Los pescadores recreativos recogieron más de 700 firmas en contra del Parque

Los pescadores recreativos ya han dado muestra de su capacidad de movilización y protesta en ocasiones anteriores.

Desde esa premisa, tienen claro que "la Ley dice que el Parque Nacional Marino no se instalará siempre y cuando haya algún sector que esté en contra. Así es que cuidado con la consulta porque no se trata sólo de que gane el Sí o el No. Aunque gane el Sí, si hay un sector muy importante de la población dice que no, con la Ley en la mano no se debería instalar".

Antonio Grillo, portavoz de los pescadores, insiste en que no están en contra de la conservación de la naturaleza: "El propio documento habla de las excelencias naturales de la zona. Y a eso también hemos contribuido nosotros por nuestro sistema de pesca y por el cuidado que le hemos dado al mar".

Pero advierte que no van a permitir que les dejen fuera. Y en ese sentido recuerda que ya se presentó un documento ante el Cabildo de El Hierro "después de que una sola persona de El Pinar se pusiera a recoger y cogiera 713 en contra del Parque Nacional Marino. Si los dos clubes nos organizamos para coger firmas en contra del Parque superamos las 2.000".

De hecho recuerda que "hubo una manifestación porque después del volcán del año 2011 querían vedar toda la Isla para la pesca y se organizó una manifestación en contra a la que asistieron más de 2.000 personas, un porcentaje altísimo de la población residente. Si el Ministerio quiere el Parque, que cambien dos líneas de la Ley".