Agenda para moverse en la capital tinerfeña el fin de semana

VIERNES 2 DE NOVIEMBRE

II Foro La Pedagogía se Mueve

Por segundo año consecutivo, el Cabildo de Tenerife impulsa, a través del Festival Internacional de las Artes del Movimiento (FAM), un espacio de reflexión y participación desde la especialidad de la pedagogía de la danza y las artes en movimiento bajo el título II Foro La Pedagogía se Mueve, que tendrá lugar todo el fin de semana. El tema elegido este año es Políticas del cuerpo. Pero ¿de qué cuerpo se hablará? Pues del cuerpo como concepto dentro de la sociedad en general, en la escuela, en la familia o cualquier otro ámbito, coordinado desde la Unidad Didáctica de Tenerife Danza e invitando a profesionales de diferentes ámbitos educativos, artísticos y sociales. El Foro propone profundizar en cómo abordar este tema desde diferentes puntos de vista: cuerpo, movimiento, géneros, diversidad sexual, diversidad funcional, prácticas comunicativas y el movimiento como respuesta sociopolítica. Para cualquier duda, puede consular con Guillermo Urbano en el 690 834 694 o en el correo gurbano@auditoriodetenerife.com .

Lugar: Auditorio de Tenerife Adán Martín

Horario: desde las 09.30

Precio: entrada gratuita previa inscripción

‘Ven a Santa Cruz’

La capital cierra la temporada de Ven a Santa Cruz con una programación para todo el fin de semana que incluye una treintena de actividades en una docena de espacios. Entre la programación diseñada se encuentra el Festival Cook & Music Fest Heineken, en la plaza del Príncipe y la calle Valentín Sanz; actividades infantiles y talleres, en la plaza de la Candelaria; Mercadillo Art Craft Market y juegos municipales, en la alameda del Duque de Santa Elena; concentración de Walking Dead, en la plaza de España y la explanada de la avenida Francisco La Roche; stands informativos en la plaza del Chicharro y Valentín Sanz, o un taller de realidad virtual de Adidas, en Pérez Galdós. A todo ello se suman los títeres en el parque García Sanabria, castillos hinchables en la calle La Noria, actividades itinerantes, la apertura de la Casa del Carnaval y actividades en TEA Tenerife, y diversas rutas guiadas por la ciudad.

Lugar: Zona de Gran Afluencia Turística

Horario: 10.00-24.00

Precio: evento gratuito

MiniTEA: ‘Cuestión de género’

El Espacio MiniTEA, un lugar que TEA destina para que los niños y las niñas acompañados de sus familias puedan desarrollar su creatividad en su tiempo de ocio a través de diferentes herramientas de creación plástica, acoge una nueva exposición y ofrece nuevas actividades vinculadas a ésta. En esta ocasión, la MiniExpo se titula Cuestión de género y en ella se exhiben obras de Shadi Gadhirian, David Levinthal, Cindy Sherman y Christina Benz. Durante los próximos tres meses, los niños, adolescentes y familias que visiten el espacio podrán ver una pequeña exposición sobre las diferencias de género en el mundo actual que pretende hacer reflexionar a los visitantes sobre los roles que la sociedad actual aún sigue imponiendo y que dan lugar a situaciones discriminatorias y de desigualdad para las mujeres.

Lugar: TEA

Horario: martes-domingo, 10.00-20.00

Precio: entrada gratuita

V Feria Tricontinental de Artesanía de Tenerife

Tenerife acoge la V Feria Tricontinental de Artesanía en el Recinto Ferial de Tenerife. Esta feria internacional, de carácter bienal y organizada por el Cabildo Insular de Tenerife, tiene como objetivo la promoción y difusión de las manifestaciones artesanales que se dan a uno y otro lado del Atlántico, configurándose Tenerife como puente intercultural entre los pueblos de Iberoamérica, de África y la Europa meridional. La importante asistencia de artesanos de diversas procedencias, la gran variedad en los productos y técnicas expuestas, y la buena aceptación de público y ventas han supuesto su consolidación como uno de los eventos más importantes y populares en el calendario de ferias que se realizan de ámbito regional y significa la mayor concentración de artesanías foráneas de cuantas se celebran en España. La #Ftricontinental se viste de fiesta con la noche de #INSOMNIA, a partir de las 18.00 horas y hasta la madrugada.

Lugar: Recinto Ferial de Tenerife

Horario: 11.00-24.00

Entradas: entrada gratuita

Taller de Creación de Videojuegos

El taller de iniciación a la creación de videojuegos para adultos es una buena oportunidad para conocer un campo de grandes posibilidades profesionales. Durante el taller, los alumnos aprenderán a diseñar su propio proyecto de videojuego y realizarán una toma de contacto con el software Unity que les posibilitará hacer realidad su proyecto en el caso de que deseen profundizar en este tema posteriormente. El taller se llevará a cabo en tres sesiones (en tres días consecutivos), de cuatro horas de duración cada una, en las que se explicará a los asistentes las diferentes etapas para crear y publicar un videojuego comercial; esto es, la concepción de la idea, la creación del documento de diseño, la implementación del prototipo, la realización de pruebas, la promoción y la publicación.

Lugar: Biblioteca Pública de Santa Cruz

Horario: 16.45-20.45

Precio: gratuito, previa inscripción

Heineken Cook Music Fest

Festival Gastronómico Internacional en el que se podrá disfrutar de diferentes sabores con la mejor variedad de cervezas y sidras, mojitos, gastronomía internacional, food trucks, atracciones infantiles y conciertos al aire libre. Actuaciones de DJ Ricky Martínez y los grupos Los Lola, La Guardia y La Alacena.

Lugar: plaza del Príncipe

Horario: 15.00-24.00

Precio: entrada libre

Agenda de otoño de ‘Distrito Joven SC’: ‘Maquillaje corporal’

Se trata de descubrir una nueva manera de exhibir la belleza corporal mediante el maquillaje corporal artístico. Aprender las técnicas, los utensilios y combinación de colores, para crear una obra de arte en el cuerpo. El último día del taller concluirá con la realización y exposición de una obra final en el evento que está programado para el día 10 de noviembre.

Lugar: Casa del Carnaval

Horario: 17.00-20.00

Precio: gratuito, previa inscripción

Agenda de otoño de ‘Distrito Joven SC’: ‘Diseño de cómic’

Para aprender a diseña y dibujar los personajes para cómic y sus viñetas. Una especialista en Bellas Artes guiará el proceso utilizando el dibujo como herramienta para narrar.

Lugar: Asociación de Vecinos Ciudad Satélite

Horario: 17.00-19.00

Precio: gratuito, previa inscripción

Garabatos-K: ‘Títeres Fabulosos’

Garabatos-K recrea con sus títeres las fábulas universales para promover valores y buenos hábitos entre la infancia. Leones, gatos, ratas y ratoncitos son algunos de los animales que bailarán, cantarán y jugarán para contar historias ancestrales que divierten y dejan una enseñanza en el miniespectador. Espectáculo dirigido por Elisa González.

