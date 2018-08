Agenda para moverse en la capital tinerfeña este fin de semana

VIERNES 24 DE AGOSTO

‘El jardín’

El Espacio MiniTEA, un lugar que TEA destina para que los niños y las niñas acompañados de sus familias puedan desarrollar su creatividad en su tiempo de ocio a través de diferentes herramientas de creación plástica, acoge, hasta el 23 de septiembre, una nueva exposición y ofrece nuevas actividades vinculadas a esta. En esta ocasión, la MiniExpo se titula El jardín y en ella se exhiben cuatro esculturas del artista tinerfeño Juan Carlos Batista, un políptico de la artista Juana Fortuny y una pintura del artista haitiano Hector Hyppolite. A través las diferentes acciones vinculadas a esta muestra, quienes se acerquen a este espacio trabajarán según ese concepto. Jardín es un término que se refiere a un terreno donde se cultivan plantas y flores con fines decorativos, a un espacio natural pero construido por el hombre, a un trozo de naturaleza domesticada para poder ser puesta al servicio del disfrute de las personas.

Lugar: TEA

Horario: martes-domingo, 10.00-20.00

Precio: entrada gratuita

‘Espacio P 1981-1997’

TEA inauguró la muestra Espacio P 1981-1997, en la que se exhiben las distintas manifestaciones artísticas que surgieron en este espacio independiente fundado por el artista tinerfeño Pedro Garhel (Puerto de la Cruz, 1952-La Guancha, 2005). Esta exposición, coproducida por TEA junto al Centro de Arte 2 de Mayo de Madrid (CA2M) y a la LABoral de Gijón, vuelve a valorar la obra y la figura de Pedro Garhel, un artista polifacético y multidisciplinar que fue pionero en el campo del arte electrónico e interactivo. Comisariada por Karin Ohlenschläger, Espacio P 1981-1997 cuenta con el patrocinio de Japan Tobacco International (JTI). Hasta el30 de septiembre.

Lugar: TEA

Horario: martes-domingo, 10.00-20.00

Precio: entrada libre

Acampada en el Museo: ‘Pequeñas aves nocturnas’

En esta ocasión, a la programación habitual de las acampadas en el Museo se le suma una actividad para compartir en familia: se realizará un taller/demostración de aves rapaces, al cual están invitados los padres de los niños y niñas participantes en la acampada, que también podrán quedarse a compartir la cena con sus hijos. (Horario de la actividad compartida: 19.00-22.00). Pequeñas aves nocturnas pretende acercar la naturaleza y la prehistoria de las islas a los niños y niñas de entre 6 y 14 años que deseen embarcarse en esta trepidante aventura. El objetivo es que descubran por ellos mismos el Museo, que experimenten sensaciones, reflexionen sobre lo que han visto y que, una vez terminada la acampada, sean capaces de recordar esta convivencia como una experiencia inolvidable.

Lugar: Museo de la Naturaleza y el Hombre

Horario: 18.00-11.00 (de viernes a sábado)

Precio: 20 euros

Fiestas patronales en La Salud Bajo-Barranco de Santos

Festejos en honor a la virgen de la Candelaria, que tiene en su agenda, desde las 18.30, el rezo meditado del Santo Rosario, para a continuación realizar la Bajada de la Virgen desde la ermita y la colocación en su trono. Alrededor de las 19.30, celebración de la misa a los pies de Nuestra Señora de la Candelaria, a la entrada de la ermita. Finalizada la ceremonia, procesión de la Venerable Imagen desde la citada ermita hasta el templo parroquial de Nuestra Señora de La Salud.

Lugar: ermita de Nuestra Señora de Candelaria

Horario: desde las 18.30

Garabatos-K: ‘El burro y su lecherita’

En esta entretenida historia se recrea con música folclórica la odisea vivida por Yuma, una niña que nos evoca la forma de vida de la entrañable lechera canaria. Yuma entra al imaginario infantil trasladándose al momento en el que siendo apenas una niña de ocho años tiene que salir a vender leche para poder conseguir una medicina para su madre. Después de lograr que Cho-Rito, su borrico farfullero le ayude con el trabajo, va en busca del doctor Quintero. Éste médico y otros singulares personajes la guían hasta el Drago Milenario, que no solo le ofrece su néctar medicinal, sino que también le lega un valioso secreto. La obra realza la forma de hablar del canario, paseando a través de la música por todo el archipiélago.

