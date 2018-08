“El Festival Hispanoamericano de Escritores dotará de contenido a La Palma”

Los Llanos de Aridane acogerá en septiembre el I Festival Hispanoamericano de Escritores, un evento que colocará a La Palma en el mapa cultural internacional. El director de esta cumbre, el escritor palmero Nicolás Melini, asegura en una entrevista con La Palma Ahora que, en esta celebración, “hay un aspecto que no tiene nada que ver con la literatura, pero que, en este momento, me parece, es central. Tenemos que dotar de contenidos a nuestro territorio. Vamos a allí donde suceden cosas. Aunque luego no acudamos, aunque luego no las disfrutemos, pero necesitamos saber que hay un número de posibilidades a nuestro alrededor. Lo contrario es extraño. Un vacío que no nos hace regresar a los sitios. Dotar de contenidos al territorio es lo que hace cualquier región que quiere ser visitada”.

-¿Por qué se ha elegido La Palma para celebrar el I Festival Hispanoamericano de Escritores?

-Vivo fuera, pero siempre me he sentido a gusto con ser de La Palma. Cuando puedo hacer algo a favor, lo hago. Hace unos años, por ejemplo, pude encausar -a través del Cabildo -que se celebrase la deliberación del jurado del Premio de la Crítica en Santa Cruz de La Palma. En cuanto al festival, hace poco más de un año quise pasar un mes en el astrofísico, para escribir allí una novela corta, tal como había hecho en una estancia en Francia también de un mes. La cosa no salió, pero me invitaron a hacer una visita (que ya se había realizado con otros escritores). Yo sabía que J.J. Armas Marcelo deseaba venir a La Palma. Así que lo propuse. Juancho es un entusiasta, y ahora es un entusiasta de la isla de La Palma. Él, en calidad de director de la Cátedra Vargas Llosa, me propuso hacer este festival. Es ese impulso y esa energía que él tiene la que lo impulsa en primer lugar, y, en segundo lugar, algo que es indispensable siempre que se quiere poner algo en marcha, la voluntad política, que en este caso es la del senador por la isla Mariano Hernández Zapata, que recibió la idea para Los Llanos de Aridane como una gran oportunidad. La Palma es perfecta para realizar un evento de estas características -juntando a escritores españoles, hispanoamericanos y españoles de Canarias-, entre otras cosas, porque está en nuestra historia. Fuimos el puerto europeo más cercano al continente americano con el privilegio del comercio con América. Donde quiera que miras en La Palma, eso está, lo ves. Es un escenario perfectamente natural para un Festival Hispanoamericano de Escritores. Quizás un eslabón perdido, ya que encuentros de este tipo se celebran tanto en la península como en países americanos todos los años, y, en ambos casos, los programadores se saltan Canarias. El otro día me dijo algo el director de la revista Leer, de Madrid, Borja Martínez: “Quizá ahí sería bonito hacer algo en Leer con los escritores canarios, que al fin y al cabo suponen la principal originalidad del asunto”. Su percepción es muy acertada.

-¿Qué dificultades presenta la organización de un evento de estas características en la I sla?

-No me parece que haya dificultades diferentes a las que se pudieran plantear en otros lugares donde se celebran eventos de estas características: México, Colombia, Francia, Nicaragua…, por decir solo algunos de los países en los que se realizan. Lo necesario es conocimiento, voluntad política y mucho trabajo. Yo diría que trabajo generoso, intentar que todo sea para bien y que todo el mundo salga contento.

-¿Cómo se ha conseguido reunir a una treintena de escritores de ambos lados del Atlántico ?

-Contar con la cátedra Vargas Llosa y con J.J. Armas Marcelo significa información actualizada de lo que sucede en Hispanoamérica (ya que ambos están en permanente contacto y viajando, desde hace décadas, a México, Perú, Colombia, etcétera), y supone también toda su experiencia en la organización de eventos de estas características. En cuanto a mí, he hecho varias veces la programación de La Noche de los Libros de Madrid, y soy escritor. A muchos los conozco.

-¿Qué autores hispanoamericanos tomarán parte en la cumbre?

