El 8M del 2018 hará historia

El 8M ha sido un día histórico que recordaremos y que será recordado como un éxito no solo en La Palma sino a nivel mundial. 155 países se sumaron a la huelga feminista, entre ellos, países como Turquía donde peligra la vida de esas valientes que daban la cara frente al patriarcado más castigador, saliendo y llenando las calles. No olvidaremos este día que nos llena de orgullo y de esperanza para seguir. El movimiento feminista está más fuerte que nunca y debemos aprovechar este momento para seguir la lucha de otras mujeres y hombres que empezaron el camino hacia la igualdad real. Ahora toca trabajar disfrutando y hablando con las personas entre todos y todas. Fuimos visibles por un día; las invisibles, las vulnerables de este sistema patriarcal ya obsoleto que excluye de la vida a miles de mujeres. Pero nosotras incluimos a todos los seres humanos y allí estaban reunidas y reunidos por lo mismo en las calles de nuestros pueblos y ciudades. La sororidad (la alianza entre mujeres) ha estado presente durante todo el día el 8M. Ahora toca seguir hablando de todas esas realidades silenciadas, y seguir construyendo juntas un mundo nuevo. Hablar de feminismo es también hablar de relaciones entre las personas. Toca llenar los espacios con nuestras ideas, nuestra intuición, nuestros corazones, nuestros cuerpos. Desde la diversidad hemos demostrado al mundo que nos podemos unir, gritar, cantar, decidir y tomar nuestras calles para decir BASTA. Basta de violencia. Queremos vivir una vida libre de violencia. Exigimos que se nos valore, que nos escuchen, que reconozcan nuestros talentos como mujeres y como personas. Exigimos que nuestros gobiernos no sigan vulnerando sistemáticamente los derechos humanos de las mujeres porque tenemos leyes, algunas a mejorar, pero que en muchos casos no se aplican. Continuamos bajo un sistema mundial patriarcal. El sistema económico que sigue oprimiendo a las mujeres debe cambiar. Nos tienen que escuchar sí o sí. Ahora no somos casos aislados y no estamos solas, el feminismo es transversal. Este 8M éramos también las voces de las que no estaban. Por todas las mujeres del planeta invisibles.

Artículo de la Asociación Tod@s Somos Laura