Lugar: Parque Bulevar

Horario: 19.00

Precio: acceso libre

Cine: ‘Nadie nos mira’

TEA proyecta esta película argentina del año 2017, dirigida por Julia Solomonoff. Este filme se podrá ver en versión original en español e inglés con subtítulos en español. Guillermo Pfening, Cristina Morrison, Elena Roger y Paola Baldion encabezan el reparto de este trabajo. Nico es un actor argentino que decide probar suerte en Nueva York, pero pronto descubre que por su aspecto físico no encaja, ya que es “demasiado caucásico para parecer latino” y tiene “un acento demasiado cerrado para parecer estadounidense”. Así que Nico termina trabajando como cuidador de Theo, un bebé al que va a quedar unido de forma inesperada.

Lugar: TEA

Horario: 19.00 y 21.30

Precio: general, cuatro euros; Amigos de TEA, tres

Fiestas patronales en Roque Negro

Festejos en honor a la virgen de Fátima, que tiene como destacado en la agenda la gran elección de la reina adulta, que estará acompañada con un festival de variedades.

Lugar: plaza de Roque Negro

Horario: 20.30

I Concurso de Canto AudriéFest

Primera edición del AudriéFest, el concurso de canto que se celebrara en el Centro Cultural San Andrés, organizada por la Asociación de Vecinos El Pescador de San Andrés.

Lugar: Centro Cultural San Andrés

Horario: 21.00

Precio: entrada gratuita hasta completar aforo

Música: sesión con ‘djs’

Con Invasión, Ricky Tuff, DJ Roger aka Harry S Morgan y Hugo Da Souzaen los platos, para romperse los tobillos un viernes más, con el mejor drum and bass.

Lugar: Berlín 89

Horario: 22.30

Precio: entrada gratuita hasta completar aforo

Fiestas patronales en el barrio de La Alegría

Festejos en honor a San Roque, que tiene en su agenda la celebración de la verbena popular.

Lugar: recinto festero

Horario: 23.00

Música: Hydra Rock 2.0

Hydra 2.0 hace suyas las mejores versiones de pop-rock desde los años de la década de los 70 en adelante. Con un repertorio de canciones tanto en castellano como en inglés, es unas de las formaciones más activas de Tenerife, con actuaciones en los principales locales de música en vivo de la zona metropolitana.

Lugar: Cine + Copas

Horario: 23.30

Precio: entrada libre hasta completar aforo

SÁBADO 25 DE AGOSTO

'Espacio P 1981-1997'

Hasta el30 de septiembre.

Lugar: TEA

Horario: martes-domingo, 10.00-20.00

Precio: entrada libre

Actividades infantiles en La Recova

Ha llegado el verano con las vacaciones escolares de los menores de la casa y La Recova ha preparado un calendario de actividades infantiles para que puedan pasarlo bien mientras sus padres y madres hacen sus compras. Este sábado, taller infantil inspirado en Juegos de Tronos.

Lugar: La Recova

Horario: desde las 11.00

Precio: entrada libre

‘Enchúmbate con tu distrito’

El programa ofrece actividades lúdicas y de ocio para la población juvenil e infantil. Con el objetivo de que sean actividades inclusivas, se contará con una silla anfibia, elementos y monitores destinados a personas con discapacidad.

Lugar: polideportivo de El Sobradillo

Horario: 11.00-14.00

Precio: entrada libre

Distrito Joven: Sendero + Acampada de Travesía

Se podrá disfrutar de un sendero desde El Bailadero pasando por Amogoje hasta llegar a la playa de Almáciga, en la que se realizarán diferentes actividades. El nivel dificultad es medio con una longitud cinco kilómetros.

