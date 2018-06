Ciudadanos tacha de "acto electoralista de CC" el acuerdo urbanizador con Cepsa

El proyecto presentado este martes por el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez (CC), para reconvertir los terrenos de la refinería Cepsa en zonas verdes con dotaciones municipales y con acceso al mar es, para Ciudadanos (Cs) "un acto electoralista de Coalición Canaria".



El portavoz municipal de Ciudadanos, Enrique Rosales, ha indicado que el acuerdo "no se puede convertir en un rédito electoral que los vecinos no podrán disfrutar hasta dentro de 50 años", porque es "una nueva cortina de humo que demuestra que CC no tiene un proyecto definido para llevar a cabo en estos momentos".



En un comunicado, Enrique Rosales ha señalado que "se habla de un suelo que en cierto modo puede tardar hasta bastantes años en ser descontaminado", y de "una superficie de nada más y nada menos que de 573.000 metros cuadrados que a día de hoy está sin planificar".



Dadas esas circunstancias, el grupo municipal de Ciudadanos cree que es necesario que "todas las fuerzas políticas puedan intervenir en el modelo de ciudad", o al menos en "la parte de esta que se va a desarrollar".



Añade que el anuncio hecho por la Corporación local "no deja de ser un principio de acuerdo", que deja pendiente el desarrollo de "los instrumentos de planeamiento territorial, la normativa urbanística y las formas jurídicas de cooperación entre las administraciones públicas y la empresa propietaria del suelo".