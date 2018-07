“El piropo de Alejandro Sanz fue un shock pero me abrió puertas”

La música y la Biotecnología ocupan la vida de la joven palmera Valeria Castro, que hace un año salió del anonimato gracias a un piropo que le dirigió el cantante Alejandro Sanz por versionar una de sus composiciones y subirla a Instagram. “No le quiten el ojo a Valeria”, dijo el intérprete de ‘Corazón partío’ cuando escuchó la versión. Y tiene razón el cantautor español, hay que seguirle la pista a esta joven de voz dulce porque dará mucho que hablar. Con tan solo 19 años, esta aridanense, que estudia Biotecnología en la Universidad Politécnica de Madrid, tiene las cosas muy claras. “No renunciaré nunca a la música aunque estudie Biotecnología, me llena demasiado como para dejarla de lado”, ha asegurado en una entrevista con La Palma Ahora.

“En el primer curso en la Universidad me ha resultado un poco difícil compaginar la música y la Biotecnología, y he tenido que dejarla un poco de lado pero quiero centrarme más en ella porque desde pequeña he estado ligada a la Escuela Insular de Música de La Palma”, dice.

Valeria siente que “ya he madurado y en la música pretendo ir muy poquito a poco, aprendiendo; me encantaría seguir formándome, no quiero ponerme metas, pero sí relacionarme con el mundo de la música aunque siempre intentando aprender de los demás para luego, con una base, ver qué puedo seguir haciendo”, adelanta.

Su paso por la Escuela Insular de Música de La Palma le ha marcado. “Desde pequeña siempre he estado vinculada a ella, me han tratado muy bien y me han inculcado la música desde el punto de vista de vivirla, además de aprenderla, por eso la vivo como algo muy dinámico, me ha llenado mucho desde chiquitita, cantar, tocar el piano… conectar esas disciplinas”, comenta.

Un año después del piropo de Alejandro Sáenz, Valeria intenta “normalizarlo” pero, subraya, “me acuerdo de ese día que fue como un shock, me preguntaba qué estaba pasando, qué tenía yo para que alguien tan grande en el mundo de la música, al que tanta gente admira, sintiera cierta admiración por mí, aunque no obviamente al mismo nivel que yo lo admiro a él, pero sí que me tenga en cuenta y comparta con la gente que le sigue a él”. “Ese piropo me ha abierto puertas porque a partir de su comentario el año pasado me hicieron una entrevista en la Cope y me escuchó Jorge Ruiz, de Maldita Nerea, y esa fue la conexión con el proyecto que hice hace poco de grabar una pequeña versión de una de sus canciones del disco”, apunta.

“Tú te labras tus oportunidades, pero el hecho de que alguien te vea sí que tiene un componente de suerte, y luego yo debo seguir trabajando en mejorar mi voz”, afirma con absoluto convencimiento. “Hay mucha gente que me conoce a partir del comentario de Alejandro Sanz, por visualización”, añade.

Valeria tiene ya más de 32.000 seguidores en Instagram, red a la que sube versiones de canciones de sus músicos favoritos. “El otro día hasta me pararon por la calle en Madrid, y me dije: ‘Madre mía hasta dónde estoy llegando’, aunque todavía me falta muchísimo por hacer pero que alguien te reconozca por el trabajo que ya has hecho en la música reconforta, no por la fama sino porque están valorando tu música”, subraya.

En el Love Festival del pasado año tuvo el privilegio de compartir escenario en Tazacorte con Miguel Bosé y Amaral al haber sido seleccionada en un concurso para impulsar a jóvenes promesas de la música.

Los logros de Valeria no han surgido por generación espontánea. Es una joven disciplinada, con más de 12 años de formación musical, que, además, obtuvo una de las mejoras notas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife en las pruebas de acceso a la universidad.

“Hay mucho talento musical en La Palma, muchos jóvenes que se están moviendo, me ilusiona que La Palma se mueva, es chiquita pero se mueve”, afirma

Su futuro lo tiene decidido: “Quiero terminar la carrera y después centrarme más en la música porque me apasiona demasiado como para tenerla como plan B, pero quiero lograr una base y después decidir”, insiste.