Lugar: Intercambiador de Guaguas de Santa Cruz (punto de encuentro)

Horario: 11.15

Precio: gratuito previa inscripción

Taller de bonsáis, MusaJapón

Bonsái ( 盆栽 bonsai) es una palabra de origen japonés que significa literalmente bon = “bandeja” + sai = “cultivar” (aunque etimológicamente procede del término chino 盆栽 , penzai, que significa pén = “bandeja” + zāi = “cultivar”) y consiste en el arte de cultivar árboles y plantas, normalmente arbustos, controlando su tamaño para que permanezca de un tamaño muy inferior al natural, mediante técnicas como el trasplante, la poda, el alambrado, el pinzado…, y modelando su forma para crear un estilo que nos recuerde una escena de la naturaleza. Es indisociable de la maceta, ya que el bonsái se entiende como el conjunto que conforman árbol y maceta. Impartido por José Acuña Cruz.

Lugar: Museo de la Naturaleza y el Hombre

Horario: 11.00

Precio: gratuito y abierto a todo tipo de público

Fiesta ‘80’s Summer’ en San Andrés

Fin del verano en el Centro Cultural San Andrés, con una apuesta bajo el título 80’s Summer, una fiesta retro ambientada en los años 80, organizada por la Asociación El Pescador de San Andrés. Con un dj ochentero que pinchará las canciones favoritas de esa época, desde las 14.00 hasta 21.00. Se anima a venir caracterizado como un playero en los 80’s. Habrá premio al más original.

Lugar: Centro Cultural San Andrés

Horario: 14.00-21.00

Precio: entrada gratuita hasta completar aforo

Fiestas patronales en La Salud Bajo-Barranco de Santos

Festejos en honor a la virgen de la Candelaria, que tiene en su agenda los actos marianos a cargo de la Hermandad de Nuestra Señora de Candelaria y Jesús Nazareno, con las promesas y ofrendas, desde las 18.00, fundamentalmente de productos no perecederos para los más necesitados. A continuación, a las 19.30, celebración de la santa misa.

Lugar: parroquia Nuestra Señora de La Salud

Horario: desde las 18.00

Presentación del libro ‘Abrázame los monstruos’

En la vida hay monstruos particulares, a veces son buenos y a veces no tanto. Prepárese para conocer los monstruos del autor David Galán. “En este poemario me desnudo y enseño todas las cicatrices que me han ido dejando con el paso de los años aquellos con los que me he cruzado. Algunos monstruos me han abrazado, otros sólo me han besado y en algunos me he quedado a vivir un tiempo, corriendo el riesgo de morir de pena cuando me han abandonado. He cruzado nubes con ellos, he saltado en conciertos y he pasado la madrugada de inviernos enteros abrazado a su pecho. Yo tengo los míos, pero hay muchos más ahí fuera, acechando, esperando encontrarse contigo en el lugar más inverosímil para dejarte una cicatriz. ¿Conoces a tus monstruos?”, apostilla el autor.

Lugar: Librería Agapea

Horario: 19.00

Precio: entrada gratuita hasta completar aforo

‘Meridiano Summer Live’

En Meridiano se pretende celebrar con quienes se acerquen que es verano, por lo que se dispone de un evento al que va a ser muy difícil resistirse: Meridiano Summer Live. Para crearlo se han inspirado en los festivales que durante todo el verano se celebran en España, precisamente para que se pueda vivir la experiencia sin moverse de Tenerife de toda la diversión y la música. Este sábado vuelven Ansiolíticos Rock para poner el broche final a un mes de agosto repleto de buena música.

Lugar: Meridiano

Horario: desde las 20.00

Precio: evento gratuito

Fiestas patronales en el barrio de La Alegría



Festejos en honor a San Roque, que tiene como destacado en su agenda el XII Festival de Solistas Canarios y la posterior verbena popular.

Lugar: recinto anexo y recinto festero

Horario: desde las 21.30

Precio: entrada gratuita hasta completar aforo

Fiestas patronales en Roque Negro

Festejos en honor a la virgen de Fátima, que tiene como destacado en la agenda el rezo del Santo Rosario. A continuación, la procesión, y a su término, una exhibición de fuegos artificialesy la gran verbena amenizada por los grupos KDTS y Víctor Déniz.

Lugar: plaza de Roque Negro

Horario: desde las 22.00

Música: noche de ‘djs’

Con la participación de Jonay Zamora Hernández, #Lizarazu y José Armas.

