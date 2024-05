Noticias que no interesan

Todo mal. Cuanto peor, mejor. Es así cómo los agitadores salivan y el populismo se frota las manos. Catástrofes, crisis, guerras, polémicas, insultos, desacuerdos …. Todo lo que polariza y enfanga, interesa y es susceptible de convertirse en noticia de gran alarde tipográfico. A mayor polarización, más complicado resulta generar consensos. De eso se trata, de que las malas noticias llenen las primeras páginas, abran los telediarios y se comenten en las tertulias durante horas y horas.

El entendimiento y el acuerdo apenas interesa. No digamos ya un gesto, un avance, una medida o un dato que invite al optimismo. Siempre hay un pero, la cifra es dudosa o esconde algo. Total, estamos ante un gobierno mentiroso, manipulador, bolivariano y hasta ilegítimo, que carece de crédito. Ni siquiera cuando se publican las estadísticas oficiales.

Abril ha dejado resultados récord para el mercado de trabajo: 200.000 nuevos empleos y una cifra de afiliados a la Seguridad Social por encima de la barrera psicológica de los 21 millones de trabajadores. Inédito desde que hay registro, en 2001. La cifra de parados baja, además, en 60.500 personas, el dato más bajo registrado en los últimos 16 años.

Pues ni por esas. Lo que manda en la prensa conservadora es que Alberto Núñez Feijóo ha convocado una gran concentración para el 26 de mayo contra “los bulos” del Gobierno porque los que salen del PP no cuentan; que José Luis Ábalos admite que vio al empresario Aldama en Barajas la noche del Delcygate; que el PP amenaza con citar en comisión a Begoña Gómez si Pedro Sánchez no da explicaciones; que Abascal reclama a Feijóo romper relaciones con el Gobierno o que Puigdemont y Aragonés son los “hombres invisibles” de Pedro Sánchez. No se esfuercen, que este último no hay por dónde cogerlo y es dudoso que hasta lo entienda el firmante del estrambote.

Claro, el PP ha marcado previamente el camino y además sembrado la sospecha con la denuncia del “maquillaje” de los fijos discontinuos y con la advertencia de que el 80% del empleo creado en abril “se evapora al desestacionalizar”. Todo mal, salvo en Baleares y Andalucía que, gobernadas por el PP, son las regiones donde más se crea empleo. Ahí no hay trampa ni cartón porque en España el paro lo aumenta Sánchez y en las Comunidades donde gobierna la derecha el trabajo lo crean sus dirigentes.

Así andamos. Con lo fácil que hubiera sido felicitarse porque España tenga algo que celebrar, admitir que el mercado de trabajo no sucumbe a la refriega partidista, que una cosa son los bulos y otra la realidad de los datos o que este lunes nos ofrecían una dosis de positivismo ante las deprimentes noticias de siempre. Nada. Lo negativo vende más, los medios no dejan de ser un negocio y sin clic, claro, no hay ingresos. El pesimismo se impone y goza hasta de cierto prestigio no vaya a ser que se agote el estado de malestar y se apague el brío de sus beneficiarios. Si todo va mal, no hay gobierno que resista.

¿Alguien se pregunta cómo cambiaría nuestra mirada y nuestra vida si de vez en cuando consumiéramos buenas noticias? La de los 21 millones de afiliados a la Seguridad Social lo es, sin duda. Y también que el número de contratos indefinidos haya crecido hasta el 44,12% de los 1,27 millones creados ese mes y que los más beneficiados por el cambio de tendencia sean los menores de 30 años. Pero, salvo la ministra del ramo, Elma Saiz, nadie hablará de ello, salvo para lamentarse de que el paro juvenil y el que afecta los mayores de 55 aún sea un drama y que España, sí, aún mantenga el dudoso privilegio de ser el primer país de la UE en número de desempleados. Eso es lo que manda.

Urge una sección de buenas noticias, que algunas hay. Lo que sea preciso para compensar tanto bombardeo de pesimismo y negatividad y para frenar ese apocalipsis que no termina nunca de llegar. Y no será porque no se invoque a diario.