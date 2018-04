Luis Casimiro: "Bilbao está con muchísima necesidad y será más peligroso"

El entrenador del Herbalife Gran Canaria, Luis Casimiro, ha dicho este martes que el Bilbao Basket, al que su conjunto visitará este miércoles en partido de la jornada 27 de la Liga Endesa de baloncesto, está con "muchísima necesidad", por lo que será un rival "más peligroso".



"Bilbao -antepenúltimo clasificado- tiene muchísima necesidad y estará muy metido en el partido, por lo que será más peligroso, aunque a mí me preocupa mi equipo más que nada, y que volvamos a sentir lo que vivimos dos o tres semanas atrás, en las que se hablaba de alcanzar la tercera plaza, ya que somos los mismos", ha subrayado en rueda de prensa.



El técnico del conjunto isleño ha asegurado que el nivel de exigencia no varía nunca para el Herbalife Gran Canaria, más allá de que afronte un encuentro tras dos derrotas (como ocurrirá en Bilbao) o con una prolongada racha victoriosa.



"Siempre tenemos el mismo objetivo, vengamos de perder dos partidos o de ganar cinco, que es intentar hacer todo lo necesario para ganar el encuentro, y este no deja de ser otro partido con esa meta. Debemos hacer nuestro trabajo con calidad para poder competir. Como profesional, siempre tengo la máxima exigencia", ha indicado.



Casimiro también ha reconocido que su conjunto no está al nivel deseado en el apartado defensivo.



"No somos un gran equipo defensivo y, por contra, sí hemos demostrado ser un grandísimo conjunto ofensivo cuando teníamos a nuestro máximo anotador (Marcus Eriksson). Es evidente que no nos caracterizamos por estar bien en defensa y deberemos tener más rigor en esa faceta para cuando no tengamos fluidez en ataque", ha reconocido.



De igual forma, el entrenador del Granca ha resaltado la importancia del estado mental de sus jugadores tanto cuando gana como cuando pierda.



"Si las cosas vienen de forma positiva, hay que seguir construyendo y queriendo ganar los partidos, y si los resultados, como ahora, no vienen tan bien, es importante sentirse con confianza y energía para volver a competir para vencer", ha comentado.



El técnico también ha hecho repaso de los jugadores que no estarán físicamente a tope para el encuentro ante Bilbao.



"Pablo Aguilar está haciendo un extraordinario esfuerzo al jugar infiltrado, y no está ni muchísimo menos al cien por cien, aunque está haciendo un sacrificio para ayudar al equipo. Eriksson seguirá de baja, y a Paulí le falta aún para ser el de siempre. De todos modos, estarán disponibles los mismos que en el partido ante el Barcelona", ha adelantado.



Finalmente, Casimiro se ha referido a dos jugadores como Nico Brussino y Nikola Radicevic que están ofreciendo un rendimiento diferente.



"Brussino tiene muchísima calidad, pero hasta ahora no nos ha dado lo que estábamos esperando de él. Le está costando adaptarse más de lo habitual y meterse en un equipo ya hecho, en una Liga tan exigente e intensa como la nuestra. En el caso de Radicevic no me sorprende su buena labor porque ya lo había entrenado en Sevilla", ha concluido.