Lugar: Parque Bulevar

Horario: 18.00

Precio: acceso libre

Rutas interpretativas del Patrimonio Cultural de Santa Cruz

El Ayuntamiento de Santa Cruz, a través del área de Patrimonio Histórico, organiza para la segunda ruta guiada por las joyas patrimoniales del municipio, en este caso bajo el título de Santa Cruz oculta y misteriosa. Santa Cruz conserva en su memoria colectiva una historia oculta, envuelta en misterio, leyendas y hechos inexplicables, que irán descubriendo los participantes durante esta ruta. La iniciativa se enmarca en las actividades puestas en marcha por el Consistorio para celebrar el Año Europeo del Patrimonio Cultural, entre ellas la organización de dos seminarios específicos y diez rutas guiadas y temáticas por el municipio. Los interesados pueden obtener información a través del correo patrimoniohistorico@santacruzdetenerife.es o en el teléfono 691 434 869, en horario de 9.00 a 13.00, de lunes a viernes.

Lugar: plaza del Pilar

Horario: 18.00

Entradas: actividad gratuita, previa inscripción (agotado el cupo de esta sesión)

Cine: ‘El reverendo’

TEA proyecta esta película ( First Reformed, 2017), dirigida por Paul Schrader y protagonizada por Ethan Hawke y Amanda Seyfried. El filme se podrá ver en versión original en inglés con subtítulos en español. El reverendo Ernest Toller (Ethan Hawke) es un párroco solitario de una pequeña iglesia en el estado de Nueva York. En su labor como cura conocerá a Mary (Amanda Seyfried), una mujer que se ha quedado embarazada y que pide al reverendo que aconseje a su marido, un ecologista radical. Toller será el consejero de la pareja, e intentará mediar entre ellos. Será entonces cuando Toller se sumerja en su atormentado pasado y se encuentre a sí mismo cuestionando su futuro y el paradero de la redención.

Lugar: TEA

Horario: 19.00 y 21.30

Precio: general, cuatro euros; Amigos del TEA, tres

Música: House of Dub

Calientan motores Warrior E y Atlántida Sound. Seguido de Jah Ras Sound System, The Uprising Roots Warrior-Abel Cordovez desde la isla bonita y Thunder Clap Sound System desde Bilbao.

Lugar: OnBroadway

Horario: 19.00

Precio: cinco euros

Música: ‘Concertante’, de Prokófiev y Rachmaninov

No a todos los compositores les atraía la ruptura de las vanguardias. En estas obras tardías hay una reapropiación de la tradición europea en combinación con lo popular y tradicional, como ritmos folclóricos o la música de las celebraciones religiosas. Incluso se oye el saxo, poco habitual en la orquesta. Intérpretes: Antonio Méndez (director) y Truls Mørk (violonchelo). Repertorio: S. Prokófiev: Sinfonía concertante en mi menor, OP. 125. S. Rachmaninov: Danzas Sinfónicas, OP. 45.

Lugar: Auditorio de Tenerife Adán Martín

Horario: 19.30

Precio: desde 23 euros

Teatro: ‘He nacido para verte sonreír’

Una madre se despide de su hijo mientras aguardan al padre que vendrá a buscarlos enseguida para partir a un largo viaje. De alguna manera el hijo ya se fue hace tiempo: se encerró en sí mismo, en una cápsula de hermetismo. El padre ha de llevarlo a un hospital y dejarlo internado para que se cure de su trastorno mental. En este tiempo de espera, la madre busca palabras para despedirse, sin recibir respuesta alguna de parte del joven. Los recuerdos le golpean, insistentes, evocando así ante él y ante el público la historia de una mujer desesperada, una mujer que ha nacido únicamente para ver sonreír a su hijo. Un hijo que no solo no sonríe, sino que permanece ausente, ido, o tal vez habite un mundo para los demás humanos inaccesible. Autor: Santiago Loza. Director: Pablo Messiez. Intérpretes: Isabel Ordaz y Fernando Delgado Hierro. Adaptación: Pablo Messiez. Escenografía: Elisa Sanz. Vestuario: Elisa Sanz. Iluminación: Paloma Parra. Sonido: Nicolás Rodríguez.

Lugar: Teatro Guimerá

Horario: 20.30

Precio: desde 22 euros

Faranduleras: ‘Un nuevo cabaré’

Faranduleras vuelve a agotar entradas con Petite Lorena & Tavi Gallart, dos titanes del humor en Un nuevo cabaré.

Lugar: Regia Comedy

Horario: 21.00 y 22.30

Precio: 10 euros. Reserva tu entrada llamando al 922 888 739 o envíando un WhatsApp al 661 645 396

Música: ‘jam session’ con Atcheré

Atcheré presenta Mestizo, su quinto trabajo discográfico, en Café Teatro Rayuela. Su estilo es un cóctel de sonidos de fusión de música latina (principalmente los países de Cuba y Brasil). Su creador, arreglista y compositor Manuel Alegría (Mangui) ha logrado desarrollar en más de una década de trayectoria una clara seña de identidad. Atcheré ha estado presente en festivales de jazz a nivel insular, nacional e internacional. Actualmente la banda cuenta con Manuel Alegría Mangui (trompeta y director), Fernando Barrios (saxo), Kevin Díaz (piano), Kiko de la Rosa (bajo), Amílcar Mendoza (batería) y Jordi Arocha (percusión y vibráfono).

Lugar: Café Teatro Rayuela

Horario: 22.00

Precio: cinco euros

Música: Hot Vulcan Stompers

Hot Vulcan Stompers tienen su origen a principios de 2003, cuando dos rockers locales, Juanma y Mon, conocen a Joe (Badalona) y a Omar (Asturias), recién llegados a Tenerife. Juntos deciden dar salida a sus inquietudes musicales con la primera banda de rockabilly de la isla, con una formación inicial clásica de los 50’s: contrabajo, guitarra, batería y voz. Los miembros del grupo musical son Juanma El Chacal (voz), Ales (guitarra), Francesco (bajo) y Crazy Mon (batería).

Lugar: Lone Star

Horario: 22.00

Precio: entrada libre hasta completar aforo

Música Dj: Renzzo El Selector

Renzzo Medina A.K.A El Selector es un joven que combina en sus sesiones mucha energía y ganas de pasarlo bien. Sus influencias van desde el Rock al soul, pasando por estilos como funk, latín jazz, pop y r&b, haciendo un recorrido por las décadas de los 60, 70, 80 y 90. El principal valor de sus sesiones es divertirse y que la gente se divierta con él, todo ello ayudado de los mejores hits de las grandes décadas de la música.

