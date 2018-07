Santi Concepción Jr. competirá en agosto en el Campeonato de Europa de Karting

Aunque ya cuenta con experiencia a nivel internacional, será la primera vez que el piloto de Los Llanos de Aridane compita en el certamen continental. El proyecto podría tener continuidad con una salida al campeonato del mundo. Santi Concepción Jr. ha sido protagonista en la presentación en la que ha anunciado su proyecto a nivel internacional, se informa en nota de prensa.

El joven piloto palmero acudirá a Francia el próximo mes de agosto para tomar parte en el Campeonato de Europa de Karting. Así lo ha anunciado en la rueda de prensa que ha ofrecido en la Sociedad Casino Valle Aridane. Este proyecto que permitirá seguir labrándose un nombre al piloto del Team Concepción, es posible gracias al Cabildo de La Palma · La Palma Isla Bonita, la Consejería de Deportes del Cabildo de La Palma, Lopesan, Binter, Ayuntamiento de El Paso, Palmafrut, Ayuntamiento Los Llanos de Aridane, Autos Santi Concepción y Mabel Joyeros, además del programa Racing for Spain.

La prueba del Campeonato de Europa se celebrará de aquí a tres semanas, concretamente del 2 al 5 de agosto en el trazado de Essay, Francia. El circuito galo acogerá esta cita del europeo en su categoría Ok-Junior. “¡Nos vamos al Campeonato de Europa!”, exclamó Santi Jr. al enterarse de la sorpresa que le tenía preparada su padre. “Cuando me contaba que íbamos a Francia ha sido impresionante”, subrayó el joven piloto de la isla de La Palma. “En el momento de conocer el proyecto pensé lo mismo de siempre: vamos a tratar de divertirnos”. Con todo, el joven piloto del Team Concepción asegura que siempre sale “con la actitud de ganar, por muy difícil que parezca”. “Santi no se esperaba para nada estar sorpresa y se enteraba en la mañana del viernes; los ojos se le llenaron de lágrimas”, recordó su padre. “Nunca ha probado el motor OK que se utiliza en el Campeonato de Europa. Lo hará la próxima semana en el Circuito Fernando Alonso durante una jornada de test”, justo antes de poner rumbo a Valencia a una nueva cita de la Rotax nacional.

“En Francia serán más de 100 pilotos, entre ellos los mejores del mundo, y para la final sólo se clasifican 36, será difícil, pero es el inicio de algo muy bonito que esperamos tenga continuidad el próximo año”, destacó el expiloto de rallyes y padre de Santi Jr. Concepción Sr. resumió la que iba a ser una larga semana en el europeo, con infinidad de sesiones clasificatorias que exigirá el máximo a los jóvenes pilotos. Además, si el Team Concepción logra reunir el presupuesto necesario, este proyecto internacional tiene la posibilidad de continuar unas semanas más tarde. En Suecia, entre el 20 y el 23 de septiembre, el trazado ubicado en Kristianstad, será escenario del Campeonato del Mundo de Karting Ok-Junior.

Este programa internacional se seguirá completando con el proyecto ya conocido a nivel nacional, es decir, con el Campeonato de España de Karting Júnior y la Rotax, además de sus participaciones en Canarias, donde tanto Santi Jr. como su hermano Diego defienden los títulos logrados en 2017.

En ese sentido, el menor del Team Concepción, Dieguito, estuvo arropando a su hermano en la presentación de este proyecto. El Team Concepción quiso disculpar la ausencia en el acto de las autoridades políticas invitadas, ya que justificadas por diferentes motivos no pudieron estar presentes como así era el deseo de todos ellos, dada la magnitud del proyecto.