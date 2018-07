Fernando Clavijo volverá a ser el candidato de CC a la presidencia del Gobierno de Canarias en las elecciones de 2019

El Consejo Político Nacional de Coalición Canaria-Partido Nacionalista Canario (CC-PNC)ha elegido por unanimidad, con 73 votos a favor y ningún voto en contra ni abstención, a Fernando Clavijo como candidato a la presidencia del Gobierno de Canarias para las Elecciones Autonómicas de 2019, informa CC en un comunicado. Clavijo será por tanto “quien encabezará el grupo de hombres y mujeres que concurrirán a las próximas elecciones bajo las siglas de CC”, añade. La decisión fue adoptada “después de que todos los Consejos Políticos Insulares y Asambleas de Coalición Canaria hubieran refrendado el respaldo al actual presidente del Gobierno de Canarias, para ser el candidato de la formación nacionalista a la presidencia del Gobierno en los próximos comicios electorales de 2019”.

Tras ser aclamado candidato, Fernando Clavijo inició su discurso con el agradecimiento al partido “que me ha respaldado siempre que lo he necesitado; en lo político y en lo personal. Y eso es algo que quiero agradecer públicamente, porque sin el partido no podría haber llegado hasta aquí”. Clavijo destacó que el bloque unido formado por partido, Gobierno y grupo parlamentario “nos ha permitido seguir marcando la agenda política en Canarias; con paso firme y superando con éxito citas electorales, crisis de Estado y logrando éxitos con un Gobierno en solitario. Con diálogo y mucho trabajo”, aseguró Fernando Clavijo.

El ya candidato hizo un repaso breve a lo logrado en estos tres últimos años de Gobierno bajo su presidencia. Así, apuntó que “se ha conseguido bajar la tasa de desempleo y se han creado 98.000 puestos de trabajo, se ha aprobado el REF fiscal y está casi a punto de aprobarse, casi 25 años después, el nuevo REF económico” y “hemos dado un impulso enorme a las renovables, hemos mejorado nuestro sistema de financiación y gracias a eso hemos fortalecido nuestro servicios básicos; hemos mejorado en sanidad, donde hemos reducido las listas de espera, y hemos dado un salto de calidad en Educación, bajando las tasas universitarias, llevando las tabletas y los ordenadores a las aulas y formando al profesorado para una verdadera educación bilingüe y hemos mejorado las prestaciones sociales. Hemos apostado por el cambio generacional en el sector primario y se está creando empleo de calidad en nuestro campo”, enumeró, entre otros logros, Fernando Clavijo.

“Queda mucho por hacer”, señaló el candidato, “porque esos cimientos que hemos puesto son la base de la Canarias del futuro. Una Canarias orgullosa de sus raíces, verde, sostenible, más justa y solidaria, donde pueda crecer y quedarse el talento que nace en esta tierra, con igualdad de oportunidades para todos los canarios vivan donde vivan”.

“Y ese es el proyecto que vamos a defender”, señaló Clavijo, que aseguró que Coalición Canaria sí sabe lo que necesita Canarias. “Nosotros sí lo tenemos claro. Queremos una Canarias de Islas iguales, con los mismos derechos y servicios. Una Canarias que sea líder en educación, que lidere la generación de energía renovable. Unas Islas sostenibles en lo medioambiental y en lo económico. Islas con empleo para la generación de canarios y canarias mejor formada de nuestra historia”.

Diálogo, consenso y trabajo en equipo

“Canarias ha conseguido avanzar y consolidarse al mismo nivel que el resto de Comunidades Autónomas, a pesar del difícil escenario” de los últimos años, “gracias al diálogo, el consenso y el trabajo en equipo” desplegado por el partido, el Gobierno y el grupo parlamentario”. “Estamos logrando que se atiendan y se entiendan nuestras singularidades” y “esos importantes logros que han consolidado el estatus de Canarias, que han mejorado su financiación y garantizado sus infraestructuras, y los que vendrán en el futuro, solo conforman la primera parte de un proyecto más ambicioso: lograr la Canarias que queremos para nuestros hijos”, aseguró Fernando Clavijo.