Lugar: Berlín 89

Horario: 22.30

Precio: entrada gratuita hasta completar aforo

Música: The River

Banda de swamp rock, rhythm and blues e influencias de country rock. Esta banda retoma sonido y canciones de los setenta, incluso en ocasiones, repertorio más cercano. The River siempre ha mantenido el propósito de militar en la “quinta esencia” del rock: la fórmula base. Voz, bajo, guitarra y batería. Su sonido es contundente, limpio y reconocible. No son un grupo más de versiones. Suenan a The River y disfrutan siendo correa de transmisión de una época que aún hoy continúa influenciando la música actual. Influencias: Creedence Clearwater Revival, John Fogerty, The Rolling Stones, The Beatles, rhythm and blues.

Lugar: Lone Star

Horario: 23.00

Precio: cinco euros

Música dj: Renzzo ‘El Selector’

Renzzo Medina A.K.A El Selector es un joven selector que combina en sus sesiones mucha energía y ganas de pasarlo bien. Sus influencias van desde el rock al soul, pasando por estilos como funk, latin jazz, pop y r&b, haciendo un recorrido por las décadas de los 60, 70, 80 y 90. El principal valor de sus sesiones es divertirse y que la gente se divierta con él, todo ello ayudado de los mejores hits de las grandes décadas de la música, y combinado con la más contagiosa forma que tiene El Selector de vivir, sentir y expresar la música que ama. A pesar de ser muy nuevo en la escena de dj, bastantes noches tiene a sus espaldas haciendo bailar a la gente.

Lugar: Cine + Copas

Horario: 23.30

Precio: entrada libre hasta completar aforo

DOMINGO 26 DE AGOSTO

Fiestas patronales en el barrio de La Alegría

Festejos en honor a San Roque, que tiene como destacado en su agenda la elaboración de alfombras en las calles Hércules, Cupido y Altos de la Pista Militar. Más tarde, sobre las 22.00, misa en honor a San Roque, con la posterior procesión que finalizará con una exhibición pirotécnica.

Lugar: recinto anexo y recinto festero

Horario: desde las 8.00

Precio: entrada gratuita hasta completar aforo

Fiestas patronales en La Salud Bajo-Barranco de Santos

Festejos en honor a la virgen de la Candelaria, que tiene en su agenda, desde las 11.00, la celebración de la misa solemne en honor a Nuestra Señora de la Candelaria. A su término, procesión del Retorno, desde la parroquia de Nuestra Señora de La Salud hasta su ermita en el Barranco de Santos, donde tendrá lugar la oración y despedida en la entrada a esta.

Lugar: parroquia Nª Sª de La Salud y ermita de la Virgen de la Candelaria



Horario: desde las 11.00

Fiestas patronales en Roque Negro

Festejos en honor a la virgen de Fátima, que tiene como destacado en la agenda la santa misa cantada, posterior procesión y quema de tracas en su trayecto.A partir de las 15.30, actuación del Mariachi Mexicali y gran verbena tarde-noche amenizada por Pepe Benavente con Trío Diamantes y el Grupo Son de Anaga.

Lugar: plaza de Roque Negro

Horario: desde las 14.00

Música: ‘Heineken Urban Touch’

Los domingos de Santa Cruz suenan a ritmo de la mejor música negra en Berlín 89. Esta noche llega DJSer con los sonidos más frescos para disfrutar de otro domingo de verano. DjSer lleva desde finales de los años 90 dando guerra detrás de los platos, una larga trayectoria profesional que le ha consolidado como uno de los dj de referencia en Canarias. Este artista se mueve en los ambientes del house y la música negra.

Lugar: Berlín 89

Horario: 22.30

Precio: entrada libre

CITAS TEMPORALES

Visitas al Palmetum

El jardín botánico de Santa Cruz, el Palmetum, abre de lunes a domingo. Los visitantes podrán efectuar el recorrido por las 12 hectáreas que tiene de extensión, en lo que está considerado como la mayor colección botánica de palmeras de islas tropicales del mundo.

