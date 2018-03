Alpidio Armas: “No puede ser que el Cabildo tenga 45 millones de euros en el banco y sigamos sin planes de empleo"

No resulta fácil la contienda electoral cuando tu principal adversario tiene un número de afiliados que supone cerca del 10% del número de votantes habituales en la Isla. Aún así, Alpidio Armas, secretario general del PSOE en El Hierro, está convencido de que las cosas van a ir bien para los socialistas en 2019. Cree que revalidarán la mayoría absoluta en El Pinar y que van a crecer en La Frontera. Y sobre todo está convencido de que la “nefasta” gestión de la Agrupación Herreña Independiente (AHI) en el Cabildo será castigada: “No puede ser que tengan 45 millones de euros en el banco y sigamos sin planes de empleo”.

P. El Hierro está de enhorabuena. Acaba de visitar la Isla el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, haciendo una larga lista de promesas en inversiones.

R. El vicepresidente del Gobierno, Pablo Rodríguez, vino a decir lo mismo en febrero: cerrar el anillo insular, hacer la carretera de Las Playas a Las Casas, el muelle de Las Puntas... son obras que vienen vendiendo desde que tengo memoria. Cada vez que hay un período electoral hacen lo mismo. No hay proyectos, ni anteproyectos, ni propuestas firmes, ni siquiera la voluntad decidida de hacerlo. Vienen a vender. Es una venta de humo en período preelectoral.

¿Qué balance haría de los tres primeros años de legislatura?

Malo. No puede ser que una administración tenga 45 millones de euros en el banco que le han sobrado de los Presupuestos en los tres años anteriores. No puede ser que de un presupuesto de 35 millones cada año te sobren 15. Es algo impensable y es lo que está pasando en el Cabildo de El Hierro. No tienen capacidad de ejecución, no han aplicado ni los remanentes. A cualquiera que le expliques que en este momento el Cabildo, con las dificultades económicas que se están pasando en la Isla, no tenga planes de empleo y tiene 45 millones de euros en el banco, no se lo cree.

¿La gran prioridad sigue siendo el empleo entonces?

Nosotros apoyamos los Presupuestos de 2017 tras una negociación en la que se comprometieron a dedicar 2,5 millones de euros a planes de empleo. Pero a día de hoy se han dedicado cero euros. La gestión es mala, se podía haber hecho infinitamente mejor. Y el desempleo es lo que más preocupa a nuestra gente. En la legislatura que nos tocó gobernar había más paro porque las circunstancias económicas eran otras: la crisis del volcán nos hundió, la crisis sísmica posterior nos tuvo un año y medio sin poder hacer nada y desde que pudimos dedicamos 5,5 millones de euros a empleo. La prioridad debe ser el empleo. Hay que gastar el Presupuesto porque eso significa inversión que acaba generando puestos de trabajo.

¿Cree que el PSOE tiene posibilidades de volver a gobernar el Cabildo en 2019?

Creo que las cosas electoralmente hablando en El Hierro están muy abiertas. No puede ser que con la nefasta gestión que ha hecho AHI tenga un gran resultado. No contemplamos gobernar con ellos, aspiramos a ganar, y si no, ser la alternativa. Creo que vamos a revalidar la mayoría absoluta en El Pinar, en Frontera vamos a subir con toda seguridad porque el alcalde está haciendo una gestión muy bien entendida; y en Valverde la gestión del actual Gobierno es pésima, no se puede hacer peor, el alcalde está desaparecido.

Su Partido demostró estar unido en El Hierro incluso para plantar cara a la Ejecutiva Federal del PSOE, dimisiones en bloque, juzgados... ¿aún duelen las heridas de esa batalla?

Las secuelas son evidentes. El PSOE sufrió mucho, sobre todo porque el debate externo alrededor de la moción de censura nos hizo daño. Estamos gobernando en Frontera, pero hay trabajo por hacer. Teníamos la autorización de la dirección regional socialista porque AHI había pactado con Nueva Canarias en el Cabildo, estaba pactando con el PP en Valverde y no había ninguna razón por la que nosotros no pudiéramos pactar con otro grupo en Frontera. Lo que pasa es que Coalición Canaria se movió, fue a hablar con Pedro Sánchez y nuestro secretario general federal nos dijo que no podíamos hacer la moción de censura. Decidimos no dar marcha atrás. Tomamos la decisión de dimitir y eso nos llevó un escenario de una gestora durante mucho tiempo que le hizo un daño terrible a la organización. Un movimiento ilusionante se convirtió en un problema.

¿Y la censura en Valverde?

Hasta hace unos meses había posibilidades. No sólo en Valverde, sino en el propio Cabildo. Pero en este momento no se dan las condiciones para que el PSOE venga a resolver entuertos que deja otra gente. Si han hecho mal las cosas que asuman las consecuencias.

¿Cuál es la posición de su Partido en relación con el Parque Nacional Marino del Mar de Las Calmas?

Demandamos que haya claridad por parte del Cabildo de El Hierro, que es quien tiene que dar el visto bueno o no a este tema. Ellos dicen que lo van a someter a consulta popular. Pues que lo hagan. Pero nos da la impresión de que AHI ya ha descartado el Parque Nacional Marino y está es alargando las cosas para que el Gobierno central se canse. Queremos que hagan la consulta cuanto antes. Y luego es necesario que la Administración del Estado ponga las cosas claras: los límites del Parque, las inversiones, las restricciones de usos... porque no hay compromisos, lo que hay son ideas y propuestas pero no compromisos en negro sobre blanco. Hace falta compromiso y seriedad por parte del Gobierno central.