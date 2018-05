Domingo Pestana: “El nuevo galardón de la NASA es un sueño”

Domingo Pestana Galván.

Domingo Pestana, ganador en seis ocasiones en el último año del galardón Imagen Astronómica del Día (APOD por su sus siglas en inglés), el último este viernes, ha señalado a La Palma Ahora que “cuando el mismo día (el pasado miércoles) del anterior APOD (Astronomy Picture of the Day) me avisaron de que dos días después la fotografía astronómica del día volvería a ser una foto procesada por mí, no me lo creía”. Pestana, profesor de Matemáticas en la Universidad Carlos III, natural de Santa Cruz de La Palma y aficionado a la astrofotografía, comenta que “había que esperar porque la foto podría ser sustituida a última hora si ocurriera un hecho astronómico extraordinario. Así que cuando, en el día de hoy (viernes), se ha confirmado, me he dicho que esto es un sueño. Y desde luego, compensa todo el tiempo dedicado a mis procesados de imágenes del Telescopio Espacial Hubble”.

En cuanto a la fotografía del día de este viernes, señala que la envió para que “la consideraran para un APOD hace alrededor de un mes”. Apunta que “me gustó desde que la encontré en el enorme repositorio de fotos del Hubble”. “Además del contenido científico que explican los editores de APOD en el pie de la foto”, añade, “es visualmente muy atractiva. Me encanta la cantidad de detalles de la galaxia espiral de la esquina superior izquierda. La gran galaxia elíptica de color amarillo a la derecha del centro de la imagen es también preciosa. Es la galaxia central del cúmulo”.

“Hay que pensar que este conjunto se encuentra a 450 millones de años luz, lo que significa, como a mí me gusta explicar, que la luz que vemos salió de allí mucho antes de que, por ejemplo, los dinosaurios aparecieran sobre la Tierra”, concluye.