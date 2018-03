Los Llanos contratará peones, carpinteros, cerrajeros y albañiles durante seis meses

El Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane contratará a 44 nuevos profesionales que desarrollarán tareas como peones de limpieza y de la construcción y oficiales de primera y de segunda especializados en cerrajería, carpintería y albañilería, se informa en nota de prensa.

La alcaldesa del municipio, Noelia García Leal, hizo un llamamiento colectivo a los aridanenses desempleados que cumplan con los requisitos de esta convocatoria a que presenten su solicitud antes del próximo 28 de marzo.

La regidora municipal destacó que el programa, “que cuenta con una financiación global de 293.000 euros, ofrece una nueva oportunidad de acceder al empleo a profesionales desempleados con edades comprendidas entre los 18 y los 65 años que desarrollarán actividades en las áreas de limpieza, jardines y obras públicas fundamentalmente”.

Los contratos serán de 30 horas semanales y seis meses de duración y para acceder a la convocatoria los interesados deberán figurar inscritos como demandantes de empleo con una antigüedad mínima de 6 meses en los últimos 24, estar empadronados en el municipio desde hace más de 6 meses, no haber participado en programas similares en los últimos 24 meses, a excepción de que no existieran perfiles desempleados en PEES y formar parte de unidades familiares cuya media de ingresos no supere los 350 euros por personas.

La convocatoria forma parte del convenio de colaboración suscrito por el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane, el Servicio Canario de Empleo y la Federación Canaria de Municipios en el marco del Programa Extraordinario de Empleo Social y al amparo del Plan Integral de Empleo de Canarias.