La Doble Eliminatoria del Gran Canaria Wind and Waves Festival, vista para sentencia

Estredo: “Quiero estar entre los diez primeros del mundo”

“¡Haré todo para ser el mejor!” Este es el lema que aparece en la página de la PWA en el perfil de rider de José Goyito Estredo (V-10); y hay que decir que lo sigue al pie de la letra, teniendo en cuenta como este miércoles ha conseguido su mejor clasificación en una prueba en la modalidad de olas del circuito mundial de la PWA tras finalizar séptimo de la general del Gran Canaria Wind and Waves Festival 2018.

El competidor venezolano, seis veces campeón del mundo de freestyle, ha decidido este año apostar fuerte por mejorar en esta disciplina y entrar en el top ten del ranking mundial. “En todos los años que llevo compitiendo, este es mi mejor resultado en olas”, aseguraba muy contento al finalizar la manga a pesar de haber sido eliminado en ese momento por el australiano Stone (KA-120).

Tras su segunda participación en la prueba grancanaria, Goyito aseguraba que “lo mejor que hice fue venirme un mes y medio antes del campeonato a Gran Canaria, porque es un lugar donde siempre hay viento y buenas olas. Nunca lo había hecho con antelación. He estado entrenando para poder estar entre los diez primeros del mundo.”. Desde el año pasado ya estaba motivado para entrar en el circuito de olas “pero al final no me dejaron competir. Eso me dio más fuerzas para seguir. Este año decidí que iba a lograr estar aquí porque es un evento muy importante, sobre todo por las condiciones que hay”.

Esa decisión ha dado sus frutos ya que ha demostrado un gran nivel en sus saltos, así como una gran mejora en las maniobras sobre las olas “He mejorado sobre todo el doble loop, que puntua muy bien, y los 360 en la ola.

Ahora se volverá a poner todo su esfuerzo en la modalidad donde es un verdadero maestro, el freestyle: “Hoy ha sido mi último día en el agua navegando en olas; ahora me voy a centrar en Fuerteventura, que es un evento muy importante, y en el freestyle”.

Para Goyito es muy complicado apostar por un vencedor para la edición de este año: “Está difícil decir quien puede ganar. Ricardo Campello está navegando muy bien, además de Marcilio Browne, Philip Koster, por supuesto, y Víctor Fernández. Creo que entre esos cuatro estará la pelea”.