Los primeros pasos ya se han dado, “pero todavía tenemos 200.000 parados y un 30% de personas que viven al borde de la exclusión social”, recordó el candidato de Coalición Canaria, para quien “aún queda mucho trabajo por hacer y para poder hacerlo necesitamos que se siga respetando a Canarias, porque desde que se nos financia como a ciudadanos de primera empezamos a notar los resultados y mejoramos en todos los indicadores”.

El candidato de Coalición Canaria a la presidencia del Gobierno de Canarias en las elecciones autonómicas de 2019 aseguró que “hay muchas formas de hacer política, pero sólo una de hacerlo defendiendo a Canarias”, en referencia a su formación política. “Porque a Canarias hay que defenderla todos los días”, apuntó y puso como ejemplo lo ocurrido recientemente con el descuento del 75%. “Cuando CC no está ni se atiende ni se entiende a Canarias”, señaló el candidato.

Un candidato de consenso

La candidatura de Fernando Clavijo a la presidencia del Gobierno de Canarias para las Elecciones Autonómicas de 2019 ha contado con el respaldo de todos los Consejos Políticos Insulares y Asambleas de CC, que se han venido celebrando en la semana previa a la votación en el Consejo Político Nacional celebrado en Gran Canaria, se apunta en la nota de prensa de CC. Un proceso que el secretario general de Coalición Canaria, José Miguel Barragán, definió como “tranquilo y que ha permitido que el candidato haya podido conversar y atender a la militancia de todas las Islas y a los Jóvenes del partido”. Barragán aseguró que “Fernando Clavijo cuenta con el apoyo de toda la organización para repetir como candidato a la presidencia del Gobierno de Canarias”.

El secretario insular de CC de Gran Canaria, Pablo Rodríguez, señaló que el actual presidente del Gobierno de Canarias “es el candidato idóneo para continuar con un proyecto que ha conseguido grandes avances para Canarias en los últimos cuatro años”. En este sentido, se refirió a Fernando Clavijo como “el activo más importante que tiene Coalición Canaria en Canarias” y añadió que “el objetivo de CC es volver a ser la primera fuerza política en las Islas, y para eso el mejor candidato posible es Fernando Clavijo”.

El secretario general de los nacionalistas en Gran Canaria definió a Fernando Clavijo como “un presidente con una visión del conjunto de Canarias acorde a la organización que representamos y que cuenta con el apoyo orgánico de Coalición Canaria de Gran Canaria. Ha tenido en cuenta la realidad de cada una de las islas. Además, se ha preocupado y ocupado de Gran Canaria. Por eso, nuestra propuesta ha sido unánime, no solo en la votación, sino también en las intervenciones”.

También habló de equipo y de unidad la secretaria insular de CC en Lanzarote, Migdalia Machín, quien recordó que el proyecto nacionalista es el mejor proyecto político posible para Canarias. “La evolución de este Archipiélago ha sido posible gracias a Coalición Canaria; hay que tener responsabilidad, tomar decisiones adecuadas y tener un proyecto a largo plazo, un proyecto a futuro”.

El secretario general de Coalición Canaria de Tenerife, Francisco Linares, fue el primero en proponer a Fernando Clavijo como candidato de la formación nacionalista a la Presidencia del Gobierno de Canarias para las elecciones de 2019. La propuesta formó parte de su intervención en la Asamblea que CC Tenerife celebrada el 30 de junio en El Sauzal y ante casi 500 afiliados y afiliadas de los comités locales de toda la Isla, quienes acogieron con aplausos la apuesta del secretario general insular. La propuesta fue refrendada esta misma semana en el Consejo Político Insular celebrado en la sede de Coalición Canaria en Santa Cruz de Tenerife. Francisco Linares subrayó que el actual presidente de Canarias “es el mejor candidato no sólo de los nacionalistas, sino para el Archipiélago”, y le agradeció su labor en los últimos años al frente de la administración autonómica “por tu entrega, sacrificios, dedicación y capacidad de trabajo”.

Por su parte, los Jóvenes Nacionalistas de Canarias (JNC), que respaldaron igualmente la candidatura de Fernando Clavijo por Coalición Canaria a la Presidencia del Gobierno de Canarias, mantuvieron una reunión previa con el aspirante con el que cerraron tres compromisos esenciales: apoyo al joven emprendedor, fomento de planes de empleo y creación de una bolsa para el alquiler de viviendas. “El actual presidente del Ejecutivo canario es consciente de las necesidades de nuestros jóvenes y del trabajo que nosotros, como miembros de los JNC, estamos desarrollando en pro de dar visibilidad a las dificultades a las que tenemos que enfrentarnos cada día”, ha subrayado el secretario general de la formación juvenil nacionalista, David Toledo Niz.

