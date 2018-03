Marcos Yánez, un padrino de lujo para La Obra Social La Caixa Reventón Kids

La historia de superación de Marcos Yánez es de esas que sirven para aprender. Afectado por el fallecimiento de su padre a causa de la leucemia, este joven grancanario decide hacer algo por los que padecen esta terrible enfermedad. Entiende que debe hacerla visible y luchar contra ella. El corredor de largas distancias abandona la competición y se impone un tiempo para crear un reto personal con el que ayudar. Así surge un desafío deportivo de 120 kilómetros de carrera en solitario en Islandia bajo unas condiciones extremas. A través de lo que enseña y transmite Marcos Yánez, se pueden extraer unas conclusiones que coinciden con los valores que posee Reventón Trail Aguas de La Palma, de ahí que vaya a ser el padrino de la prueba de los más pequeños el próximo 7 de abril, se informa en nota de prensa.

La Obra Social La Caixa Reventón Kids es la modalidad destinadas a los pequeños y jóvenes aficionados al atletismo y al trail, con edades comprendidas entre los 5 y los 17 años, por lo que representan la cantera de estos deportes. Ellos competirán en horario matinal de manera gratuita y serán el preámbulo de lo que suceda por la tarde, con la celebración del resto de modalidades. Yánez guiará sus pasos y les hablará de su lucha contra la leucemia. “Será la primera vez que pase por un terreno hasta ahora que desconozco, como es el recorrido de Reventón Trail Aguas de La Palma. No dejo de asombrarme de lo que ha crecido esta prueba y de la cantidad de emociones que transmite. Es por eso que este año he decidido no quedarme en casa viendo desde lejos como la gente se lo pasa en grande. Me encantará vivirlo de una manera como antes nunca lo había hecho, que es siendo el padrino de La Obra Social La Caixa Reventón Kids, además de participar en la modalidad maratón, que me servirá para preparar mi gran reto de este año. En La Palma desvelaré algunos detalles de cómo y dónde será. Las estrellas de Reventón ya alumbran los senderos, llenándolos de energía para lo que será un evento con mucho para recargar pilas para lo que se avecina”.

Su principal reivindicación será sensibilizar acerca de la importancia que tiene la donación de médula. Esta lucha le llevó a dibujar un trazado por un país inhóspito y gélido, donde todos los condicionantes presagiaban que sería una aventura en mayúsculas. Finalmente, y tras 18 intensas horas, Marcos consiguió llegar a la meta. Una hazaña que fue más allá del deporte, regalando vida y energías positivas a muchas personas que siguen luchando con la leucemia. De esta increíble experiencia nació el documental No solo 18 horas, donde se narra su carrera contra la leucemia. Todas estas experiencias vitales las compartirá con los participantes de Reventón Trail Aguas de La Palma, especialmente con los más jóvenes, el próximo 5 de abril, a partir de las 18.00 horas, en el Auditorio Braulio Martín, de El Paso.

Con un dorsal colgado, Yánez ha logrado ser finisher en cuatro Transgrancanaria, otras tantas Transvulcania, además de participar en pruebas tan destacadas como Volta a la Cerdanya, Cruce Columbia (Patagonia), Pyrenees Stage Run, UTMB y TDS. Es autor de un blog (corroluegoescribo.com), donde narra todas sus reflexiones, pensamientos y un sin fin de relatos inspiracionales que invitan a la pausa y la calma de un deporte que lleva muchas horas de entrenamiento, soledad, e incluso momentos de necesitar creer en uno mismo, como él cuenta en su blog personal.