Lugar: Cine + Copas

Horario: 23.30

Precio: entrada libre hasta completar aforo

SÁBADO 3 DE NOVIEMBRE

‘Ven a Santa Cruz’

La capital cierra la temporada de Ven a Santa Cruz con una programación para todo el fin de semana, que incluye una treintena de actividades en una docena de espacios. Entre la programación diseñada se encuentra el Festival Cook & Music Fest Heineken, en la plaza del Príncipe y la calle Valentín Sanz; actividades infantiles y talleres, en la plaza de La Candelaria; Mercadillo Art Craft Market y juegos municipales, en la alameda del Duque de Santa Elena; concentración de Walking Dead, en la plaza de España y la explanada de la avenida Francisco La Roche; stands informativos en la plaza del Chicharro y Valentín Sanz, o un taller de realidad virtual de Adidas, en Pérez Galdós. A todo ello se suman los títeres en el parque García Sanabria, castillos hinchables en la calle La Noria, actividades itinerantes, la apertura de la Casa del Carnaval y actividades en TEA Tenerife, y diversas rutas guiadas por la ciudad.

Lugar: Zona de Gran Afluencia Turística

Horario: 10.00-24.00

Precio: evento gratuito

MiniTEA: ‘Cuestión de género’

El Espacio MiniTEA, un lugar que TEA destina para que los niños y las niñas acompañados de sus familias puedan desarrollar su creatividad en su tiempo de ocio a través de diferentes herramientas de creación plástica, acoge una nueva exposición y ofrece nuevas actividades vinculadas a ésta. En esta ocasión, la MiniExpo se titula Cuestión de género y en ella se exhiben obras de Shadi Gadhirian, David Levinthal, Cindy Sherman y Christina Benz. Durante los próximos tres meses, los niños, adolescentes y familias que visiten el espacio podrán ver una pequeña exposición sobre las diferencias de género en el mundo actual que pretende hacer reflexionar a los visitantes sobre los roles que la sociedad actual aún sigue imponiendo y que dan lugar a situaciones discriminatorias y de desigualdad para las mujeres.

Lugar: TEA

Horario: martes-domingo, 10.00-20.00

Precio: entrada gratuita

Agenda de otoño de ‘Distrito Joven SC’: ‘Maquillaje corporal’

Se trata de descubrir una nueva manera de exhibir la belleza corporal mediante el maquillaje corporal artístico. Aprender las técnicas, los utensilios y combinación de colores para crear una obra de arte en el cuerpo. El último día del taller concluirá con la realización y exposición de una obra final en el evento que está programado para el día 10 de noviembre.

Lugar: Casa del Carnaval

Horario: 10.00-13.00

Precio: gratuito, previa inscripción

II Foro La Pedagogía se Mueve

Por segundo año consecutivo, el Cabildo de Tenerife impulsa, a través del Festival Internacional de las Artes del Movimiento (FAM), un espacio de reflexión y participación desde la especialidad de la pedagogía de la danza y las artes en movimiento bajo el título II Foro La Pedagogía se Mueve, que tendrá lugar todo el fin de semana. El tema elegido este año es Políticas del cuerpo.

Lugar: Auditorio de Tenerife Adán Martín

Horario: desde las 10.00

Precio: entrada gratuita previa inscripción

Taller de Creación de Videojuegos

El taller de iniciación a la creación de videojuegos para adultos es una buena oportunidad para conocer un campo de grandes posibilidades profesionales. Durante el taller, los alumnos aprenderán a diseñar su propio proyecto de videojuego y realizarán una toma de contacto con el software Unity que les posibilitará hacer realidad su proyecto en el caso de que deseen profundizar en este tema posteriormente.

Lugar: Biblioteca Pública de Santa Cruz (Casa de la Cultura)

Horario: 10.00-14.00

Precio: gratuito, previa inscripción

Agenda de otoño de ‘Distrito Joven SC’: ‘Iniciación del skate’

Lleva el skate y aprende las técnicas para la iniciación de este deporte urbano. Si ya se tiene un nivel mínimo, se podrá practicar figuras y acrobacias. El taller consta de circuitos, juegos y diferentes metodologías que acercan el mundo del skate. Eso sí, la seguridad es lo primero, por lo que debe llevarse el casco y resto de protecciones.

Lugar: parque skate de la avenida Marítima.

Horario: De 10:00 a 13:00 horas.

Precio: Gratuito, previa inscripción aquí.

V Feria Tricontinental de Artesanía de Tenerife

Tenerife acoge la V Feria Tricontinental de Artesanía en el Recinto Ferial de Tenerife. Esta feria internacional, organizada por el Cabildo Insular de Tenerife, tiene como objetivo la promoción y difusión de las manifestaciones artesanales que se dan a uno y otro lado del Atlántico, configurándose Tenerife como puente intercultural entre los pueblos de Iberoamérica, de África y la Europa meridional. La importante asistencia de artesanos de diversas procedencias, la gran variedad en los productos y técnicas expuestas y la buena aceptación de público y ventas han supuesto su consolidación como uno de los eventos más importantes y populares en el calendario de ferias que se realizan de ámbito regional y significa la mayor concentración de artesanías foráneas de cuantas se celebran en España.

Lugar: Recinto Ferial de Tenerife

Horario: 11.00-21.00

Entradas: entrada gratuita

Heineken Cook Music Fest

Festival Gastronómico Internacional en el que se podrá disfrutar de diferentes sabores con la mejor variedad de cervezas y sidras, mojitos, gastronomía internacional, food trucks, atracciones infantiles y conciertos al aire libre. Hoy, con las actuaciones de Dj Renzzo El Selector y los grupos A Contratiempo, Escuela de Calor, La Frontera y Ni 1 Pelo de Tonto.

Lugar: plaza del Príncipe

Horario: 11.00-24.00

Precio: entrada libre

Festival de Tenerife / Danza familiar: ‘Little Night’

Estrellas que viajan con su bolso, señores con paraguas que caen del cielo, manchas de colores que lo invaden todo, multitud de coches que los esquivan… Imágenes sugerentes que estimulan los sentidos, que provocan el juego de los niños, que cambian de forma y color cuando se les toca, cuando se les persigue… Little Night es un espectáculo que trabaja la sensibilización de bebés y las niñas y niños más jóvenes en el movimiento expresivo y la danza. Mediante tecnologías de videomapping y detección de movimiento se crea un espacio que reacciona a los movimientos y desplazamientos de los niños que pueden participar en primera persona jugando a bailar y moverse junto con una bailarina en una experiencia sensorial única. La posibilidad de sumergirse totalmente en un espacio artístico y poder tomar sus propias decisiones en él les enseña y empodera en los valores de la poesía, la plástica, el compañerismo y el valor del cuerpo propio para el juego lúdico y la expresión del mundo interior.