Víctor Chinea, secretario insular de Coalición Canaria de La Gomera, señaló que el actual presidente del Gobierno de Canarias es “un candidato ideal y el que necesita en estos momentos nuestra organización política para continuar con el proyecto que ha iniciado hace tres años, período en el que ha tenido en cuenta las diversas realidades insulares y con el que ha venido alcanzando grandes avances para Canarias”.

En este sentido, afirma que “desde La Gomera nos enorgullecemos por lo logros conseguidos por nuestro gobierno y por su presidencia”. Y añade que “para la organización insular de La Gomera Fernando Clavijo viene demostrando capacidad y conocimiento en todo momento y por ello Coalición Canaria de La Gomera, por unanimidad del Consejo Político Insular celebrado el 11 de julio, avaló su candidatura a la presidencia del Gobierno de Canarias por Coalición Canaria”.

Nieves Lady Barreto, secretaria insular de CC de La Palma: “La ilusión de consolidar el proyecto para Canarias”

Por su parte, la secretaria insular de CC de La Palma, Nieves Lady Barreto, señaló que desde el partido se avala esta candidatura con “la ilusión de consolidar el proyecto para Canarias que hemos comenzado”. El apoyo a Fernando Clavijo se hace “desde el convencimiento de que las ocho Islas Canarias somos diferentes, por lo que necesitamos políticas y acciones distintas para situarnos en la misma casilla de salida”, advirtió Barreto, para quien con Fernando Clavijo “se da continuidad al mejor proyecto para el Archipiélago, en el que las mejoras notables en la economía, educación, inclusión social, el empleo y la mejora de las infraestructuras están siendo protagonistas de su actual gestión”.

Fernando Clavijo también recibió el respaldo “total y absoluto” a su candidatura a la presidencia del Gobierno de Canarias, por parte de Coalición Canaria de Venezuela “que ya está poniendo en marcha las acciones pertinentes para obtener los mejores resultados posibles y que nuestro presidente y candidato repita legislatura”.

Así lo manifestaba el secretario general de Coalición Canaria en Venezuela, José Mora Medina, quien destacó “la gran labor y el compromiso hacia el exterior que nos ha demostrado y que estamos seguros nos seguirá demostrando Fernando Clavijo. Políticas implementadas a través de los conceptos desarrollados por el partido de cara a la asistencia y al acompañamiento de nuestra gente que tan mal la está pasando en estos momentos de desesperanza en nuestra querida Venezuela, donde estamos apoyando de manera directa y cercana con la puesta en marcha de los planes de medicinas y alimentos para los más necesitados”. José Mora Medina señaló que la formación nacionalista en Venezuela “está pateando la calle, dándole un respiro a muchas personas que confían en nosotros y a los cuales les decimos de manera franca y honesta que si Coalición Canaria no estuviera liderando el Gobierno de Canarias, estos programas sociales no existirían. Eso no nos cansamos de repetirlo y defenderlo delante de quien sea”.

Por último, la Asamblea Insular de Coalición Canaria en Fuerteventura expresó en la tarde de este viernes su apoyo a la candidatura de Fernando Clavijo a la presidencia del Gobierno de Canarias en las próximas elecciones de 2019.

Con la asistencia de más de un centenar de afiliados y simpatizantes, la Asamblea valoró el trabajo realizado por Fernando Clavijo y su equipo durante la presente Legislatura, y el cumplimiento de los compromisos alcanzados con la Isla.

El secretario insular de CC de Fuerteventura, Mario Cabrera, indicó que “tenemos una tarea muy importante por delante para que el desarrollo se encauce en torno a criterios de sostenibilidad y responsabilidad social. Para que la opinión de la Isla sea determinante siempre que se hable de su futuro. Sin obediencias de ningún tipo, ni servilismos externos. En esta tarea confiamos en la solvencia que ya ha demostrado Fernando Clavijo y su equipo”.