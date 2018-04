‘Palmeros en el Mundo’ y el nivel ‘Dios’ en Google Maps

Bien es conocido que Google es el portal de Internet más utilizado en el mundo, con un total de más de 280 millones de personas que lo usan diariamente. Dentro de las cientos de aplicaciones que posee la multinacional, la más reclamada a nivel mundial es Google Maps, pues ofrece fotografías y datos de interés a los millones de personas que buscan un lugar o punto concreto diariamente. Cuando buscamos algo en particular y nos aparecen esas fotografías en la pantalla, eso es Google Maps.

Google tiene colaboradores a lo largo del globo, los cuales, de forma desinteresada, aportan bien comentarios, fotografías o vídeos, ofreciendo información reciente a millones de personas.Desde hace más de seis meses, Palmeros en el Mundo, web sin ánimo de lucro administrada por quien suscribe, viene llevando a cabo la localización de lugares de interés histórico y cultural inexistentes en nuestra isla de La Palma, trabajo que debiera ser realizado por aquellos que cobran un sueldo de las administraciones públicas y no por un aficionado a nuestra historia. Llegar a nivel 8 de 10 en Google no ha sido fácil, pero tampoco difícil, tan solo hay que poner ganas y amor por lo que se hace y más si es por nuestra Isla Bonita. 290 lugares históricos inexistentes añadidos en los 14 municipios con más de 2,5 de millones de visitas confirman sin duda alguna que Palmeros en el Mundo ha sabido utilizar las nuevas tecnologías con un fin informativo y educativo, siendo la octava web no oficial y comercial más visitada de Canarias. Seguiremos trabajando para que nuestra pequeña Isla Corazón llegue a ser el referente mundial que se merece.