Lugar: Sala Castillo del Auditorio de Tenerife Adán Martín

Horario: 11.00, 12.00 y 13.00

Precio: 11 euros

XX Torneo Internacional de Baloncesto U15

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife celebrará el XX Torneo Internacional U15 de Baloncesto, que, como es tradicional, reunirá en el pabellón Quico Cabrera a los mejores clubes canarios, nacionales y europeos en edad precadete. El Torneo Internacional U15 Ciudad de Santa Cruz de Tenerife-Isla de Tenerife es uno de los mayores escaparates para descubrir a los futuros talentos del panorama baloncestístico. Está considerado como la mejor competición para jugadores precadetes de todo el territorio nacional. El cartel de este año reúne a cuatro representantes de las mejores canteras de Europa (Pallacanestro Trieste, Alba Berlín, Tusli Berlín y Usk Praha), uno de los conjuntos más potentes del panorama nacional (Valencia Basket) y los equipos canarios Canterbury Lions, Gran Canaria y el anfitrión, Club Baloncesto Santa Cruz.

Lugar: Pabellón Quico Cabrera

Horario: a partir de las 12.00

Precio: entrada libre

‘Tenerife Zombie Walk’

Santa Cruz de Tenerife acoge este evento lúdico dirigido a toda la familia. El recorrido será desde la zona portuaria de la avenida de Anaga hasta las letras corpóreas de Santa Cruz en la plaza de España. Los interesados deben acudir disfrazados como los clásicos zombis o muertos vivientes. Desde las 17.00, abrirán al público las carpas de maquillaje donde los asistentes podrán ser caracterizados por profesionales de modo gratuito, o de pago si quisieran un trabajo más detallado. A las 19.00 horas se dará el pistoletazo de salida de la Tenerife Zombie Walk. Aquellos interesados en participar a concurso tendrán que inscribirse para ser examinados. Un jurado determinará los ganadores en las categorías de Mejor Maquillaje (Zombie), Mejor Caminante (Interpretación) y Mejor Grupo (más de tres personas). Este evento se enmarca en el amplio programa de dinamización de Ven a Santa Cruz. En el área desplegada habrá ocio y puestos de gastronomía para que los caminantes no tengan que comer cerebros.

Lugar: avenida de Anaga hasta la plaza de España

Horario: desde las 17.00

Precio: evento gratuito

Garabatos-K: ‘Títeres Fabulosos’

Garabatos-K recrea con sus títeres las fábulas universales para promover valores y buenos hábitos entre la infancia. Leones, gatos, ratas y ratoncitos son algunos de los animales que bailarán, cantarán y jugarán, para contar historias ancestrales que divierten y dejan una enseñanza en el miniespectador. Espectáculo dirigido por Elisa González.

Lugar: Parque Bulevar

Horario: 18.00

Precio: libre acceso

Cine: ‘El reverendo’

TEA proyecta esta película ( First Reformed, 2017), dirigida por Paul Schrader y protagonizada por Ethan Hawke y Amanda Seyfried. El filme se podrá ver en versión original en inglés con subtítulos en español. El reverendo Ernest Toller (Ethan Hawke) es un párroco solitario de una pequeña iglesia en el estado de Nueva York. En su labor como cura conocerá a Mary (Amanda Seyfried), una mujer que se ha quedado embarazada y que pide al reverendo que aconseje a su marido, un ecologista radical. Toller será el consejero de la pareja, e intentará mediar entre ellos. Será entonces cuando Toller se sumerja en su atormentado pasado y se encuentre a sí mismo cuestionando su futuro y el paradero de la redención.

Lugar: TEA

Horario: 19.00 y 21.30

Precio: general, cuatro euros; Amigos del TEA, tres

Keroxen 2018

Festival de música con las actuaciones de Un Planeta (Tenerife) El hombre bala; Hara, Castrillón & Wu (Castilla y León. Gran Canaria); Trituradora (Tenerife) Discos del Demonio; Principiantes (Tenerife) Carlota Mantecón + Postman + Fura; Analógicos Anónimos (Tenerife) Visuales actuarán en Keroxen 2018.

Lugar: Espacio Cultural El Tanque

Horario: 19.00

Precio: 12 euros

Fiestas patronales en el barrio de Chamberí

Festejos populares en honor a San Martín de Porres, que cuenta en su agenda de actividades con la santa misa y, a su término, procesión y exhibición pirotécnica.

Lugar: barrio de Chamberí

Horario: 20.00

Teatro: ‘He nacido para verte sonreír’

Una madre se despide de su hijo mientras aguardan al padre que vendrá a buscarlos enseguida para partir a un largo viaje. De alguna manera el hijo ya se fue hace tiempo: se encerró en sí mismo, en una cápsula de hermetismo. El padre ha de llevarlo a un hospital y dejarlo internado para que se cure de su trastorno mental. En este tiempo de espera, la madre busca palabras para despedirse, sin recibir respuesta alguna de parte del joven. Los recuerdos le golpean, insistentes, evocando así ante él y ante el público la historia de una mujer desesperada, una mujer que ha nacido únicamente para ver sonreír a su hijo. Un hijo que no solo no sonríe, sino que permanece ausente, ido, o tal vez habite un mundo para los demás humanos inaccesible. Autor: Santiago Loza. Director: Pablo Messiez. Intérpretes: Isabel Ordaz y Nacho Sánchez/Fernando Delgado Hierro. Adaptación: Pablo Messiez. Escenografía: Elisa Sanz. Vestuario: Elisa Sanz. Iluminación: Paloma Parra. Sonido: Nicolás Rodríguez.

Lugar: Teatro Guimerá

Horario: 20.30

Precio: desde 22 euros

Monólogo: ‘Duólogo’, con Joel & Iratxe

Iratxe Menalbert, componente del grupo ImprovisArte, y Joel Hernández, ganador del Concurso de Monólogos Regia Comedy, estrenan Duólogo.

Lugar: Regia Comedy

Horario: 21.30

Precio: entrada gratuita a taquilla inversa

Música: Juan Puerta N’Picaportes junto a Riding High

Lone Star Tenerife presenta un apasionante akelarre. Concierto de Juan Puerta N’Picaportes junto a Riding High.

Lugar: Lone Star

Horario: 22.30

Precio: cinco euros

Música: Monkey Faces y Ventor (La Guardia) y Friends

Monkey Faces, el nuevo soplo de aire oscuro y vital en el rock hecho en Canarias, que con su sonido electrónico llega para hacer vibrar el panorama del rock de Canarias. Con un sonido que suena a las bandas más rockeras de los 80’s y 90’s se disfrutará de esta unión de músicos, con melodías y ritmos impactantes. El siguiente paso fue completar la banda con la incorporación de dos grandes de la música en Canarias: Manolín Lorente (bajo) y Fede Beuster (batería y percusiones). El resultado, una banda como pocas hay en Canarias y en el panorama nacional. También se verá y escuchará a Ventor de la Guardia, quien comienza su carrera musical como percusionista en 1995.

