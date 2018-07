El CD Tenerife se lleva la VII Copa Mahou en la tanda de penaltis

El CD Tenerife se adjudicó este sábado la séptima edición de la Copa Mahou Canarias al vencer a la UD Las Palmas en la tanda de penaltis, después de que el choque amistoso, jugado con intensidad y deportividad en Maspalomas (Gran Canaria), finalizara sin goles.



El conjunto tinerfeño estuvo más acertado desde los once metros (3-5) tras un encuentro en el que fue mejor en la primera parte, en la que tuvo más llegada al área rival y también ocasiones, como un remate de Juan Villar al travesaño a centro de Bryan Acosta, y otro del propio delantero andaluz que pasó cerca de la escuadra.



Mientras que Manolo Jiménez utilizó a tres de los fichajes de la Unión Deportiva en el once titular -Nauzet Pérez, Álvaro Lemos y Cala-, el Tenerife de Etxeberría no alineó de inicio a sus dos únicas incorporaciones, el colombiano Joao y el vasco Undabarrena.



La Unión Deportiva no pudo superar la presión de su rival y tampoco encontró en ataque al argentino Sergio Araujo, quien esta vez, a diferencia de los dos ensayos anteriores, jugó como referencia en ataque y apenas entró en juego en la primera mitad.



Tras el descanso entró Rubén Castro, y Araujo jugó por detrás del exbético, que lució el dorsal 7 en su reestreno de amarillo.



El Tenerife siguió llegando con peligro y de nuevo Villar remató desviado un centro de Malbasic, mientras que Las Palmas, aunque tardó una hora en tirar a portería con un remate de Rubén Castro cerca del palo, tuvo más profundidad con los cambios introducidos, especialmente con David Simón y Fidel Chaves.



El equilibrio del segundo tiempo se mantuvo hasta el final, por lo que el trofeo se tuvo que resolver en la tanda de penaltis, con pleno de efectividad en los lanzamientos del Tenerife (Luis Milla, Carlos Ruiz, Juan Carlos, Joao y Suso Santana), y parada de Dani Hernández a Fidel Chaves.



- Ficha técnica:



0. UD Las Palmas: Nauzet Pérez; Álvaro Lemos, David García, Cala, Dani Castellano; Javi Castellano, Josemi; Momo, Vicente Gómez, Tana; y Araujo. También jugaron Rubén Castro, Raúl Lizoain, Bigas, David Simón, Fidel, Erik Expósito, Fabio, Benito, Álex Suárez y Borja Herrera.



0. CD Tenerife: Dani Hernández; Luis Pérez, Aveldaño, Carlos Ruiz, Nahuel; Alberto, Luis Milla; Juan Villar, Bryan Acosta, Montañés; y Malbasic. También jugaron Suso Santana, Undabarrena, Joao, Juan Carlos, Raúl Cámara, Jorge Sáenz y Borja Llarena.



Árbitro: Juan Luis Pulido Santana (Comité de Las Palmas). Mostró tarjeta amarilla a Josemi, de la UD Las Palmas, y a Alberto, del Tenerife.



Incidencias: partido único de la VII Copa Mahou Canarias de fútbol, disputado este sábado en el Estadio Municipal de Maspalomas, en el sur de Gran Canaria, ante unos seis mil espectadores.