Horario: 10.00-18.00

Precio: adultos residentes canarios, 1,50 euros | Desempleados, discapacitados, mayores de 65 años, menores de 12 años y familias numerosas, un euro | Adulto no residente, seis euros | Niño no residente, 2,80 euros | Niños menores de 2 años, gratis.

Casa del Carnaval

La Casa del Carnaval cuenta con la última tecnología para amenizar la visita y ofrecer al público una verdadera inmersión en la fiesta chicharrera. De esta manera, existen diferentes espacios interactivos con varias pantallas táctiles donde se ofrece un tour virtual en 360 grados en el que se muestran los actos más importantes de la fiesta chicharrera, tales como concursos, entierro de la sardina o Carnaval de Día. Asimismo, el público podrá sumergirse en concursos, actuaciones de murgas y comparsas, ensayos de los grupos del Carnaval o incluso la propia fiesta en la calle, gracias a la aplicación tecnológica de realidad aumentada (VR) con gafas 3D que estará disponible para todos los usuarios. La Casa del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife acoge también el Centro de Documentación e Investigación del Patrimonio del Carnaval de Santa Cruz, dirigido a expertos, periodistas, estudiantes e investigadores, que permitirá la catalogación de fondos documentales que permita la recepción, investigación y archivo de material documental y audiovisual.

Lugar: Casa del Carnaval (barranco de Santos, bajo el puente Galcerán)

Horario: todos los días de la semana de 9.00 a 19.00

Precio: entrada gratuita

Rutas históricas por la ciudad

La Sociedad de Desarrollo ofrece dos recorridos de una hora de duración en español e inglés: Ruta histórica y La ruta del parque García Sanabria . Las personas interesadas en realizar cualquiera de estas rutas deberán efectuar una reserva previa a través de correo electrónico: tenerife@cityexpert.es o en el teléfono 922 299 749.

Lugar: plaza de España

Horario: 12.00

Precio: dos euros, residentes, ONG y centros educativos | Cinco euros, no residentes en Tenerife | Gratuitas para clientes del Bus Turístico City Sightseeing

Recorridos en la guagua turística City View

El circuito turístico de Santa Cruz de Tenerife City View ofrece una atención personal y profesional recorriendo los lugares emblemáticos, de interés turístico y comercial de la ciudad. Combina el amplio itinerario por el corazón de la capital, con 15 paradas, entre las que se incluye la calle Fuentes Morales (frente al Museo Naturaleza y el Hombre y el TEA).

Cuándo: temporada de invierno (hasta el 31 de mayo)

Horario: salidas cada 20 minutos, desde las 9.30 hasta las 18.30

Lugar de salida: plaza de España

Precio: 22 euros recorrido turista adulto, 11 euros turista júnior (hasta 13 años) y niños gratis (0-5 años

‘La casa contenida’

Muestra de la artista grancanaria Esther Aldaz, un autorretrato con forma de instalación y performance para ahondar en la precariedad del concepto de casa y de su fragilidad e inestabilidad. Se podrá visitar en el Espacio Cultural El Tanque hasta el 25 de agosto. El trabajo de Esther Aldaz (Las Palmas de Gran Canaria, 1979) ha estado marcado por la búsqueda del lugar mediante la indagación en el uso de los distintos lenguajes: la escultura, la fotografía, el dibujo, la instalación, la pintura o la palabra como medios de posicionamiento y de aprehensión del mundo.

Lugar: Espacio Cultural El Tanque

Horario: martes-sábado, 12.00-20.00; domingos, 11.00-14.00

Precio: entrada gratuita

‘Viaje con nosotros a mil y un lugar’

Exposición donde se muestran varias guías con sugerentes destinos alrededor del mundo, todas ellas de diversas editoriales, así como una selección de folletos, billetes de tren, entradas y algunos souvenires . La muestra ha sido organizada por el área municipal de Cultura del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Podrá ser visitada hasta el 31 de agosto.

