotas, mientras que Iberostar Tenerife, el primer equipo fuera de las ocho plazas de eliminatorias por el título, cuenta con solo un triunfo menos, por lo que los grancanarios están obligados a volver a saborear una victoria para no complicarse su situación en la tabla.



El principal problema en ese sentido es que el rival de este miércoles, Bilbao Basket, está también con la imperiosa necesidad de conseguir un triunfo por su delicada situación clasificatoria, lo que lo convierte en un conjunto aún más peligroso, como reconoció este martes el propio Casimiro.



De igual forma, Casimiro también espera que sus jugadores estén más intensos en la faceta defensiva en este encuentro en tierras bilbaínas, donde no podrá contar con alero internacional sueco Marcus Eriksson, lesionado de larga duración y cuyos puntos se están echando mucho en falta.



El partido Bilbao Basket-Herbalife Gran Canaria se disputará en el Bilbao Arena a partir de las 19.00, con dirección de los colegiados Carlos Cortés, Luis Miguel Castillo y Javier Torres.