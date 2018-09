El PP pregunta por “las medidas” para adaptar los túneles de la Isla a la normativa de europea

El portavoz del grupo Popular en el Cabildo de La Palma, Carlos Cabrera, en la comisión celebrada recientemente a petición del Partido Popular para abordar “las medidas adoptadas asociadas” a la obra del Túnel Viejo de la carretera de La cumbre (LP-3), puso de manifiesto “la preocupación” de su grupo por “si el Cabildo no estuviera tomando las medidas necesarias para las adaptaciones de los túneles de la Isla” a la normativa europea, indica el PP en una nota de Prensa. Destaca que “se trata de una normativa” de “obligado cumplimiento” que “establece nuevas medidas de seguridad”. Apunta que, “pese a ello, siguen pasando los años sin actuar, lo que puede tener graves consecuencias para la Isla”

Cabrera, se apunta en la nota, preguntó a los técnicos responsables por “las medidas necesarias que hay que llevar a cabo para que La Palma, en el plazo legalmente establecido, se adapte cumpliendo las indicaciones europeas” y se “mostró crítico” con el quipo de Gobierno, PSOE-CC, “a los que les reiteró que no siguieran con la pachorra que les caracteriza porque de no estar haciendo los deberes en esta materia La Palma se puede ver avocada a un importante problema”. Además, se añade en la nota, especificó que “la adaptación es inevitable y es inquietante que a estas alturas no se haya hecho ni dado a conocer ningún planteamiento al respecto”. “Nos preocupa que se agoten los plazos establecidos para la adaptación europea y desde el Cabildo no se haya previsto este asunto porque las consecuencias pueden ser devastadoras para La Palma”, subraya

“Si el túnel de la cumbre nuevo requiere de más inversiones para cumplir la normativa sobre seguridad”, se apunta en la nota, “tanto para su uso unidireccional como para su uso en doble sentido de circulación, se debe proceder a la contratación inmediata del proyecto y a ejecutarlo”. Recuerda que “la primera aproximación del coste era en torno a los 9 millones de euros”. “No procede evadir responsabilidades señalando al titular de la vía, es decir, al Gobierno canario como único responsable. Nos parece correcto exigirle su intervención pero si no se produce el grupo de Gobierno no puede permanecer impasible como hasta ahora”, señala

Problemática con las obras del Túnel Viejo

Cabrera también se manifestó “en relación a las obras de acondicionamiento del Viejo Túnel de La Cumbre”. En este sentido, le recordó al presidente del Cabildo de La Palma, Ansemo Pestana que “no se escude en el hecho de que las decisiones que se tomarían fueron sometidas a exposición pública cuando las continuadas y encontradas declaraciones del consejero de Infraestructuras, que primero habló del túnel en doble sentido, luego de la regulación con semáforos y finalmente una desviación del tráfico por la carreta del sur, fueron las verdaderas causantes de la confusión y el malestar colectivo”. “Pese a que hubo tiempo más que suficiente para llevar a cabo una planificación menos problemática la realidad fue la absoluta improvisación y el continuo cambio de criterio de Jorge González”, sintetizó

Además, en la propia comisión, explican los populares en la nota, “se planteó que si se hubiera preparado el Túnel Nuevo con antelación, y tenían tiempo para tomar las medidas adecuadas, éste se podría haber puesto en doble sentido y se habría evitado este importante malestar de la sociedad palmera”.

Finalmente, Cabrera concluyó diciendo que “el caso del túnel viejo no es sino una ejemplo más de la continua improvisación y la falta de planificación que es impronta de socialistas y nacionalistas en el Cabildo palmero”.