Lugar: Biblioteca Municipal Central (TEA)

Horario: abierta las 24 horas, todos los días del año

Precio: entrada libre

‘Casi el azar: Óscar Domínguez, la decalcomanía y sus derivas’

TEA presenta la exposición Casi el azar: Óscar Domínguez, la decalcomanía y sus derivas , muestra comisariada por Isidro Hernández y que cuenta con el patrocinio de JTI. La técnica de la decalcomanía -según la explicación de André Breton y tal y como aparece en el Dictionnaire Abrégé du Surréalisme , que sirvió de catálogo para la Exposición Internacional de 1938 en la Galerie de Beaux-Arts de París- resulta sencilla, ingenua como el más dócil de los juegos, y al realizarse con materiales rudimentarios, se encuentra, en verdad, al alcance de cualquier persona que quiera distraerse experimentando con pinceles y colores.

Lugar: TEA

Horario: martes-sábado, 10.00-14.00 y 17.00-21.00

Precio: entrada libre

‘El retrato burgués en el Museo’

Esta exposición indaga -a través de la Colección del Museo de Bellas Artes y sus distintos depósitos- en esa idea y en cómo se produce esa evolución. Desde un afectado retrato del XVIII de un caballero inglés -uno de los primeros fondos del Museo- hasta la representación de los niños de la familia Bello en 1946 en el salón familiar por Teodoro Ríos. La irrupción de la fotografía por supuesto no es algo menor; por un lado, supuso, si no la democratización, sí al menos la popularización del retrato hasta alcanzar el paroxismo en nuestros días. Como efecto colateral, la pintura se vuelve un objeto aún más raro y curiosamente más honesto, en cuanto a lo que verdaderamente se quiere representar. La exposición se cierra en la sala Pedro González con una muestra de los distintos artistas que han abordado el costumbrismo canario y sus escenas populares, precisamente porque como “colaboradores necesarios” esa masa popular era la que haría posible que percibamos la individualidad burguesa. Permanecerá abierta hasta el 30 de septiembre.

Lugar: Museo de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife

Horario: martes-viernes, 10.00-20.00; sábados, domingos y festivos, 10.00-14.00. Lunes cerrado

Precio: entrada gratuita

‘La imposibilidad de la ascensión’

Exposición de Acaymo S. Cuesta integrada por sorprendentes piezas que invitan a la reflexión sobre la historia política de España. Las obras combinan técnicas multidisciplinares y hacen referencia a Franco, a la Constitución, a la democracia o al rey, estableciendo conexiones entre ellas a lo largo del recorrido con la finalidad, en última instancia, de despertar una actitud crítica o de reflexión en el espectador. Podrá visitarse hasta el 24 de agosto.

Lugar: Sala de Arte Contemporáneo (Casa de la Cultura)

Horario: martes-viernes, 11.00-14.00 y 17.00-20.00; sábados, 11.00-14.00

Precio: entrada gratuita

‘Enigmas exactos: Carlos Chevilly y la naturaleza muerta moderna’

Coincidiendo con el centenario del nacimiento de Carlos Chevilly, se presenta en la programación la muestra Enigmas exactos: Carlos Chevilly y la naturaleza muerta moderna , que pretende poner en contexto la obra metafísica de uno de los maestros de pintores de Canarias del medio siglo. Carlos Chevilly es uno de los pintores que ha gozado de mayor prestigio entre los artistas que alcanzan su madurez en la España de mediados del siglo XX. Esta exposición no pretende ser una muestra antológica de la obra de Carlos Chevilly de los Ríos, Santa Cruz de Tenerife (1918-1978), sino que busca detenerse en un aspecto concreto de su trayectoria creativa. Podrá visitarse hasta el 9 de septiembre.

Lugar: TEA

Horario: martes-domingo, 10.00-20.00

Precio: siete euros

‘La tierra tiembla’

Segunda exposición de la octava temporada de Área 60 en TEA, un programa que tiene entre sus objetivos prioritarios el apoyo a jóvenes artistas y comisarios para dar visibilidad a sus propuestas y propiciar su inserción en el ámbito profesional. En esta ocasión, la muestra -que cuenta con la colaboración de Acción Cultural Española (AC/E)- está comisariada por Raquel G. Ibáñez (Madrid, 1989) y en ella se exhiben creaciones de Sofía Gallisá, Cristina Mejías y Marta van Tartwijk. Podrá visitarse hasta el 2 de septiembre.

Lugar: TEA

Horario: martes-domingo, 10.00-20.00

Precio: entrada gratuita