Última hora de la actualidad política tras el anuncio de Pedro Sánchez, en directo

11:52 h

El candidato a presidente de la Generalitat y líder del PSC, Salvador Illa, ha mandado un claro mensaje de respaldo al presidente del Gobierno y ha hablado de construir una forma “colectiva” de hacer política. “Nuestro amigo Pedro Sánchez escribió un manual de resistencia, y bien que lo ha aplicado y bien que ha resistido individualmente. Pero ahora vamos a levantar una resistencia colectiva para acompañar la resistencia individual de nuestro compañero, nuestro secretario general”, ha pedido Illa durante la reunión del Comité Federal en la sede socialista. “Una política”, ha añadido, “que dice 'no' a la política que busca conquistar el poder al precio que sea, y que dice sí a la política noble, a la política que avanza, a la política que busca mejorar la vida de los conciudadanos”.

Illa ha cargado también contra el PP y la ultraderecha por, ha dicho, “instrumentalizar las instituciones”. “Hay algunos que no conciben la política como un trabajo noble de servicio público, sino como una conquista al precio que sea del poder cueste lo que cueste, llevándose por delante lo que se lleven por delante. No sólo no respetan las instituciones las instrumentalizan, las ponen con descaro y sin complejo a su servicio, y no sólo no respetan al adversario, sino que le deshumanizan”, ha dicho.