Lugar: O Club Tenerife

Horario: 23.30

Precio: desde 10 euros

Música Dj: Soul Meyers

Cine + Copas vuelve con su proyecto Back to the 90’s para ofrecer un potente show con los grandes éxitos disco and dance de los 90 dándoles su toque personal: ( Let me be your Fantasy, Lady, Freed from desire...).

Lugar: Cine + Copas

Horario: 23.30

Precio: entrada gratuita

DOMINGO 4 DE NOVIEMBRE

XX Torneo Internacional de Baloncesto U15

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife celebrará el XX Torneo Internacional U15 de Baloncesto, que, como es tradicional, reunirá en el pabellón Quico Cabrera a los mejores clubes canarios, nacionales y europeos en edad precadete. El Torneo Internacional U15 Ciudad de Santa Cruz de Tenerife-Isla de Tenerife es uno de los mayores escaparates para descubrir a los futuros talentos del panorama baloncestístico. Está considerado como la mejor competición para jugadores precadetes de todo el territorio nacional y cuenta, además, con la celebración de un concurso de triples, programado para las 18.00, que pondrá a prueba el talento de los mejores tiradores desde esta distancia.

Lugar: pabellón Quico Cabrera

Horario: a partir de las 9.30

Precio: entrada libre

‘Ven a Santa Cruz’

La capital cierra la temporada de Ven a Santa Cruz con una programación para todo el fin de semana que incluye una treintena de actividades en una docena de espacios. Entre la programación diseñada se encuentra el Festival Cook & Music Fest Heineken, en la plaza del Príncipe y la calle Valentín Sanz; actividades infantiles y talleres, en la plaza de la Candelaria; Mercadillo Art Craft Market y juegos municipales, en la alameda del Duque de Santa Elena; concentración de Walking Dead, en la plaza de España y la explanada de la avenida Francisco La Roche; stands informativos en la plaza del Chicharro y Valentín Sanz, o un taller de realidad virtual de Adidas, en Pérez Galdós. A todo ello se suman los títeres en el parque García Sanabria, castillos hinchables en la calle La Noria, actividades itinerantes, la apertura de la Casa del Carnaval y actividades en TEA Tenerife, y diversas rutas guiadas por la ciudad.

Lugar: Zona de Gran Afluencia Turística

Horario: desde las 10.00 a las 24.00

Precio: evento gratuito

Agenda de otoño de ‘Distrito Joven SC’: ‘Iniciación del skate’

Lleva el skate y aprende las técnicas para la iniciación de este deporte urbano. Si ya se tiene un nivel mínimo, se podrá practicar figuras y acrobacias. El taller consta de circuitos, juegos y diferentes metodologías que acercan el mundo del skate. Eso sí, la seguridad es lo primero, por lo que debe llevarse el casco y resto de protecciones.

Lugar: parque skate de la avenida Marítima

Horario: 10.00-13.00

Precio: gratuito, previa inscripción

MiniTEA: ‘Cuestión de género’

El Espacio MiniTEA, un lugar que TEA destina para que los niños y las niñas acompañados de sus familias puedan desarrollar su creatividad en su tiempo de ocio a través de diferentes herramientas de creación plástica, acoge una nueva exposición y ofrece nuevas actividades vinculadas a ésta. En esta ocasión, la MiniExpo se titula Cuestión de género y en ella se exhiben obras de Shadi Gadhirian, David Levinthal, Cindy Sherman y Christina Benz. Durante los próximos tres meses, los niños, adolescentes y familias que visiten el espacio podrán ver una pequeña exposición sobre las diferencias de género en el mundo actual que pretende hacer reflexionar a los visitantes sobre los roles que la sociedad actual aún sigue imponiendo y que dan lugar a situaciones discriminatorias y de desigualdad para las mujeres.

Lugar: TEA

Horario: martes-domingo, 10.00-20.00

Precio: entrada gratuita

II Foro La Pedagogía se Mueve

Por segundo año consecutivo, el Cabildo de Tenerife impulsa, a través del Festival Internacional de las Artes del Movimiento (FAM), un espacio de reflexión y participación desde la especialidad de la pedagogía de la danza y las artes en movimiento bajo el título II Foro La Pedagogía se Mueve, que tendrá lugar todo el fin de semana. El tema elegido este año es Políticas del cuerpo.

Lugar: Auditorio de Tenerife Adán Martín

Horario: desde las 10.00

Precio: entrada gratuita previa inscripción

Taller de Creación de Videojuegos

El taller de iniciación a la creación de videojuegos para adultos es una buena oportunidad para conocer un campo de grandes posibilidades profesionales. Durante el taller, los alumnos aprenderán a diseñar su propio proyecto de videojuego y realizarán una toma de contacto con el software Unity que les posibilitará hacer realidad su proyecto en el caso de que deseen profundizar en este tema posteriormente.

Lugar: Biblioteca Pública de Santa Cruz (Casa de la Cultura)

Horario: 10.00-14.00

Precio: gratuito, previa inscripción

V Feria Tricontinental de Artesanía de Tenerife

Tenerife acoge la V Feria Tricontinental de Artesanía en el Recinto Ferial de Tenerife. Esta Feria internacional, organizada por el Cabildo Insular de Tenerife, tiene como objetivo la promoción y difusión de las manifestaciones artesanales que se dan a uno y otro lado del Atlántico, configurándose Tenerife como puente intercultural entre los pueblos de Iberoamérica, de África y la Europa meridional. La importante asistencia de artesanos de diversas procedencias, la gran variedad en los productos y técnicas expuestas y la buena aceptación de público y ventas han supuesto su consolidación como uno de los eventos más importantes y populares en el calendario de ferias que se realizan de ámbito regional y significa la mayor concentración de artesanías foráneas de cuantas se celebran en España.

Lugar: Recinto Ferial de Tenerife

Horario: 11.00-21.00

Entradas: entrada gratuita

Heineken Cook Music Fest

Festival Gastronómico Internacional en el que se podrá disfrutar de diferentes sabores con la mejor variedad de cervezas y sidras, mojitos, gastronomía internacional, food trucks, atracciones infantiles y conciertos al aire libre. Hoy, con las actuaciones de Dj Renzzo El Selector y los conciertos de Funky Town, Jeita, Picaretas Reggae y Salvapantallas.

Lugar: plaza del Príncipe

Horario: 11.00 a 21.00

Precio: entrada libre

Garabatos-K: ‘Títeres clásicos’

El primer domingo de cada mes y dando continuidad a los ya tradicionales gorgoritos, actuaciones de títeres clásicos en el Reloj de Flores del parque García Sanabria a las 12.00. Patrocinado por el Gobierno de Canarias y con la colaboración de la Sociedad de Desarrollo del Ayuntamiento de Santa Cruz.

