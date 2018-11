IUC denuncia “el fracaso del PP en la gestión” del Ayuntamiento de Los Llanos

Izquierda Unida Canaria (IUC) ha advertido este jueves, durante el Pleno de debate sobre el estado del municipio de Los Llanos de Aridane, del “fracaso” que han resultado las políticas llevadas a cabo por el PP en la presente legislatura, se informa en nota de prensa.

“Los datos sobre el desempleo en el municipio denotan, como sucede en el conjunto de la isla, un claro estancamiento al que se une el amplio número de personas en situación exclusión social que han sido atendidas por organizaciones como Cáritas”, asegura. Para Felipe Ramos, portavoz de IUC en Los Llanos de Aridane, “el Ayuntamiento tiene recursos para afrontar estas situaciones, pero dudamos que cuente con voluntad política para hacer frente a estas situaciones”.

Ramos rechazó “la falta de planificación del Grupo de Gobierno cuando se convocan comisiones y plenos extraordinarios urgentes “de ahora para ahora”, lo que demuestra una más que notable improvisación, donde determinados procesos administrativos caducan, como los expedientes del Jable o de la planta de Unaspa y hay que retomarlos de nuevo”.

En este sentido asegura que no es posible “aceptar que todos los problemas se resumen en la falta de personal. Ha faltado un programa político, unas prioridades claras, unos objetivos bien definidos y conocidos por toda la ciudadanía. No se puede gobernar un ayuntamiento a golpe de fiestas y de fotos subidas a redes sociales”.

Para IUC se trata de una “gestión fracasada que se evidencia en obras inacabadas como la Piscina Municipal, el antiguo colegio XXV Años de Paz, la incapacidad del grupo de Gobierno de desbloquear la situación del complejo de El Jable, el Parque Cultural Islas Canarias o el embellecimiento del techado de las canchas de Las Manchas”.

Desde IUC “lamentamos una vez más que el Gobierno no haya sido capaz de desarrollar una buena parte de las mociones aprobadas o que, en ocasiones, no cuente con la participación ciudadana canalizada a través de recogida de firmas, puesto que a los vecinos y vecinas la mayoría de las veces no se les da, ni tan siquiera, una respuesta por escrito a sus peticiones”.

Felipe Ramos destacó que desde IUC “no nos hemos quedado en la crítica por la crítica, aportando 61 mociones durante este mandato y centenares de ruegos y preguntas en plenos y comisiones”. Ramos señaló que seguirán haciendo propuestas hasta el último día de la legislatura y avanzó futuras iniciativas en materia de vivienda, lucha contra la pobreza, exclusión, empleo, medio ambiente y memoria histórica.