-El planteamiento inicial ha sido contar con unos 10 autores hispanoamericanos, otros diez del ámbito nacional español, y unos 15 españoles de Canarias, más o menos. Luego hemos sumado, gracias a AC/E y su programa PICE, a seis prescriptores extranjeros. Queremos que los escritores canarios se vean especialmente beneficiados de que las islas celebren un evento de estas características. Desde hace mucho existe en el medio literario canario cierta queja por el aislamiento. Esta es una dinámica que se puede cambiar fácilmente: relacionándonos. El primer paso para ser invitado fuera de Canarias es haber sido anfitrión. Queremos que los canarios sean en este caso una suerte de anfitriones y, previsiblemente, por sus méritos, serán invitados a participar en eventos similares fuera de las islas. Canarias tiene un potencial literario e intelectual que desarrollar, pero para ello es necesario que se conecte a otros territorios. Contamos con autores hispanoamericanos que vendrán de sus países, México, Chile, Venezuela, y con autores hispanoamericanos que viven en España. Entre los primeros, Jorge Edwards, que acaba de publicar su segundo tomo de memorias. Hablar con Jorge Edwards es hablar con Pablo Neruda, su amigo, con el que compartió embajada de Chile en París. Pero también con Fidel Castro y el castrismo, pues fue enviado por el gobierno de Salvador Allende a La Habana para abrir la embajada de Chile en la Cuba revolucionaria, y también es —hablar con Jorge Edwards— hacerlo con todos los escritores del boom, de Cortázar a García Márquez o Vargas Llosa, etcétera. Es Premio Cervantes y un gran contador de anécdotas que parecen fábula, o que él cuenta como “mitos”. También desde Chile vendrá el novelista Carlos Franz, que, con su última novela, ha obtenido el prestigioso Premio bienal de novela Vargas Llosa, y que acaba de ser presentado como candidato al Premio Nacional de Literatura de su país. Desde México vendrán Gonzalo Celorio, Alberto Ruy Sánchez, Mónica Lavín y Hernán Lara Zavala. Se trata de autores de una trayectoria consumada. De Venezuela vendrá José Balza, un autor que fue celebrado por Cortázar cuando irrumpió en el panorama literario y que ha venido haciendo una narrativa nueva, distinta, única. Cualquiera de estos autores podría ser Premio Cervantes en cualquier momento. Hispanoamericanos que residen en España vendrán Juan Carlos Chirinos, novelista, cuentista y ensayista que ha escrito un estupendo ensayo para entender lo que sucede en Venezuela hoy. Vendrá también Francisco Javier Pérez, que es, en la Real Academia Española, el secretario de las academias correspondientes de la lengua, todas las americanas. También estará el escritor y director de la Feria Internacional del Libro de Isla Margarita, Antonio López Ortega. Y algunos más que se irán sabiendo.

-¿Y quiénes integrarán la representación canaria?

-Habrá una representación especial de autores de la isla de La Palma. Elsa López y Anelio Rodríguez Concepción están desde el principio en el proyecto y forman el consejo asesor junto con el peruano Alonso Cueto, J.J.Armas Marcelo y el mejicano Gonzalo Celorio… Estarán también Ricardo Hernández Bravo, Luis León Barreto, Maiki Martín Francisco y Roberto Cabrera (autor de Tenerife pero afincado en La Palma desde hace décadas). De Gran Canaria vienen Alexis Ravelo, Santiago Gil, Teresa Iturriaga Osa y José Correa. Y de Tenerife, la Premio Canarias Cecilia Domínguez Luis, Ernesto Suárez, que para mí es uno de nuestros sabios, y Alba Sabina. Hemos intentado que la representación sea de autores relevantes de las islas; que estén representadas las distintas generaciones; que haya tanto narradores como poetas; y que haya mujeres. Con mucho dolor de nuestro corazón, hay muchos autores a los que no hemos podido invitar a esta primera edición, pero esperamos que haya otras y que, poco a poco, vayan beneficiándose todos de la existencia de un evento como este.

-¿Cuál es el objetivo de este encuentro?

