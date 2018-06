El PP denuncia "la odisea" de aparcar en en la capital y que siga sin regularse la zona azul

El grupo Popular en el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma considera que el casco histórico de la capital “no puede permitirse el lujo de seguir sin la regulación de la zona azul”, que permita “la rotación de vehículos para que venir a la capital a realizar compras o ante la necesidad de llevar a cabo cualquier trámite no siga siendo una odisea”, indica el PP en una nota de prensa.

Los concejales del PP se muestran “sorprendidos” por la decisión del Grupo de Gobierno (PSOE-CC) “de dejar pasar el tiempo sin dar una solución a la zona azul, cuya adjudicación del servicio caducó hace unos cuatro meses por la desidia de socialistas y nacionalistas”. Añaden que “la justificación que los gobernantes locales están dando“para ocultar su falta de ideas y no sacar un nuevo contrato es que hay que esperar hasta que el Cabildo de La Palma realice las obras de la Avenida Marítima para regular estos estacionamientos, una disculpa que de ninguna manera se sostiene”.

El PP apunta que “ con las obras de la avenida, inicialmente previstas desde la zona del césped hasta la subida a la avenida de El Puente, tan solo se suprimirían las plazas reguladas por parquímetro ubicadas detrás del Cabildo, ya que las situadas en el frente de la ciudad en este tramo son de tiempo limitado controlado por agentes de la Policía Local. Si comienza, que veremos cuándo, la actuación del Gobierno de Canarias hasta el barranco de Las Nieves, se perderían más aparcamientos, pero se puede sacar a concurso perfectamente un contrato con menos plazas y por menor tiempo”. Y es que, sostiene, “alternativas existen, lo que se necesita son ideas, actitud y aptitud para llevarlas a cabo”.

El Partido Popular hace hincapié en que “lo que no podemos seguir es en la misma situación que ahora estamos padeciendo”. Subraya que “en este período de tiempo sin una regulación correcta de la zona azul, ha quedado al descubierto que desplazarse y aparcar en Santa Cruz de La Palma es toda una aventura que muchos ciudadanos no están dispuestos a sufrir, por lo que no son pocos los que optan por realizar sus compras en municipios limítrofes, especialmente en Breña Alta”.

“Cualquier ciudadano que se desplace a Santa Cruz de La Palma”, asevera, “para realizar trámites o compras, se encuentra con que los aparcamientos en los terrenos cedidos por la Autoridad Portuaria, la principal bolsa de estacionamientos de la capital, están ocupados desde primera hora de la mañana por los vehículos de las personas que vienen a la capital a trabajar”, por lo que “es necesario alcanzar un acuerdo con Puertos para que este espacio sea cedido al Ayuntamiento para regularlo de la forma que entienda más beneficiosa”. El PP señala que este acuerdo “ni tan siquiera sería necesario si se entrega el suelo a la ciudad, como nuestro grupo ha reclamado”.

En el resto de plazas ubicadas en el casco urbano, concluye, “los parquímetros no funcionan, porque la rotación de vehículos es bastante deficiente”. El PP “tiene claro que aquí solo hay dos soluciones: seguir con los brazos cruzados, que es por lo que ha optado el grupo de Gobierno, o tomar decisiones que para eso gobiernan y sacar un contrato adaptado a las circunstancias que ahora vive la ciudad, que sería lo más lógico”.