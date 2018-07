La potente voz Soraya Arnelas pone su nota de calidad en el Isla Bonita Festival

Tras la apoteósica actuación de los mexicanos de Maná, y con un repaso de éxitos más discotequeros de los ochenta, arrancó la actuación de la extremeña que con un trepidante pop-dance hizo bailar a los asistentes a este macroconcierto, se informa en nota de prensa.

El espectáculo no decayó en ningún momento, y la cantante que se diera a conocer en la edición de 2003 del programa de televisión Operación Triunfo dió lo mejor de sí en el escenario. Entre los temas interpretados estuvo "Mi mundo sin ti", primer sencillo de su álbum "Corazón de Fuego", recién grabado tras el éxito televisivo; "Give me your love", "Con fuego", "Dreamer"... y otros éxitos de los años noventa que fueron números uno y los más bailados en las discotecas españolas.

Todo un derroche de energía el que hizo Soraya sobre el escenario de Isla Bonita Festival, demostrando porqué es una de las artistas cuyas interpretaciones son las más bailadas en el panorama musical del momento.