Lugar: Reloj de Flores del parque García Sanabria

Horario: 12.00

Precio: acceso libre

‘La Sonrié de la Mode’ en La Recova

La Recova se pone a la moda con La Sonrié de la Mode, que regresa con su segunda edición. Diseñadores canarios presentan sus nuevas creaciones. Los modelos desfilarán exhibiendo la colección de invierno 2018 de las firmas: Chapeau, l’atelier, Canarioca, Forvm y Andrea Venturoli, entre otras. Además, el evento contará con algunas sorpresas. Se podrá disfrutar de la moda y del buen ambiente que caracteriza al Mercado de Nuestra Señora de África.

Lugar: Mercado de Nuestra Señora de África

Horario: 12.00

Precio: entrada libre

Ciclo 100 años de la independencia de Polonia: ‘Tres colores: Rojo’

Dentro del ciclo de cine 100 años de la independencia de Polonia. Krzysztof Kieślowski: un camino a la libertad se proyecta esta película ( Trois couleurs: Rouge, 1994) de Kieślowski. La película se proyecta en versión original con subtítulos en español. La película que ya se pudo ver en TEA en agosto se vuelve a pasar debido al enorme éxito de público y a la gran demanda. Rojo cierra la trilogía de Tres colores con una entrañable y maravillosamente representada parábola sobre la fraternidad. Valentine, una joven estudiante que se gana la vida como modelo, salva la vida de un perro atropellado por un coche. La búsqueda del dueño del animal conduce a la mujer hasta un juez jubilado que tiene una extraña obsesión: escuchar las conversaciones telefónicas de sus vecinos. A Valentine le desagrada la conducta del hombre, pero por alguna razón no puede evitar ir a verlo.

Lugar: TEA

Horario: 12.00

Precio: entrada libre, previa retirada de invitación

Música: Antonio Orozco, ‘Único’

Con más de 1.500.000 discos vendidos, nueve discos de platino y un disco de oro, Antonio Orozco es uno de los artistas más laureados y queridos del panorama de la música en España. Ganador del Premio Ondas 2003 al Mejor Artista en Directo, ha sido nominado a los Latin Grammy entre los mejores compositores del mundo por su canción Estoy hecho de pedacitos de ti.

Lugar: Teatro Guimerá

Horario: 19.00

Precio: desde 30 euros

Cine: ‘El reverendo’

TEA proyecta esta película ( First Reformed, 2017) dirigida por Paul Schrader y protagonizada por Ethan Hawke y Amanda Seyfried. El filme se podrá ver en versión original en inglés con subtítulos en español. El reverendo Ernest Toller (Ethan Hawke) es un párroco solitario de una pequeña iglesia en el estado de Nueva York. En su labor como cura conocerá a Mary (Amanda Seyfried), una mujer que se ha quedado embarazada y que pide al reverendo que aconseje a su marido, un ecologista radical. Toller será el consejero de la pareja, e intentará mediar entre ellos. Será entonces cuando Toller se sumerja en su atormentado pasado y se encuentre a sí mismo cuestionando su futuro y el paradero de la redención.

Lugar: TEA

Horario: 19.00 y 21.30

Precio: general, cuatro euros; Amigos del TEA, tres

Danza: ‘Si pudiera hablar de esto, no haría esto’

La bailarina y creadora gallega responsable de esta puesta en escena, Janet Novás, explica que “en mis procesos creativos hay dos grandes líneas o principios recurrentes importantes en las decisiones que tomo y que perfilan mis trabajos: una de carácter intuitivo y somático, y otra que reflexiona y se hace preguntas sobre la primera. El resultado estético de mis piezas es una transcripción del diálogo entre estas dos formas de pensamiento. En este trabajo he tratado de privilegiar todos aquellos materiales que eran fruto de pulsiones, alejándome así de toda la problemática que me planteaba lo discursivo. No planteo ninguna pregunta, discurso o reflexión colectiva. Desconozco qué argumento le sería más favorable a esta obra o básicamente de qué trata, esa incapacidad para describirla me impulsa y me motiva”.

Lugar: Auditorio de Tenerife Adán Martín

Horario: 19.00

Precio: 10 euros

CITAS TEMPORALES

Visitas al Palmetum

El jardín botánico de Santa Cruz, el Palmetum, abre de lunes a domingo. Los visitantes podrán efectuar el recorrido por las 12 hectáreas que tiene de extensión, en lo que está considerado como la mayor colección botánica de palmeras de islas tropicales del mundo.

Horario: 10.00-18.00

Precio: adultos residentes canarios, 1,50 euros | Desempleados, discapacitados, mayores de 65 años, menores de 12 años y familias numerosas, un euro | Adulto no residente, seis euros | Niño no residente, 2,80 euros | Niños menores de 2 años, gratis.

Casa del Carnaval

La Casa del Carnaval cuenta con la última tecnología para amenizar la visita y ofrecer al público una verdadera inmersión en la fiesta chicharrera. De esta manera, existen diferentes espacios interactivos con varias pantallas táctiles donde se ofrece un tour virtual en 360 grados en el que se muestran los actos más importantes de la fiesta chicharrera, tales como concursos, entierro de la sardina o Carnaval de Día. Asimismo, el público podrá sumergirse en concursos, actuaciones de murgas y comparsas, ensayos de los grupos del Carnaval o incluso la propia fiesta en la calle, gracias a la aplicación tecnológica de realidad aumentada (VR) con gafas 3D que estará disponible para todos los usuarios. La Casa del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife acoge también el Centro de Documentación e Investigación del Patrimonio del Carnaval de Santa Cruz, dirigido a expertos, periodistas, estudiantes e investigadores, que permitirá la catalogación de fondos documentales que permita la recepción, investigación y archivo de material documental y audiovisual.

Lugar: Casa del Carnaval (barranco de Santos, bajo el puente Galcerán)

Horario: todos los días de la semana de 9.00 a 19.00

Precio: entrada gratuita

Rutas históricas por la ciudad

La Sociedad de Desarrollo ofrece dos recorridos de una hora de duración en español e inglés: Ruta histórica y La ruta del parque García Sanabria. Las personas interesadas en realizar cualquiera de estas rutas deberán efectuar una reserva previa a través de correo electrónico: tenerife@cityexpert.es o en el teléfono 922 299 749.

Lugar: plaza de España

Horario: 12.00

Precio: dos euros, residentes, ONG y centros educativos | Cinco euros, no residentes en Tenerife | Gratuitas para clientes del Bus Turístico City Sightseeing

Recorridos en la guagua turística City View

El circuito turístico de Santa Cruz de Tenerife City View ofrece una atención personal y profesional recorriendo los lugares emblemáticos, de interés turístico y comercial de la ciudad. Combina el amplio itinerario por el corazón de la capital, con 15 paradas, entre las que se incluye la calle Fuentes Morales (frente al Museo Naturaleza y el Hombre y el TEA).

