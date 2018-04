Belén Allende pedirá la revisión de la OSP marítima entre Tenerife y El Hierro

Belén Allende, presidenta del Cabildo de El Hierro y diputada regional.

La presidenta del Cabildo de El Hierro y diputada regional, Belén Allende, ha planteado una pregunta ante el Parlamento de Canarias en la que solicita que se revise la Obligación de Servicio Público (OSP) marítima entre Tenerife y El Hierro, dirigida a analizar y regularizar las condiciones de la OSP firmadas entre el Gobierno regional y la empresa adjudicataria, Caflaja, S.L., principalmente en lo que se refiere a tipo de buque y su adaptabilidad a las condiciones de navegabilidad y operatividad.

Para Belén Allende las conexiones marítimas con la Isla siempre son objeto de improvisaciones, cambios de barcos, y en general, falta de planificación que lleva a que estemos sujetos a múltiples incidencias, la última ocurrida en el día de ayer con la inoperatividad del Alborán en el muelle de Los Cristianos que obligó a que pasaje y carga tuviera que desviarse al muelle de Santa Cruz, y esta mañana con el retraso, no anunciado, en el que el barco prevista su salida para las 04:30 horas de la mañana finalmente se pospuso de manera unilateral para las 06:00 de la mañana.

La presidenta del Cabildo herreño señaló que "no se tolerará más en que El Hierro sea siempre la papelera de reciclaje del transporte marítimo de Canarias. Los herreños no estamos dispuestos a sufrir los daños derivados de falta de barcos apropiados para las rutas, déficit de infraestructuras portuarias, falta de planificación en las varadas técnica de los buques y estrategias a conveniencia del mercado por parte de la concesionaria del servicio. La OSP se ha firmado para cumplirse y no toleraremos un incumplimiento más”.

En tal sentido anunció que ha solicitado una reunión “a tres” con el Gobierno de Canarias, Caflaja y Cabildo para abordar los problemas que originan las incidencias en los transportes marítimos. En tal sentido anunció que pedirá una revisión de la OSP respecto a tipo de buque a operar, y se solicitará de la Dirección General de Transporte un mayor seguimiento para dar estabilidad y calidad al transporte marítimo que se le presta a los usuarios.

“El Hierro no tiene la culpa de sus limitaciones en infraestructura portuaria y tampoco de la de otros puertos”, poniendo como ejemplo ilustrativo el cambio de buque entre el Volcán de Tirajana y el Alborán derivado de que este último no podía operar en la rampa de San Sebastián de La Gomera, lo que a su vez origina que en La Estaca se utilice el dique hasta ahora habilitado para el butanero y los cruceros.

Belén Allende solicitará a Autoridad Portuaria un informe pormenorizado de las condiciones del Puerto de La Estaca en el que se detallen la adaptabilidad de sus infraestructuras a los tipos de buques, así como las necesidades de futuro de este muelle, “que a todas luces, -en palabras de la presidenta, “ya en momentos resulta insuficiente”.

En tal sentido, reclamará de Puertos de Tenerife, que se haga un anteproyecto técnico para la construcción de un futuro dique para cruceros, totalmente independizado de las dos líneas actuales de atraque, tal y como ocurre en otros muelles de Canarias.

“A partir de ahora, y ante la pasividad y permisividad, actuaremos con más contundencia y seremos más exigentes con las condiciones en las que se presta la OSP, queremos servicios dignos para los usuarios que utilizan el transporte marítimo en sus desplazamientos, tanto la población local como el turismo”, apostilló.