-Los encuentros de escritores son lugares en los que se hace cultura en los términos mayores que se puede hacer cultura. Se trata de espacios de conocimiento, pero también de conocimiento mutuo, de tráfico de ideas, de comunicación de inquietudes, de generación de nuevas voluntades, de puesta en común de intereses y estrategias. En este caso se dan objetivos propios del territorio canario, como los que ya he expresado respecto de la literatura y los escritores de las islas, pero también propios de los objetivos de los distintos patrocinadores, la Cátedra Vargas Llosa, Acción Cultural Exterior, el Ayuntamiento de los Llanos de Aridane, el Instituto de Astrofísica de Canarias, La Palma Film Comission, el Instituto Cervantes, los empresarios de La Palma representados en CIT Tedote, Canarias Cultura en Red, Fundación Universidad de Guadalajara, México, y Binter Canarias. También es un objetivo poner a Canarias en el mapa cultural del ámbito de la lengua, que, sorprendentemente, no está; y, particularmente, poner en ese mapa a La Palma; tanto como conseguir que el mayor número de personas se decida a venir a la isla a disfrutar del festival.

-¿Qué temas abordará ?

-Serán temas generales y abiertos, en los que los participantes puedan aportar con la mayor libertad posible y desde una perspectiva absolutamente subjetiva, desde su experiencia literaria, todo lo que quieran. Géneros, el ámbito extenso de la lengua y literatura escrita en español, pensar de nuevo estas islas… En el caso de Jorge Edwards, sus memorias, que están atravesadas de momentos significativos y de personajes esenciales de la historia reciente en ambas orillas. Hablaremos también de Venezuela, de qué es la literatura (a los más jóvenes), de Galdós (ahora que pronto, en el 2020, se celebrará el centenario de su muerte), y de la bohemia, ya que contamos con una autoridad en ambos temas, José Esteban. La poesía será otro de los protagonistas: haremos un gran recital del Festival Hispanoamericano de Escritores en el que participarán todos los invitados con obra poética, y lo realizaremos en un lugar muy especial. Todos los días habrá firma de ejemplares de 10 de los autores invitados en la Plaza de España, cinco por la mañana y cinco por la tarde, para que quien quiera les lleve los libros suyos que han leído o se dispongan a leer. La librería Ler, de Los Llanos, está especialmente implicada en el evento y tendrá en la Plaza de España un puesto de venta con libros de los participantes, junto al lugar donde estarán firmando. También la librería Papiro, de Santa Cruz de La Palma, está implicada en este evento, y hay que recordar que, normalmente, cualquier librería a la que se dirijan a por un libro puede y debe estar en disposición de pedirlo al distribuidor o al editor, así que no hay excusa para no conseguir un libro de los autores que vienen para su firma. El de la Plaza de España de Los Llanos de Aridane será un espacio de firma de ejemplares en el que, además, los lectores podrán sentarse con el autor y conversar con él o ella brevemente durante la firma.

-¿Qué supondrá para la Isla este evento literario?

-Hay un aspecto que no tiene nada que ver con la literatura, pero que, en este momento, me parece, es central. Tenemos que dotar de contenidos a nuestro territorio. Vamos a allí donde suceden cosas. Aunque luego no acudamos, aunque luego no las disfrutemos, pero necesitamos saber que hay un número de posibilidades a nuestro alrededor. Lo contrario es extraño. Un vacío que no nos hace regresar a los sitios. Dotar de contenidos al territorio es lo que hace cualquier región que quiere ser visitada. Francia, que bien podría ser un referente cultural para nosotros, esto lo hace muy bien. Otro aspecto que no tiene nada que ver con la literatura es que gran parte de la financiación invertida en este evento proviene del exterior de la isla (Cátedra Vargas Llosa, AC/E Acción Cultural Española, Instituto Cervantes, Fundación Universidad de Guadalajara, México). El impacto en Los Llanos de Aridane: vamos a poner en valor aquellos lugares en los que se celebran los actos culturales en Los Llanos. Me parece que la Concejalía de Cultura está siendo una pequeña revolución (¡Charo González Palmero se ha llevado a la Banda de Música de Los Llanos de Aridane a Senegal, nada menos!, un gran paso para la isla; me parece un momento histórico, de gran impacto cultural para las personas que han ido, más importante que si hubiesen hecho un viaje para ver la Capilla Sixtina), está siendo una concejalía muy activa en todo lo que se puede hacer a nivel local e interinsular, y el Festival es como una guinda, un evento internacional.

-¿Este festival es itinerante o tiene a La Palma como única sede?

-Nuestro compromiso es con Los Llanos de Aridane.

-¿Cómo está siendo su experiencia como director?

-Entretenida. Muchos días termino a las doce de la noche.