Cuándo: temporada de invierno (hasta el 31 de mayo)

Horario: salidas cada 20 minutos, desde las 9.30 hasta las 18.30

Lugar de salida: plaza de España

Precio: 22 euros recorrido turista adulto, 11 euros turista júnior (hasta 13 años) y niños gratis (0-5 años)

‘Por colores’

Exposición Por colores, de Alfonso Araquistain, a partir de este viernes, 26 de octubre. Podrá visitarse hasta el 8 de noviembre.

Lugar: Sala de Exposiciones Círculo de Amistad XII de Enero

Horario: lunes-viernes, 11.00-13.00 y 18.00-21.00; sábados, 11.00-13.00

Precio: entrada gratuita

‘La Familia’

Exposición de Juan Antonio Inurria Rivero. Las emociones generadas en el núcleo familiar y los valores heredados se encuentran entre los temas destacados. Permanecerá hasta el 8 de noviembre.

Lugar: Real Casino de Tenerife

Horario: el de apertura de la institución

Precio: entrada libre hasta completar aforo

‘La Biblioteca Municipal de Santa Cruz, 130 años contigo (1888-2018)’

La exposición, que se podrá visitar hasta el 15 de enero de 2019, ofrece un recorrido por su historia a través de cinco bloques temáticos: Los orígenes, Incrementos de fondos, Evolución técnica de los procesos: siglos XIX-XXI, La hemeroteca y Dinamización de la Biblioteca. Entre los documentos que se expondrán destacan las actas de la fundación de la Biblioteca (1887-1888), el posincunable del Fondo de Raros, con los primeros sermones de San Agustín impresos y manuscritos (1505) o el primer periódico impreso en Canarias, el Semanario Misceláneo Enciclopédico (1785-1787).

Lugar: Biblioteca Municipal Central (TEA)

Horario: lunes-domingos, 11.00-20.00

Precio: entrada gratuita hasta completar aforo

‘José Doña... maquetas... sueño y vida...’

Con ese título se inauguró esa muestra el 24 de octubre, en la sala de exposiciones temporales. Una muestra artística de maquetas arquitectónicas de José Doña, impulsada y comisariada por el académico y arquitecto Virgilio Gutiérrez Herreros. Entre las piezas seleccionadas se encuentran el Colegio de Arquitectos, el Auditorio Adán Martín, el parque García Sanabria, el barranco de Santos, la Fundación César Manrique, la Escuela de Bellas Artes, el paseo en la Marina de Anaga, el Mercado de La Laguna, los juzgados de Gran Canaria, Pueblo Chico y parques temáticos en México, Marruecos y Países Bajos. Podrá ser visitada hasta el 30 de noviembre.

Lugar: Real Academia Canaria de Bellas Artes de San Miguel Arcángel

Horario: lunes-viernes, 10.00-13.00, y 17.00-20.00

Precio: entrada libre hasta completar aforo

‘Recrearte'

Se presentan más de 60 obras realizadas en diversas técnicas, desde el óleo hasta el acrílico sobre lienzo. Los géneros que se abordan son múltiples, desde el bodegón o el paisaje hasta el retrato. Las dimensiones de las obras son variadas, desde un metro por un metro hasta 20 por 20 centímetros. El Colectivo Recrearte se fundó en 2003 y actualmente está compuesto por 25 personas amantes del arte en todas sus disciplinas.

Lugar: Sala L del Centro de Arte La Recova

Horario: martes a sábado, 11.00-13.00 y 18.00-21.00; domingos, 11.00-14.00

Precio: entrada gratuita

‘El proyecto escultórico: aproximaciones, ensayos y experiencias en el aula’

La muestra recoge una serie de trabajos desarrollados por los estudiantes de la asignatura Escultura II de segundo curso del grado en Bellas Artes de la Universidad de La Laguna. Más de un centenar de obras pertenecientes al periodo 2005-2018 que toman como referencia la maqueta dentro del proyecto escultórico, su sentido artístico y comunicativo bajo un enfoque didáctico y pedagógico. Tomás Oropesa, Román Hernández y Francisco J. Viña son los comisarios de esta muestra.

Lugar: Centro de Arte La Recova

Horario: martes a sábado, 11.00-13.00 y 18.00-21.00; domingos, 11.00-14.00

Precio: entrada gratuita

‘Entreluces’

Andrés Rábago (Madrid, 1947) ha habitado como dibujante satírico la piel de OPS y El Roto. Como OPS comenzó a publicar sus primeras viñetas a mediados de los años sesenta en La Estafeta Literaria. Sus trabajos transitaron el lado más crudo de esa descomposición de lo humano en la España de posguerra. La aparición de ese otro heterónimo, El Roto, se fue haciendo necesario para ocupar un nuevo lugar, ya en democracia, en el que era preciso recurrir al lenguaje para intentar clarificar lo que estaba ocurriendo. Su vínculo con Canarias es, en gran parte, debido a la dilatada relación que, desde 1992, mantuvo con la Sala Conca de La Laguna hasta bien entrada la primera década de nuestro siglo. La Fundación CajaCanarias ha realizado esta primera exposición retrospectiva que se completa con los grabados de los últimos años de OPS.

Lugar: Espacio Cultural CajaCanarias

Horario: lunes-viernes, 10.00-13.30 y 17.30-20.00; sábados, 10.00-13.30; domingos y festivos, cerrado

Precio: entrada libre

‘El lenguaje de la vida’

Su temprano talento como escultor y su enorme aprecio por la materia le facilitaron sus primeras oportunidades para ampliar estudios en Madrid, al tiempo que comenzaba a realizar una obra exigente de impronta clasicista. Sus años de formación pudieron enriquecerse gracias al empleo de las distintas maderas y técnicas que descubre en Guinea. Pero son los años vividos en Roma los que propiciaron el encuentro con los movimientos artísticos europeos, permitiendo un fructífero acercamiento a las obras de Giacomo Manzú, Marino Marini, Emilio Greco y su maestro Fazzini, que llevaron a Manuel Bethencourt a romper con todo lo conocido, para comenzar a crear una obra más expresionista que ponía en el centro su indagación existencial sobre el ser humano, a través de la búsqueda de nuevos caminos de la luz en la materia. Esta exposición podrá ser visitada hasta el 5 de enero de 2019. Visitas guiadas llamando al teléfono de la sala: 922 471 138.

Lugar: Espacio Cultural CajaCanarias

Horario: lunes-viernes, 10.30-13.30 y 17.30-20.00; sábados, 10.00-13.30; domingo y festivos, cerrado

Precio: entrada libre hasta completar aforo

‘Carlos III y sus Reales Ordenanzas, 250º Aniversario’

El Museo Histórico Militar de Canarias presenta esta exposición que muestra, por un lado, la figura de Carlos III y los principales logros reformistas que influyeron en la sociedad civil como militar, algunos de los cuales han llegado hasta nuestros tiempos. Y, por otro lado, las reformas borbónicas de los ejércitos españoles y principalmente las Reales Ordenanzas con una serie de sus principales artículos y una muestra de fondos que los ilustran. Esta exposición temporal se inauguró el 15 de octubre y permanecerá hasta el día 4 de noviembre.

