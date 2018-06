“Los palmeros tenemos inquietudes y eso se traslada a la emprenduría”

Los próximos 14 y 15 de junio, la Isla tiene una cita con el mundo emprendedor en el I Maratón del Emprendedor de La Palma. A través de la metodología learning by doing, los asistentes podrán escuchar conferencias, realizar talleres prácticos, participar en mesas redondas… todo ello bajo el tema central de la emprenduría. Entre los ponentes de esta carrera emprendedora se encuentra el palmero Rayko Lorenzo, profesor universitario, escritor y colaborador de La Palma Ahora.

-Regresas de nuevo a La Palma. ¿De qué hablarás en tu ponencia?

-Mi intervención girará sobre la Marca Personal 2.0 del Emprendedor, es decir, de cómo potenciar la imagen de marca de los emprendedores en los entornos digitales. Hoy en día, los emprendedores se centran demasiado en su producto/servicio, sin trabajar el aspecto más humano de los mismos. Los clientes potenciales quieren ver (y tener) sentimiento de marca, hablar más con personas y menos con empresas. Las redes sociales han posibilitado que, en dicho entorno digital, tengamos los mismos metros cuadrados que cualquier multinacional, esto hay que aprovecharlo. Debemos ser conscientes de que el presente, que no el futuro, está en nuestras manos, nunca mejor dicho. En la cola de la frutería, cuando esperamos la guagua, en la fila de nuestra entidad bancaria, siempre tenemos entre las manos los dispositivos móviles. Ojeamos redes sociales de manera continua; el 80,3% de los internautas españoles han consultado las redes sociales en el día de ayer, o lo que es lo mismo, 8 de cada 10 personas usan estas redes diariamente. ¿Es un dato como para que los emprendedores tengan en cuenta el potenciar su Marca Personal 2.0?

-¿Qué opinas de este tipo de eventos para emprendedores?

-Son capitales. Los eventos entre emprendedores no solamente logran que conozcan nuevas fórmulas, herramientas o tendencias que les aporten a sus unidades de negocio, también consiguen generar sinergias, aumentar la motivación, re-ilusionarse. No olvidemos que, en este caso, pasarán dos días respirando, escuchando y hablando de marketing, tecnología, innovación, creatividad, big data, social selling… y muchos otros conceptos que, sin duda, les servirán para el duro, pero apasionante, sendero emprendedor.

¿Qué supone volver a La Palma para hablar frente a tus paisanos?

-Siempre lo digo sea cual sea el lugar al que voy: soy saucero, palmero, canario y español (en ese orden). Hay pocas cosas que me hagan más feliz que volver a la Isla Bonita. Mis amistades, mi familia peninsular, mi entorno… siempre me preguntan que por qué soy tan palmero. Les suelo contestar que la respuesta pueden encontrarla visitando la isla, una imagen vale más que mil palabras, pero la experiencia de sentir La Palma, es incalculable. Será un enorme placer. La Palma ha sido una tierra emprendedora desde siempre por sus 12 cantones. Hay mentes brillantes, ideas con gran recorrido. Los palmeros somos personas con inquietudes, con sonrisas, con ilusiones… todos estos ítem se trasladan a la emprenduría.

Imagen de archivo de Rayko Lorenzo como ponente.

-¿Cuál es el mejor consejo que le podrías dar a una persona emprendedora?

-Que sea constante y lo más profesional posible. Vivimos en un mundo y en una época (que no es lo mismo) atestados de información, de posibilidades, de muchas cosas. Hay que intentar humanizar las marcas más que nunca, dar valor añadido real a cada una de sus ventas. Innovar no solo en lo que quiera vender, sino en a quién se lo quiere vender. Le diría que emprenda con más cabeza que corazón, porque al final, los emprendedores también pagamos facturas y estas no entienden de siluetas rojas. Le animaría a que se siga formando, a que se recicle si es necesario y aprenda a desaprender. Le intentaría convencer de que nunca copie, sino que mejore o diferencie. Le recomendaría que escuche al mercado, y si no le habla, que le pregunte. Como ya he dicho alguna vez en esta casa, “el cliente no tiene que tener la razón siempre, pero el mercado nunca se equivoca”.

¿Qué hace falta para que el mundo emprendedor termine de despegar?

-Creo que todo tiene su momento. Durante los últimos años hemos visto cómo se animaba sobremanera a las personas a que fueran emprendedoras. Está bien hasta cierto punto; y digo hasta cierto punto porque ni todas las personas están preparadas para emprender, ni todas las ideas son realmente buenas. Dicho esto, al emprendedor hay que darle facilidades reales, y no me refiero a las económicas directas (un proyecto sólido deberá sobrevivir sin subvenciones, etc.), sino a otro tipo de acicates positivos. Espacios para los primeros meses de actividad, sintetizar la burocracia, que paguen en función de lo que generen, que puedan recibir su IVA en efectivo si les sale a devolver en vez de compensarlo al final de año. Programas de mentoring con otros agentes especializados. Mayor protección frente a otras economías con precios por debajo de mercado. No podemos pasar por alto que muchas de las personas emprendedoras son autónomos. Aquí también queda un arduo trabajo por desarrollar; los autónomos no se pueden poner malos, su jubilación será la que será… suplementos como el paro en este régimen también es muy mejorable.

¿Cuáles son tus próximos proyectos formativos y emprendedores?

-Casualmente en los próximos meses estaré mucho por la tierra. Justo una semana después de este I Maratón del Emprendedor de La Palma participaré en la segunda edición de la FuckUp Nights de Las Palmas de Gran Canaria. En septiembre repetiré en Gran Canaria para un evento de Experttos, que también tendrá edición en octubre en Tenerife. En agosto es probable que imparta una sesión para mujeres emprendedoras en La Palma, pero estoy pendiente de confirmar fecha. Fuera de las Islas, en julio estaré una semana en Melilla para hablar de Habilidades sociales, dentro de un programa de inserción para titulados universitarios de la rama de las CCSS y Jurídicas. A partir de octubre, me estreno como docente en ESIC Business & Marketing School para impartir las asignaturas Investigación Científica y Negociación Comercial, todo un reto al tratarse de una de las mejores escuelas de negocios del mundo, y seguiré en la EIP de Granada y Madrid como en los últimos años, dando clases de Marketing y Comunicación para Eventos. Respecto a proyectos emprendedores, siempre estamos envueltos en varios. En el grupo de empresas en el que trabajo no solo realizamos consultoría financiera, económica y de comunicación, sino que, en algunos casos, gerenciamos directamente los proyectos. Por mencionar los dos últimos, una empresa de tintas flexográficas en Almería y una comercializadora internacional de cítricos ecológicos en Málaga, como ven, hay poco tiempo para el aburrimiento.