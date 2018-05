El palmero Santi Concepción se estrena en la categoría júnior nacional de karting. El piloto de Los Llanos de Aridane se encuentra en el Circuito Internacional de Zuera, trazado que este fin de semana acoge la segunda cita del Campeonato de España de Karting en la categoría Júnior. La pista zaragozana ofrece buenas sensaciones al piloto canario, que allí ya ha sido quinto esta temporada en una de los meeting de la categoría Rotax que también se encuentra disputando, se informa en nota de prensa.

Santi Concepción Jr. continúa su formación como piloto y este fin de semana ampliará aún más su bagaje al debutar en la categoría júnior del nacional de karting. Con más de 50 equipos inscritos, muchos de ellos de diferentes países, el reto del fin de semana se presenta mayúsculo. El escenario de cada una de las mangas es el Circuito Internacional de Zuera, un trazado familiar para el joven piloto palmero.

“Va a ser un fin de semana muy intenso, ya que son muchos inscritos y ese detalle le va a dar mucha importancia a las mangas de clasificación”, reconoce Santi Concepción Jr, piloto que cuenta en 2018 con el apoyo del Cabildo de La Palma, La Palma Isla Bonita, la Consejería de Deportes del Cabildo, Lopesan, Binter, Ayuntamiento de El Paso y Autos Santi Concepción. “Aunque es nuestro cuarto meeting del año, es importante seguir cogiendo ritmo y, en este caso, conocer las reacciones de nuestro kart en esta categoría júnior”, subraya. “Vengo de una serie de carreras en la Rotax y este fin de semana las cosas serán diferentes, incluso el sistema de carrera, que es igual al del campeonato del mundo”, avanza el prometedor heredero de la saga Concepción.

“Conozco la pista, por lo que es un factor que me preocupa menos, pero sí debemos conocer bien el rendimiento del motor. Aquí no están precintados como en la Rotax y hasta que no salgamos a competir no sabré realmente dónde nos encontraremos”, indica Santi. “Sería ideal clasificarnos para las sesiones finales de carrera, donde se obtienen los puntos, pero como he dicho no será fácil”. Con alrededor de 50 equipos, los participantes deberán superar un sábado no apto para cardíacos. Después de los entrenamientos libres programados para el viernes, los inscritos en este meeting de Zuera deberán abordar los entrenamientos oficiales y, posteriormente, diferentes mangas clasificatorias que darán el pase a la final del domingo. “Serán muy intensas y a siete vueltas cada una de ellas cualquier cosa puede pasar; un ligero toque puede arruinar el trabajo del fin de semana y salir airosos de todas esas mangas puede ofrecernos la posibilidad de cuajar un gran resultado”, explica Concepción Jr.

Si las cosas marchan por el buen camino, “estar en el top ten sería una gran noticia para nosotros”, destaca su padre, Santi Concepción. “Por el ritmo al que viene rodando es una posibilidad real, pero durante este tiempo hemos comprobado que luchar en pista no es fácil y hay que estar muy centrados durante el fin de semana”, reconoce.

Con la saga Concepción ya en Zaragoza, el propósito para el viernes es tomarle el pulso a una pista exigente. Los entrenamientos libres son la mejor opción para ello, además de que sirven para ajustar diferentes parámetros de un kart absolutamente nuevo para el joven piloto de la isla de La Palma. El sábado, los entrenamientos oficiales y las sesiones de calificación se llevarán el grueso de la jornada, mientras que la guinda de esta segunda cita del nacional en la categoría júnior se pondrá el domingo con la celebración de las finales.