Lugar: Centro de Historia y Cultura Militar, establecimiento de Almeyda

Horario: lunes-viernes, 9.00-13.00; sábados, domingos y festivos, 10.00-14.00

Precio: entrada gratuita

‘The Castle’

Presentación de la nueva serie de fotografías Heat Maps, de Richard Mosse. En esta serie muestra en blanco y negro, con una cámara térmica militar, los campos de refugiados sirios en Grecia, Turquía y el Líbano. La cámara en sí está controlada bajo el marco legal de la Regulación del Tráfico Internacional de Armas (se considera como un componente para sistemas de armas avanzadas y se embargada como tal) y fue diseñada para la vigilancia y control de las fronteras. Puede verse como una tecnología al servicio del gobierno, una herramienta clave en lo que Foucault y Agamben han descrito como biopoder. Es una herramienta del sistema militar-humanitario. En la Galería Leyendecker se van a exponer seis fotografías de gran formato de esta nueva serie, por la que ya ha recibido el premio Prix Pictet, uno de los más importantes del mundo de fotografía.

Lugar: Galería Leyendecker

Horario: lunes-viernes, 10.00-19.00

Precio: entrada libre

‘Show Me’

TEA inauguró la muestra Show Me, de Yapci Ramos. La exposición, comisariada por Yolanda Peralta, propone, en continua y constante indagación en torno a lo autobiográfico, la obra de la fotógrafa y vídeo-artista Yapci Ramos (Tenerife, 1977), que acerca a problemáticas y realidades de las sociedades contemporáneas en contextos geográficos diversos, para confrontar con temas que aún hoy día siguen siendo considerados un tabú. Algunas de sus obras audiovisuales y fotográficas más destacadas, realizadas entre los años 2005 y 2018, forman parte de Show Me, la primera individual de Yapci Ramos en Canarias, tras 20 años de trayectoria artística. El título de esta exposición remite a un sutil ejercicio de exhibicionismo en el que a través de relatos, historias y vidas ajenas, y la suya propia, Ramos indaga en el autoconocimiento en busca de respuestas acerca de la construcción de la identidad, la sexualidad y las pulsiones más próximas a experiencias corpóreas. Podrá ser visitada hasta el 13 de enero.

Lugar: TEA

Horario: martes-domingo, 10.00-20.00

Precio: entrada gratuita

‘Episodio Piloto’

Un comisariado de la Piscina para Bibli. Bibli desarrolla su actividad bajo el concepto expandido de las prácticas artísticas contemporáneas; centrándose en las artes visuales y el diseño. La búsqueda de un dialogo entre estos dos aspectos de su programa podría ser su característica más notable. Bibli propicia un cruce de diálogos como lugar de encuentro en el que se mezclan diversas capas culturales y discursivas, que se potenciarán en la inauguración de Episodio Piloto en clave teatral, asimilándolo a las famosas comedias de situación que surgieron en la televisión en la segunda mitad del siglo XX y tuvieron su auge en la década de 1980. Podrá visitarse hasta el 30 de noviembre.

Lugar: Bibli

Horario: lunes-viernes, 10.00-14.00 y 17.00-20.00

Precio: entrada gratuita

‘Tensar la carne’

TEA inaugura esta tercera y última exposición de la octava temporada de Área 60. Participan como artistas en esta muestra Paula Calavera, Dortiz, Uve Navarro y Antonio Torres. La exposición está comisariada de manera conjunta por Raquel G. Ibáñez y Semíramis González. Podrá visitarse del 20 de septiembre al 6 de enero.

Lugar: TEA

Horario: martes-domingo, 10.00-20.00

Precio: entrada libre

‘Casi el azar: Óscar Domínguez, la decalcomanía y sus derivas’

TEA presenta la exposición Casi el azar: Óscar Domínguez, la decalcomanía y sus derivas, muestra comisariada por Isidro Hernández y que cuenta con el patrocinio de JTI. La técnica de la decalcomanía (según la explicación de André Breton y tal y como aparece en el Dictionnaire Abrégé du Surréalisme, que sirvió de catálogo para la Exposición Internacional de 1938 en la Galerie de Beaux-Arts de París) resulta sencilla, ingenua como el más dócil de los juegos, y al realizarse con materiales rudimentarios, se encuentra, en verdad, al alcance de cualquier persona que quiera distraerse experimentando con pinceles y colores.

Lugar: TEA

Horario: martes-sábado, 10.00-14.00 y 17.00-21.00

Precio: entrada libre

‘El lugar en el que creo’

Esta exposición surge, según su creadora, Lía Ateca, de aunar dos proyectos individuales Dime qué piensas y HMBR, “ya que, a pesar de ser visualmente diferentes, ambos circundan la necesidad de entender el entorno y cómo este influye en mi identidad. El primero de los proyectos desarrollados fue Dime qué piensas: en él ilustré los pensamientos de la sociedad en la que convivo partiendo de seis temas que la colectividad considera preocupantes: religión, estabilidad, política, soledad, sanidad y educación”. Podrá ser visitada hasta el 2 noviembre.

Lugar: Sala de Arte Contemporáneo (Casa de la Cultura)

Horario: lunes-viernes, 8.30-20.00

Precio: entrada libre

‘Chasing time’

La curiosa reciprocidad entre lo tangible e intangible es un punto crítico y el tema de discusión que lleva la primera exposición individural de Kennedy Yanko en la Galería Leyendecker. El tiempo que Yanko ha pasado en Tenerife ha despertado emotivos sentimientos hacia la familia y la tradición, dando como resultado un enfoque más literal en sus pinturas escultóricas que en los proyectos anteriores. Si bien su trabajo viene normalmente de un marco conceptual, en esta serie Yanko se centra en las historias de los objetos encontrados.

Lugar: Galería Leyendecker

Horario: lunes-viernes, 10.00-19.00

Precio: entrada libre

‘Campos de batalla’

TEA inauguró el 31 de octubre Campos de batalla, una exposición de Mireia Sallarès. La muestra, comisariada por Yolanda Peralta, se podrá visitar en este centro de arte hasta el 3 de febrero de 2019. Mireia Sallarès (Barcelona, 1973) ha hecho de la praxis artística su forma de vida y de lo imprevisible su método artístico, concibiendo el arte como un espacio de relaciones en el que todo está en tránsito y en continua transformación: las personas, las fronteras, los conceptos, la identidad.

Lugar: TEA

Horario: martes-domingo, 10.00-20.00

Precio: entrada libre